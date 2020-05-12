Финансы
ПРАЙМДоллар слабо дешевеет в ожидании новых мер ФРС
Курс доллара слабо снижается во вторник утром в ожидании новых мер Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.07 мск курс доллара к иене снижался до 107,41 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,66 иены.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7184 источника, обновлено в 12:16, Ашберн
Комментарии
Общество
Сечин попросил освободить от налогов инвестиции «Роснефти» в генетику
На совещании по развитию генетики у президента глава "Роснефти" Игорь Сечин попросил исключить инвестиции его компании в генетику из налогооблагаемой базы.
Интерфакс 07:59
Общество
Глава нижегородского Минздрава заявил о провокации на скорой помощи
Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения облправительства Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей странице в Facebook о «провокации», устроенной на Сормовской подстанции скорой медицинской помощи.
Бизнес News. Время зарабатывать вчера в 10:42
Политика
Чижов оценил возможность открытия внешних границ в ЕС
Вопрос об открытии внешних границ Шенгенской зоны, которые были закрыты на фоне пандемии COVID-19, в практическом плане пока не стоит, заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.
РИА Новости 11:49
Политика
Польша не разделила позицию Германии о виновнике Второй мировой войны
Газета.Ru вчера в 13:28
Политика
Гендиректор ВТО планирует досрочно покинуть пост
Гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу заявил правительствам стран—членов организации, что он планирует уйти в отставку до окончания своего срока полномочий в 2021 году.
Коммерсантъ вчера в 22:28
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
Общество
Проведение ЕГЭ вновь перенесут на более поздний срок
Сроки проведения единого государственного экзамена в этом году перенесут с 8 июня на более поздний срок.
78.ru вчера в 06:30
Общество
Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса
Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа.
Известия 08:10
Армия и оружие
Израиль не решается атаковать российскую авиабазу
Получение груза из Ирана на российской авиабазе в Сирии гарантирует полную безопасность от попыток Израиля срывать подобные поставки.
Мир новостей вчера в 09:53
Наука
Объяснено движение северного магнитного полюса Земли в сторону России
Исследователи из Датского технического и Лидского университетов разработали теорию, объясняющую, почему Северный магнитный полюс Земли дрейфовал из Канады в Россию.
Индикатор 06:28
Происшествия
В Уфе в отношении сотрудницы приюта возбудили уголовное дело
По сообщению пресс-службы ведомства, следователи усмотрели в действиях 24-летней женщины признаки неисполнения обязанностей по воспитанию детей (ст. 156 УК РФ).
REGNUM 01:21
Общество
Собянин объяснил, почему в Москве не открываются парикмахерские
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что парикмахерские и салоны красоты в столице не открываются из-за опасности дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 11:05
Футбол
Главным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен Николич
Бывший главный тренер белградского футбольного клуба «Партизан» Марко Николич утвержден новым главным тренером «Локомотива» вместо Юрия Семина, сообщает пресс-служба московского клуба.
Коммерсантъ 10:02
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт GTA 5
Компания Epic Games начала раздачу экшен Grand Thefy Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store.
News.ru 11:12
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество
В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ
РБК вчера в 10:58
Общество
В Астраханской области готовятся к отмене пропускного режима
На сайте федерального Роспотребнадзора Астраханская область входит в число регионов, которые по всем критериям соответствуют требованиям перехода на первый этап снятия ограничительных мер.
REGNUM 12:08
Энергетика
Аналитики МЭА обновили прогноз изменения мирового спроса на нефть
Обстановка на топливном рынке и постепенное восстановление экономики после закрытия границ позволили экспертам Международного энергетического агентства обновить своей прогноз спроса на нефть.
Экономика сегодня 10:08
Общество
В ПФР объяснили, когда лучше подавать заявки на выплаты на детей
Портал Ura.ru, ссылаясь на источник в Пенсионном фонде России (ПФР), распространил информацию, согласно которой подавать заявление на получение выплат российским семьям с детьми в возрасте от трех до 15 лет включительно лучше с 15 мая.
Журналистская правда 04:01
Авто
Продажи новой «ГАЗели» начали в России
В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
Тарантас Ньюс вчера в 04:41
Игры
Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы
Российская газета 03:32
Экономика
ФНС отчиталась о первых 44 тыс. получателей грантов на выплату зарплат
Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге.
РБК 05:41
Гаджеты
Samsung представил первый в мире смартфон с квантовым генератором
Слово и Дело 12:12
Общество
СМИ узнали об аресте в Донецке обвиняемого по делу MH17
В Донецке в середине марта был взят под стражу Леонид Харченко — бывший полевой командир ополчения и один из обвиняемых по делу о сбитом Boeing малайзийских авиалиний над Донбассом в 2014 году.
РБК 11:57
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло до 809
В Алтайском крае за минувшие сутки выявлено 39 новых случаев коронавирусной инфекции.
Алтайская правда 01:20
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском вчера в 13:28