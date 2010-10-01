Финансы
КомпанияДоллар стабилизировался на открытии торгов
Доллар показал незначительное падение на открытии торгов в четверг, 14 мая. Его курс снизился на 0,09% и достиг 73,89 рубля, следует из данных Московской биржи. Евро тоже оказался достаточно стабильным.
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Автоматически обработаны 7183 источника, обновлено в 04:43, Ашберн
Комментарии
Здоровье
«Нужно начинать жить»: эпидемиологи — о том, к чему приведет ослабление режима в Свердловской области
Ведь снятие ограничений на работу учреждений не говорит о том, что будет отменено ношение масок и соблюдение социальной дистанции.
Екатеринбург Онлайн вчера в 21:30
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Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме
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Vprognoze.ru вчера в 16:00
Политика
В Facebook объяснили блокировку Instagram-аккаунта Кадырова
В Facebook заявили, что Instagram-аккаунт главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова был заблокирован из-за санкций против него, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 05:02
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
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В России выявили нетипичный симптом коронавируса
В лечебные учреждения ФМБА России, перепрофилированные под прием коронавирусных больных, поступили два пациента с нетипичным течением COVID-19, в процессе лечения у них появилась отрицательная динамика в виде "острого живота", повышения температуры тела.
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Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
Общество
В России за сутки выявлено менее 10 тыс. заразившихся коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано 9974 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 в 84 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:37
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CarsWeek.ru вчера в 11:30
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Скорректировали и проведение ЕГЭ для выпускников школ. Тех, кто решил не поступать в вузы после 11 класса, от экзаменов освободили.
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ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области
Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
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Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
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Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы
Российская газета 03:32
Общество
СК возбудил дела из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»
Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам размещения фотографий Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера в ходе виртуального шествия «Бессмертный полк онлайн».
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Политика
Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону
Депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская заявила, что не собирается реагировать на высказывания украинского журналиста Дмитрия Гордона в ее адрес.
Газета.Ru 04:12
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Шоу-бизнес
Наташа Королёва пожаловалась, что поправилась из-за карантина
46-летняя Наташа Королева, как и большинство артистов, осталась без работы из-за карантина.
Paparazzi.ru 01:43
Экономика
Российские авиакомпании получат субсидии на 23,4 млрд рублей
Москва, 14 мая 2020, 00:46 — REGNUM Правительство России выделило 23,4 млрд рублей на поддержку авиакомпаний, которые потерпели убытки из-за распространения коронавируса и связанных с этим ограничений, сообщили 14 мая в пресс-службе ведомства.
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Общество
Более чем у 70 врачей владимирской больницы выявили коронавирус
Накануне в Струнине уволились 40 сотрудников больницы, написавшие заявления из-за тяжелых условий труда и боязни заразиться коронавирусом на работе, а в Александрове следователи начали проверку соблюдения условий труда в Карабановской инфекционной больнице после того, как одна из медсестер выложила в сеть фото с жалобами на производственную травму.
Российская газета вчера в 10:28
Общество
Россиян предупредили о риске заразиться коронавирусом через перчатки
Риск заразиться коронавирусом через перчатки существует, если трогать лицо руками.
Lenta.ru 02:04
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Здоровье
Врач-инфекционист обратился к COVID-диссидентам с предупреждением
Врач-инфекционист обратился к бравирующим гражданам, не воспринимающим пандемию всерьез.
ФАН 02:11
Здоровье
Еще 64 человека в Свердловской области заразились коронавирусом
Общее число заболевших в Свердловской области возросло до 2362 человек, из них 574 выздоровели, в том числе 40 за минувшие сутки, 4 человека скончались, в том числе один за минувшие сутки — умер возрастной пациент с подтвержденным COVID-19.
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Общество
МВД России заявило о снижении случаев домашнего насилия
Число преступлений в сфере домашнего насилия в РФ снизилось с начала года на 7%. Об этом сообщил начальник управления организации охраны правопорядка и деятельности по исполнению административного законодательства ГУОООП МВД РФ Станислав Колесник.
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Государство поддержит спрос на машины 20 миллиардами
На поддержку отрасли и спроса на автомобили правительство направит дополнительно 20,5 млрд рублей сверх тех сумм, что были выделены ранее.
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Общество
Германия и Австрия намерены открыть границу с 15 июня
Стало известно, что власти Германии и Австрии собираются с 15 июня полностью открыть границу, которая ранее была закрыта из-за пандемии коронавируса.
Аргументы недели вчера в 04:13
Экономика
Для должников могут ввести гарантированный минимум на жизнь
Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму пакет законопроектов, обязывающих кредиторов оставлять должникам на жизнь минимум не ниже МРОТ.
Российская газета 04:28
Общество
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Подавать заявление на получение выплат семьям с детьми от трех до 15 лет лучше с 15 мая, пишет портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде (ПФР).
РИА Новости вчера в 22:11
Армия и оружие
Из Италии вернулся десятый самолет с российскими военными
Десятый самолет Ил-76 ВКС РФ с военными и спецтехникой, которые помогали в Италии в борьбе против коронавируса, прибыл на аэродром "Чкаловский" в Московской области, сообщило российское министерство обороны.
РИА Новости вчера в 16:39
Кино
На НТВ стартует сериал с участием актера псковского театра
На НТВ с 18 мая начинают показывать сериал, в котором снялся ведущий актер Псковского театра драмы Евгений Терских.
Московский Комсомолец Псков 04:12