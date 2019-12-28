Экономика

Lenta.ruLenta.ruДоллар сорвал продажи дорогих квартир в Москве

По наблюдениям риелторов, многие состоятельные граждане, ранее планировавшие покупку дорогих квартир в Москве, сорвали сделки — большинство из них имеют сбережения в долларах, и тратить эти деньги в настоящее время невыгодно.
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