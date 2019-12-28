Экономика
Lenta.ruДоллар сорвал продажи дорогих квартир в Москве
По наблюдениям риелторов, многие состоятельные граждане, ранее планировавшие покупку дорогих квартир в Москве, сорвали сделки — большинство из них имеют сбережения в долларах, и тратить эти деньги в настоящее время невыгодно.
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Театры
Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области
Телеканал "Звезда" опубликовал видео, снятое на месте ДТП с пассажирским автобусом в Псковской области.
Происшествия
В МВД Казахстана назвали новую версию авиакатастрофы в Алма-Ате
Одной из версий причин авиакатастрофы в пятницу близ Алма-Аты, по мнению следствия, могла быть ошибка навигационных служб, сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.
Происшествия
Два человека погибли во время стрельбы в церкви в Техасе
Два человека погибли и еще один находится в критическом состоянии после стрельбы, произошедшей в церкви города Уайт-Сеттлмент, штат Техас.
Общество
Дочь Пескова рассказала, как французы «прикалываются» над «русским стилем» красоты
Шоу-бизнес
Охлобыстин извинился перед проститутками после слов о Водонаевой
Экономика
Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры
Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
Общество
Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Происшествия
В Кузбассе нашли тело малышки, брошенной матерью на обочине
Тело трехмесячной девочки, оставленной матерью на обочине дороги несколько дней назад, обнаружено в понедельник на территории Кемеровской области.
Кино
Составлен список фильмов для просмотра в новогодние праздники
Обозреватель британской газеты Independent Александра Поллард составила топ-20 фильмов, которые стоит посмотреть в новогодние праздники.
Армия и оружие
В МИД Ирана назвали удары США в Ираке терроризмом
Ранее в Пентагоне заявили, что США нанесли удары по пяти объектам движения "Катаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки по иракским базам".
Политика
Для чиновников предложили ввести правила поведения на корпоративах
Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести нравственные правила поведения чиновников на корпоративах и усилить контроль за расходованием средств из бюджета на подобные праздники.
Общество
МЧС напомнило о правилах безопасности при использовании петард
При использовании пиротехники необходимо строго соблюдать правила безопасности, заявил ТАСС начальник пресс-службы подмосковного МЧС Федор Польшин.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова: «Дочь не одобрила моего бойфренда»
Дочь и мать видятся лишь на выступлениях и репетициях балерины.
Авто
Tesla начала поставки китайских электромобилей Tesla Model 3
Кино
Комедия «Холоп» возглавила российский прокат
Комедия Клима Шипенко «Холоп» возглавила российский прокат.
Общество
В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов
Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
Кино
Мюзикл со страшными кошками может стать главным провалом 2019 года
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
Гаджеты
Realme X50 окажется полным клоном Redmi K30 5G
Realme X50 на рынке будет конкурировать с Redmi K30 5G, но после раскрытия технических характеристик стало понятно, что будущая новинка технически является «клоном» конкурента.
Происшествия
В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей
Общество
Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ
Напомним, накануне под Горловкой прошла масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.
Политика
РПЦ назвала циничным закон о свободе вероисповедания в Черногории
Закон о свободе вероисповедания в Черногории выглядит как «циничный удар» по церкви, говорится в Патриаршем и Синодальном послании Русской православной церкви (РПЦ).
Культура
Цискаридзе предсказал возврат к настоящему балету в новом десятилетии
Регулярное государственное финансирование должны получать только учебные заведения и театры с большой историей, которые доказали свою значимость в мире, считает Николай Цискаридзе.
Экономика
Игорь Чайка и ВЭБ объединили инжиниринговые активы
«Есть огромный нереализованный спрос на компании, впитавшие мировой опыт инжиниринга и способные действовать за рамками традиционного подхода к строительству сложных промышленных объектов», — объяснил создание проекта первый заместитель главы ВЭБа Николай Цехомский.
Происшествия
Банду черных риелторов обезвредили в Москве
Банду обезвредили, в отношении ее членов возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Общество
Никитин включил подсветку нижегородского кремля
Политика
Экс-глава МИД Италии рассказал о визите на дачу Путина
Бывший вице-президент Еврокомиссии и экс-министр иностранных дел Италии Франко Фраттини поделился воспоминаниями о том, как президент России Владимир Путин принимал его у себя на даче в Подмосковье.
Политика
Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
Армия и оружие
Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57
Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.