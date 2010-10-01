Финансы

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Доллар показал незначительное падение на открытии торгов в четверг, 14 мая. Его курс снизился на 0,09% и достиг 73,89 рубля, следует из данных Московской биржи. Евро тоже оказался достаточно стабильным.
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Доллар стабилизировался на открытии торгов

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