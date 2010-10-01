Финансы
КомпанияДоллар стабилизировался на открытии торгов
Доллар показал незначительное падение на открытии торгов в четверг, 14 мая. Его курс снизился на 0,09% и достиг 73,89 рубля, следует из данных Московской биржи. Евро тоже оказался достаточно стабильным.
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Автоматически обработаны 7183 источника, обновлено в 05:25, Ашберн
Комментарии
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru вчера в 21:12
Происшествия
Россиянину грозит 40 лет тюрьмы за сбор жуков на Шри-Ланке
Рамблер 12 мая в 11:26
Происшествия
ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области
Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
Здоровье
Ученый рассказал об уникальности коронавируса
Уникальность коронавируса заключается в том, что он представляет собой не одно заболевание, а целый букет, который вызывается одним вирусом, заявил в эфире "России 24" руководитель Новосибирского центра профилактики тромбозов Андрей Громов.
РИА Новости вчера в 09:48
Экономика
Банк России сократил свой убыток почти в 2,5 раза
Банк России по итогам 2019 года сократил собственный убыток в 2,4 раза.
Российская газета 02:47
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Общество
В России за сутки выявлено менее 10 тыс. заразившихся коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано 9974 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 в 84 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:37
Общество
Песков рассказал о том, как заразился коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете "Коммерсант" рассказал, где он заразился коронавирусной инфекцией и как протекает болезнь.
РИА Новости вчера в 13:18
Общество
За отсутствие масок и перчаток в метро Москвы оштрафованы 198 человек
Почти 200 человек оштрафованы за нарушение масочного режима в метро Москвы за два дня.
RT на русском 02:15
Политика
Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США
Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер.
REGNUM 02:56
Общество
Более 600 сотрудников ФСИН и 145 заключенных заразились коронавирусом
Более 600 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и 145 заключенных заразились коронавирусом.
ТАСС 02:43
Футбол
Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей
«Крылья Советов» оштрафовали своего вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей страны.
ProstoProSport 12 мая в 09:22
Общество
В Пенсионном фонде разъяснили механизмы новых выплат на детей
Поддержка детства 11 мая Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, расширен перечень семей, имеющих право на ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет с апреля по июнь текущего года.
Волжская коммуна вчера в 09:13
Происшествия
В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку
Легковой автомобиль врезался в ограждение набережной, пробил его и упал в реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, водителя достали из воды прохожие.
ТАСС 03:47
Здоровье
В России выявили новые клинические проявления коронавирусной инфекции
Федеральные центры Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, перепрофилированные под прием больных с новой коронавирусной инфекцией, выявили у двух пациентов нетипичное течение заболевания.
ТАСС 03:00
Политика
Россия помогла Северной Корее 25 тысячами тонн зерна
Россия поставила в КНДР 25 тыс. тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи, сообщили в четверг в посольстве РФ в Пхеньяне.
Интерфакс 05:18
Общество
Названа причина ухудшения состояния заболевшего коронавирусом отца Хабиба Нурмагомедова
СМИ назвали причину ухудшения состояния 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова, который является отцом и тренером российского бойца UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, Как оказалось, он занимался зарядкой в больнице, несмотря на запрет врачей, после этого ему стало хуже.
Московский Комсомолец 05:09
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов разводится с женой
Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
Происшествия
На унижавшую детей сотрудницу уфимского приюта завели уголовное дело
Вести.Ru вчера в 15:17
Общество
Россиян предупредили о риске заразиться коронавирусом через перчатки
Риск заразиться коронавирусом через перчатки существует, если трогать лицо руками.
Lenta.ru 02:04
Игры
Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы
Компании 2K и Hangar 13 анонсировали переиздание культовой трилогии Mafia и опубликовали на YouTube 30-секундный тизер.
Российская газета 03:32
Происшествия
В Москве аферист украл 23 миллиона рублей под предлогом продажи масок
Оперативники задержали в Москве подозреваемого в краже из банковской ячейки более 23 миллионов рублей, которые он должен был получить в качестве оплаты за медицинские маски, так и не переданные покупателю, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 04:24
Общество
За сутки в России выявили 10899 случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 10899 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.
Новгородские ведомости 12 мая в 03:38
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов познакомил свою новую возлюбленную с мамой
В настоящий момент пара живет вместе, Сергей даже представил новую возлюбленную маме.
Телепрограмма 00:22
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Кино
Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2» с Кейт Уинслет
В официальном Twitter-аккаунте франшизы "Аватар" Джеймса Кэмерона опубликовано новое фото.
Российская газета 04:44
Экономика
Бизнесу начали выплачивать субсидии на зарплаты работникам
По словам Егорова, всего с 1 мая за субсидиями обратились 307 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей, из них 227 тысяч соответствуют необходимым критериям, и это только 18% из тех, кто, по данным Налоговой службы, имеет право на господдержку.
Российская газета вчера в 11:33
Общество
Россиян сочли неспособными оценить качество воздуха
Россиян сочли неспособными оценить качество воздуха: Росприроднадзор предложил исключить мнение граждан при оценке этого показателя в крупных промышленных центрах в рамках национального проекта «Экология».
Lenta.ru 04:43
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru вчера в 03:51