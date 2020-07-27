Финансы
Телеканал 360°Курс доллара снизился до 71,54 рубля на открытии торгов
Курс доллара по отношению к рублю сократился на 0,3% на открытии торгов Московской Биржи 27 июля, сообщил ТАСС. Курс евро повысился на 0,3%. По данным специалистов, на 10:00 по московскому времени, стоимость доллара составила 71,54 рубля. Курс евро достиг отметки в 83,78 рубля.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 13:28, Ашберн
Футбол
«Ротор» обыграл ставропольское «Динамо» в контрольном матче
Советский спорт 11:10
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Армия и оружие
Российский Су-27 поднялся на перехват самолёта США над Чёрным морем
RT на русском 12:57
Общество
Интерес россиян к «золотым паспортам» резко вырос на фоне пандемии
На фоне ограничений на выезд, введенных из-за пандемии, россияне стали чаще интересоваться программами, позволяющими получить вид на жительство за границей.
РБК 09:44
Общество
Шведы остались в восторге от российской подлодки и машущего из нее человека
Жители Швеции разразились комплиментами в адрес российской подводной лодки, которая всплыла недалеко от них во время водного путешествия.
Газета.Ru 11:43
Общество
Станцию МЦК «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве
Ливень, прошедший в Москве в понедельник, затопил станцию Московского центрального кольца "Ботанический сад".
Российская газета 13:10
Происшествия
Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину
Мужчина, которого подозревают в убийстве супруги и расчленении ее тела топором, признал свою вину.
Газета.Ru 10:03
Происшествия
Пожар в московском СИЗО-6 локализован
Российская газета 12:03
Здоровье
Врач рекомендует людям с ожирением отказаться от диет
ToDay News Ufa 01:46
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12
Гаджеты
Apple представила кабель Thunderbolt 3 Pro стоимостью $ 129
Сегодня компания Apple обновила ассортимент своего онлайн-магазина, добавив туда кабель Thunderbolt 3 Pro.
ITZine.ru 11:31
Футбол
Владелец «Динамо» Суркис: тренер у команды есть
Газета.Ru 12:44
Технологии
В США начались крупнейшие испытания вакцины от коронавируса
27 июля в США началось крупнейшее в мире испытание вакцины от COVID-19.
Плюс один +1 11:42
Общество
Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года
Синоптик отметил, что самое теплое время наступает как в европейской, так и в азиатской части страны.
РИА Новости вчера в 18:39
Футбол
Клопп прокомментировал переход Ловрена из «Ливерпуля» в «Зенит»
ProstoProSport 08:40
Спорт
ВФЛА направит письмо совету World Athletics 28 июля
Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) направит письмо совету Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) 28 июля.
RT на русском 13:01
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Представители Пенсионного фонда России заявили об ожидаемом перерасчете пенсий для работающих пенсионеров.
Evo-rus.com 09:47
Общество
Собянин подписал закон о введении штрафов за заросли борщевика
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за заросли борщевика Сосновского на земельных участках.
РБК 13:16
Происшествия
Морской пехотинец получил травму во время салюта в Североморске
Военнослужащий бригады морской пехоты получил травму головы во время проведения салюта в Североморске, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северного флота.
РИА Новости 09:52
Происшествия
ФСБ ликвидировала готовившего теракт в Москве боевика
Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и Следственным комитетом пресекли деятельность члена террористической организации, планировавшего теракт в одном из мест массового скопления людей в городе Москве.
RT на русском 09:28
Общество
Тимати объявил об уходе из Black Star
Рэпер Тимати объявил о том, что уходит со своего собственного лейбла Black Star и становится «независимым агентом с полным каталогом и товарными знаками».
Lenta.ru 05:44
Футбол
«ПСЖ» сообщил о результатах медобследования Килиана Мбаппе
«Пари Сен-Жермен» на официальном сайте опубликовал результаты медицинского обследования нападающего Килиана Мбаппе.
Чемпионат 11:15
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов закрутил роман с девушкой на 30 лет младше его
Через год после развода с женой стало известно о новом романе солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова.
Московский Комсомолец 00:22
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское
Ранее Минфин предложил с 1 января 2021 года повысить минимальную розничную цену на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия крепостью больше 28%.
РБК 10:53
Общество
Автор Mafia Даниэль Вавра раскритиковал геймплей ремейка
Вскоре после анонса ремейка Mafia автор оригинала Даниэль Вавра прямо сообщил, что не ждёт ничего хорошего от грядущей новинки.
Игромания.ру 12:19
Происшествия
Поставка российского газа в Грецию остановлена из-за аварии в Болгарии
На юго-западе Болгарии произошел разрыв трубопровода, через который российский природный газ поступает в Грецию.
Коммерсантъ 12:04
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»
Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
Вестник 13:10
Кино
Режиссер «Лиги справедливости» показал новый костюм Супермена
Известный американский режиссер в рамках фестиваля Comic-Con показал новый черный костюм Супермена. Образ был дополнен серебряным плащом.
Родной город 08:45
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
Армия и оружие
МИД России ответил на обвинения США об испытаниях оружия в космосе
Ранее космическое командование ВВС США обвинило Россию в том, что 15 июля она провела испытания противоспутникового оружия на земной орбите — якобы от спутника «Космос-2543» отделился некий объект.
BFM.ru 24 июля в 14:53