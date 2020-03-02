Финансы

Деловое.ТВДеловое.ТВНа торгах рубль укрепился к доллару и евро

На торгах рубль укрепился к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов курс доллара уменьшился на 20 копеек.
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Рубль укрепляется после обвала на прошлой неделе

Ведомости04:14

Рубль в начале торгов пытается отыграть потери к доллару и евро

Росбалт02:53

Рубль начал коррекцию к доллару и евро после обвала в предыдущие дни

Интерфакс02:26

Рубль укрепился по отношению к доллару и евро после старта торгов

Известия02:31

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

Вести.Ru02:28

Курс евро упал до 73 рублей

Газета.Ru02:39

Курс доллара на Мосбирже снизился до 66,68 руб

ТАСС02:09
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Как коронавирус может повлиять на курс белорусского рубля?

КП - Беларусь09:03
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Комментарии

Авто

Под налог на роскошь подпали новые машины

Коммерсантъ 28 февраля в 11:01
Общество

МВД хочет ограничить продажу алкоголя в поездах дальнего следования

В МВД России предложили ограничить свободную продажу спиртных напитков в поездах дальнего следования.
Экономика сегодня 08:42
Финансы

Курс евро достиг 75 рублей впервые за год

Последний раз евро стоил 75 рублей 1 марта 2019 года. Курс доллара 2 марта 2020 года увеличился на 0,5% — до 67,2 рублей.
Известия 09:12
Общество

В Ростове чиновники заказали стриптизера на корпоратив

В интернет попало видео из Ростова-на-Дону, где вокруг чиновницы танцует стриптизер на корпоративе по случаю Дня работника торговли, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 09:04
Биатлон

CAS дал МОК сутки на объяснение фальшивых подписей Григория Родченкова

"Панель арбитров CAS приняла заявление о поддельных подписях в документах МОК и поручила олимпийскому комитету в течение суток дать свои объяснения", - сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник.
Газета.Ru 08:58
Политика

Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
RT на русском 06:44
Политика

Аваков назвал российской провокацией задержание экс-командира «Айдара»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал очередной российской провокацией задержание в Греции бывшего народного депутата и экс-командира националистического батальона «Айдар» Сергея Мельничука.
Lenta.ru 09:11
Политика

Списки «Единой России» на выборах в Госдуму может возглавить Путин

Президент России Владимир Путин может возглавить партийные списки «Единой России» на выборах в Государственную думу в 2021 году.
Дождь 03:41
Политика

Путин внес в Госдуму поправки к конституции

В Госдуму поступили поправки президента РФ ко второму чтению законопроекта об изменении конституции.
BFM.ru 08:23
Футбол

Азар отправится на операцию в США

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар отправится в США, где ему предстоит операция на травмированной лодыжке.
Soccer.ru 03:09
Происшествия

Полицейского в Дивеево подозревают в покровительстве наркоторговцам

Известия 08:22
Киберспорт

Riot рассказал об онлайн-шутере Valorant

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Общество

Опубликован разговор погибшего на банной вечеринке с продавцами сухого льда

В сети появилась запись разговора мужа российской блогерши Катерины Диденко, погибшего на банной вечеринке, с продавцами сухого льда.
Lenta.ru 08:02
Наука

Останки утконосого динозавра сохранили клетки хрящей и ДНК

В верхних затылочных костях молодого гипакрозавра обнаружили хондроциты (клетки хрящей), похожие на аналогичные клетки современных птиц, а в них — ядра с фрагментами ДНК, сообщается в National Science Review.
N+1 07:54
Общество

В «Яндекс. Такси» ввели рейтинг пассажиров

Шкала оценок варьируется от одного до пяти баллов.
АТВмедиа вчера в 06:15
Происшествия

В Крыму 50 человек проходят карантин по коронавирусу

"Всего под медицинским наблюдением на новую коронавирусную инфекцию в Республике Крым и г. Севастополе находится 50 человек, прибывших из КНР", - сообщил в ведомстве.
РИА Новости 03:22
Политика

Талибы объявили о возобновлении военных действий в Афганистане

Боевики террористической организации "Талибан" заявили, что возобновляют военные действия против правительственных сил Афганистана, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:09
Космос

Прототип Starship Илона Маска разорвало при испытаниях в Техасе

В Сети опубликовали видео с неудачных испытаний прототипа космического корабля Starship в штате Техас.
Радио Sputnik 29 февраля в 02:51
Футбол

Казань получила право принять матч за Суперкубок УЕФА 2023 года

Казань получила право принять матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.
РБК 09:12
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей

Без зрителей пройдёт седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).
REGNUM 06:14
Происшествия

Заложников в ТЦ на Филиппинах освободили

Коммерсантъ 08:03
Происшествия

СК завел дело из-за связи астраханской учительницы с девятиклассником

Следователи завели уголовное дело по факту развратных действий в отношении подростка после сообщений СМИ о связи учительницы со школьником в Астраханской области, информирует СУСК России по региону.
РИА Новости 07:51
Авто

В России ввели новые правила эксплуатации старых автомобилей

Действие нового ГОСТа распространяется на мотоциклы, легковые машины и прицепы старше 30 лет, а также на грузовики старше 50 лет, предназначенные в том числе для перевозки пассажиров.
Lenta.ru 29 февраля в 16:48
Шоу-бизнес

Данила Козловский впервые стал отцом

Актер Данила Козловский и 32-летняя Ольга Зуева впервые стали родителями, пара поделилась фотографией с новорожденным.
iReactor 08:49
Общество

Психолог объяснила реакцию блогерши на смерть мужа на банной вечеринке

Реакцию российской блогерши Катерины Диденко на смерть мужа, который погиб после вечеринки в банном комплексе с сухим льдом, можно объяснить.
Lenta.ru вчера в 19:41
Общество

Немецкий министр отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер в понедельник отказался пожать руку канцлеру страны Ангеле Меркель на фоне ситуации с коронавирусом, сообщил таблоид Bild.
РИА Новости 07:36
Происшествия

На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве

На российского бьюти-блогера Андрея Петрова напали, сообщает telegram-канал "112".
Газета.Ru вчера в 13:45
Происшествия

Рядовой Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев, признан вменяемым

Вести.Ru 09:04
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В Петербурге у помещённых на карантин пациентов выявлены ОРВИ

В Клинической инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге на утро понедельника, 2 марта, находятся 26 пациентов, помещенных для проверки на наличие коронавирусной инфекции.
REGNUM 02:08
Общество

Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

РИА Новости вчера в 19:29
Как работают Яндекс.Новости?
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