Курс доллара слабо снижается во вторник утром в ожидании новых мер Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.07 мск курс доллара к иене снижался до 107,41 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,66 иены.

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