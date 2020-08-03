Финансы

ПРАЙМПРАЙМДоллар торгуется разнонаправленно к евро и иене после роста накануне

Курс доллара растет к иене, но падает к евро после уверенного роста на предыдущей торговой сессии, инвесторы оценивают перспективы восстановления мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
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Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене после роста накануне

ПРАЙМ01:37

Рубль вечером сильно ускорил рост к доллару и евро благодаря спросу на риск и уверенно дорожающей нефти

Финмаркетвчера в 12:33

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 74,46 руб

ТАССвчера в 03:29

Курс доллара на старте торгов Мосбиржи увеличился до 74,21 рубля

Аргументы и Фактывчера в 04:05

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 03:14

Доллар и евро растут по отношению к рублю

Газета.Ruвчера в 03:07

Рубль растёт к евро

RT на русскомвчера в 03:02
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Технологии

В России может появиться сервис для распознавания фейковых новостей

В России может появиться дата-сервис на основе искусственного интеллекта, который будет проверять достоверность новостей.
ФедералПресс 01:42
Общество

В России вступил в силу новый стандарт на автомобильные номера

В России принят новый национальный стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств.
Российская газета вчера в 20:08
266
Общество

Дегтярев назначит зампредом правительства Никонова из депздрава Москвы

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назначит начальника управления делами и координации деятельности департамента здравоохранения Москвы Евгения Никонова зампредом регионального правительства по социальным вопросам.
Коммерсантъ 00:50
19
Политика

Александр Репин выбыл из гонки за пост губернатора Пермского края

По оценке экспертов, Александр Репин считался главным соперником Дмитрия Махонина в гонке на пост главы региона.
Chaikovskie.ru вчера в 03:21
Происшествия

Жители Читы остались без воды из-за обрушения котлована

В Чите без воды остались жители значительной части центра города.
Интерфакс вчера в 01:46
15
Экономика

Эксперты оценили вероятность возврата российского бизнеса с Кипра

Помимо резкого роста налоговой нагрузки, разрыв соглашения с Кипром грозит бизнесу двойным налогообложением.
РБК 01:00
4
Гаджеты

Смартфон Mate 40 Pro от Huawei получит «экран-водопад»

Дни24 вчера в 02:50
1
Политика

На Украине заявили о провале страны в переломный момент

Украина провалилась в 2019 году, когда государство должно было перейти к экономическому росту, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала «112 Украина».
Lenta.ru вчера в 23:03
12
Происшествия

СК назвал причину смерти пропавшего в Подмосковье 10-летнего мальчика

Известия вчера в 14:33
77
Экономика

Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%

Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.
РБК вчера в 04:56
525
Общество

Роспотребнадзор назвал регионы с повышенными дозами облучения радоном

Радон с вдыхаемым воздухом попадает в легкие человека, где его радиоактивное излучение может повреждать клетки и повышать вероятность развития рака, пояснили в пресс-службе.
РИА Новости вчера в 23:58
2
Экономика

Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость

Коммерсантъ вчера в 18:13
2
Происшествия

Четырех бывших десантников задержали после драки в Парке Горького

Московский Комсомолец 02 августа в 12:22
7
Кино

Сериал «Охотники» с Аль Пачино продлен на второй сезон

Сервис Amazon решил продлить сериал "Охотники" с Аль Пачино в главной роли на второй сезон. Об этом сообщает издание Variery.
Piter.tv 01:22
1
Происшествия

Украинскую топ-модель избили в Турции

Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagram, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
Газета.Ru вчера в 21:17
171
Политика

Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своей предвыборной программе предложил провести в стране референдум по изменению конституции.
Известия 01:10
43
Кино

Ди Каприо заключил эксклюзивный контракт с Apple

Невские Новости 01:38
1
Происшествия

Подследственный глава «Титановой долины» ушёл в отставку

Екатеринбург, 4 августа 2020, 08:34 — REGNUM Находящийся под следствием гендиректор корпорации «Титановая долина» Артемий Кызласов ушёл в отставку.
REGNUM 01:34
Здоровье

Роспотребнадзор: в Россию осенью придут три обновленных штамма гриппа

Четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновленными, придут в Россию осенью 2020 года.
Газета.Ru вчера в 21:48
9
Общество

До 15 сентября Microsoft завершит переговоры о покупке TikTok

Корпорация Microsoft планирует выкупить социальную сеть TikTok в США по выгодной цене.
Городовой вчера в 14:47
55
Общество

Треть утечек данных людей с коронавирусом пришлась на Россию

В количественном соотношении ситуация выглядит лучше: всего в мире пострадали 3,43 млн человек, а в России — только 35,5 тыс. По словам руководителя направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрея Арсентьева, большинство случаев — это утечки данных отдельных лиц или списков из нескольких десятков или сотен человек.
Коммерсантъ вчера в 21:06
1
Хоккей

Хет-трик Макдэвида принес «Эдмонтону» победу над «Чикаго» в матче НХЛ

"Эдмонтон" одержал победу над "Чикаго" со счетом 6:3 во втором матче серии предварительного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС Спорт 01:27
Происшествия

Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали

По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни.
Коммерсантъ вчера в 15:19
97
Экономика

Собираемость долгов коллекторами вернулась к докризисному уровню

Собираемость долгов по агентским портфелям приближается к докризисному периоду, отметил и гендиректор "МБА Финансы" Федор Вахата.
РБК вчера в 23:00
11
Армия и оружие

Армия Израиля сообщила об атаке по позициям сирийских военных

Ранее SANA сообщило, что сирийские комплексы ПВО отражают атаку в небе в районе Дамаска.
RT на русском вчера в 16:45
73
Политика

Миронов предложил лишать гражданства РФ педофилов и террористов

На мой взгляд, террористы и педофилы заслуживают высшей меры уголовного наказания.
REGNUM вчера в 07:27
546
Политика

Пушков заявил о становлении Польши плацдармом США против России

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Польша становится американским плацдармом, направленным против России.
VSE42.RU вчера в 23:42
28
Политика

Польский премьер рассказал, что Варшаве не нравится в России

Канцлер Германии Ангела Меркель не раз заявляла, что Берлин рассматривает проект "Северный поток — 2" как коммерческий.
РИА Новости вчера в 23:17
250
Политика

Почему Лукашенко скоро исправит свою ошибку

Нужно сразу внести ясность: никто не верит в то, что Путин собирался свергнуть Лукашенко.
РИА Новости 01:00
Армия и оружие

Оценен риск перехвата российской торпеды «Судного дня»

Пятый канал 02 августа в 22:34
9
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