Доллар показал незначительное падение на открытии торгов в четверг, 14 мая. Его курс снизился на 0,09% и достиг 73,89 рубля, следует из данных Московской биржи. Евро тоже оказался достаточно стабильным.

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Происшествия В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку Легковой автомобиль врезался в ограждение набережной, пробил его и упал в реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, водителя достали из воды прохожие. 1

Здоровье В России выявили новые клинические проявления коронавирусной инфекции Федеральные центры Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, перепрофилированные под прием больных с новой коронавирусной инфекцией, выявили у двух пациентов нетипичное течение заболевания. 332

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Экономика Бизнесу начали выплачивать субсидии на зарплаты работникам По словам Егорова, всего с 1 мая за субсидиями обратились 307 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей, из них 227 тысяч соответствуют необходимым критериям, и это только 18% из тех, кто, по данным Налоговой службы, имеет право на господдержку. 2