Финансы
Деловое.ТВНа торгах рубль укрепился к доллару и евро
На торгах рубль укрепился к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов курс доллара уменьшился на 20 копеек.
Читать в источнике
Оценить29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7092 источника, обновлено в 09:19, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7092 источника, обновлено в 09:19, Ашберн
Комментарии
Авто
Под налог на роскошь подпали новые машины
Общество
МВД хочет ограничить продажу алкоголя в поездах дальнего следования
В МВД России предложили ограничить свободную продажу спиртных напитков в поездах дальнего следования.
Финансы
Курс евро достиг 75 рублей впервые за год
Последний раз евро стоил 75 рублей 1 марта 2019 года. Курс доллара 2 марта 2020 года увеличился на 0,5% — до 67,2 рублей.
Общество
В Ростове чиновники заказали стриптизера на корпоратив
В интернет попало видео из Ростова-на-Дону, где вокруг чиновницы танцует стриптизер на корпоративе по случаю Дня работника торговли, сообщает Telegram-канал Mash.
Биатлон
CAS дал МОК сутки на объяснение фальшивых подписей Григория Родченкова
"Панель арбитров CAS приняла заявление о поддельных подписях в документах МОК и поручила олимпийскому комитету в течение суток дать свои объяснения", - сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник.
Политика
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
Политика
Аваков назвал российской провокацией задержание экс-командира «Айдара»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал очередной российской провокацией задержание в Греции бывшего народного депутата и экс-командира националистического батальона «Айдар» Сергея Мельничука.
Политика
Списки «Единой России» на выборах в Госдуму может возглавить Путин
Президент России Владимир Путин может возглавить партийные списки «Единой России» на выборах в Государственную думу в 2021 году.
Политика
Путин внес в Госдуму поправки к конституции
В Госдуму поступили поправки президента РФ ко второму чтению законопроекта об изменении конституции.
Футбол
Азар отправится на операцию в США
Вингер мадридского "Реала" Эден Азар отправится в США, где ему предстоит операция на травмированной лодыжке.
Киберспорт
Riot рассказал об онлайн-шутере Valorant
Общество
Опубликован разговор погибшего на банной вечеринке с продавцами сухого льда
В сети появилась запись разговора мужа российской блогерши Катерины Диденко, погибшего на банной вечеринке, с продавцами сухого льда.
Наука
Останки утконосого динозавра сохранили клетки хрящей и ДНК
В верхних затылочных костях молодого гипакрозавра обнаружили хондроциты (клетки хрящей), похожие на аналогичные клетки современных птиц, а в них — ядра с фрагментами ДНК, сообщается в National Science Review.
Общество
В «Яндекс. Такси» ввели рейтинг пассажиров
Шкала оценок варьируется от одного до пяти баллов.
Происшествия
В Крыму 50 человек проходят карантин по коронавирусу
"Всего под медицинским наблюдением на новую коронавирусную инфекцию в Республике Крым и г. Севастополе находится 50 человек, прибывших из КНР", - сообщил в ведомстве.
Политика
Талибы объявили о возобновлении военных действий в Афганистане
Боевики террористической организации "Талибан" заявили, что возобновляют военные действия против правительственных сил Афганистана, передает ТАСС.
Космос
Прототип Starship Илона Маска разорвало при испытаниях в Техасе
В Сети опубликовали видео с неудачных испытаний прототипа космического корабля Starship в штате Техас.
Футбол
Казань получила право принять матч за Суперкубок УЕФА 2023 года
Казань получила право принять матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей
Без зрителей пройдёт седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).
Происшествия
Заложников в ТЦ на Филиппинах освободили
Происшествия
СК завел дело из-за связи астраханской учительницы с девятиклассником
Следователи завели уголовное дело по факту развратных действий в отношении подростка после сообщений СМИ о связи учительницы со школьником в Астраханской области, информирует СУСК России по региону.
Авто
В России ввели новые правила эксплуатации старых автомобилей
Действие нового ГОСТа распространяется на мотоциклы, легковые машины и прицепы старше 30 лет, а также на грузовики старше 50 лет, предназначенные в том числе для перевозки пассажиров.
Шоу-бизнес
Данила Козловский впервые стал отцом
Актер Данила Козловский и 32-летняя Ольга Зуева впервые стали родителями, пара поделилась фотографией с новорожденным.
Общество
Психолог объяснила реакцию блогерши на смерть мужа на банной вечеринке
Реакцию российской блогерши Катерины Диденко на смерть мужа, который погиб после вечеринки в банном комплексе с сухим льдом, можно объяснить.
Общество
Немецкий министр отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса
Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер в понедельник отказался пожать руку канцлеру страны Ангеле Меркель на фоне ситуации с коронавирусом, сообщил таблоид Bild.
Происшествия
На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве
На российского бьюти-блогера Андрея Петрова напали, сообщает telegram-канал "112".
Здоровье
В Петербурге у помещённых на карантин пациентов выявлены ОРВИ
В Клинической инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге на утро понедельника, 2 марта, находятся 26 пациентов, помещенных для проверки на наличие коронавирусной инфекции.
Общество