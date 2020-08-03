Финансы
ПРАЙМДоллар торгуется разнонаправленно к евро и иене после роста накануне
Курс доллара растет к иене, но падает к евро после уверенного роста на предыдущей торговой сессии, инвесторы оценивают перспективы восстановления мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
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Технологии
В России может появиться сервис для распознавания фейковых новостей
В России может появиться дата-сервис на основе искусственного интеллекта, который будет проверять достоверность новостей.
ФедералПресс 01:42
Общество
В России вступил в силу новый стандарт на автомобильные номера
В России принят новый национальный стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств.
Российская газета вчера в 20:08
Общество
Дегтярев назначит зампредом правительства Никонова из депздрава Москвы
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назначит начальника управления делами и координации деятельности департамента здравоохранения Москвы Евгения Никонова зампредом регионального правительства по социальным вопросам.
Коммерсантъ 00:50
Политика
Александр Репин выбыл из гонки за пост губернатора Пермского края
По оценке экспертов, Александр Репин считался главным соперником Дмитрия Махонина в гонке на пост главы региона.
Chaikovskie.ru вчера в 03:21
Происшествия
Жители Читы остались без воды из-за обрушения котлована
В Чите без воды остались жители значительной части центра города.
Интерфакс вчера в 01:46
Экономика
Эксперты оценили вероятность возврата российского бизнеса с Кипра
Помимо резкого роста налоговой нагрузки, разрыв соглашения с Кипром грозит бизнесу двойным налогообложением.
РБК 01:00
Гаджеты
Смартфон Mate 40 Pro от Huawei получит «экран-водопад»
Дни24 вчера в 02:50
Политика
На Украине заявили о провале страны в переломный момент
Украина провалилась в 2019 году, когда государство должно было перейти к экономическому росту, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала «112 Украина».
Lenta.ru вчера в 23:03
Происшествия
СК назвал причину смерти пропавшего в Подмосковье 10-летнего мальчика
Известия вчера в 14:33
Экономика
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.
РБК вчера в 04:56
Общество
Роспотребнадзор назвал регионы с повышенными дозами облучения радоном
Радон с вдыхаемым воздухом попадает в легкие человека, где его радиоактивное излучение может повреждать клетки и повышать вероятность развития рака, пояснили в пресс-службе.
РИА Новости вчера в 23:58
Экономика
Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость
Коммерсантъ вчера в 18:13
Происшествия
Четырех бывших десантников задержали после драки в Парке Горького
Московский Комсомолец 02 августа в 12:22
Кино
Сериал «Охотники» с Аль Пачино продлен на второй сезон
Сервис Amazon решил продлить сериал "Охотники" с Аль Пачино в главной роли на второй сезон. Об этом сообщает издание Variery.
Piter.tv 01:22
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagram, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
Газета.Ru вчера в 21:17
Политика
Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своей предвыборной программе предложил провести в стране референдум по изменению конституции.
Известия 01:10
Кино
Ди Каприо заключил эксклюзивный контракт с Apple
Невские Новости 01:38
Происшествия
Подследственный глава «Титановой долины» ушёл в отставку
Екатеринбург, 4 августа 2020, 08:34 — REGNUM Находящийся под следствием гендиректор корпорации «Титановая долина» Артемий Кызласов ушёл в отставку.
REGNUM 01:34
Здоровье
Роспотребнадзор: в Россию осенью придут три обновленных штамма гриппа
Четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновленными, придут в Россию осенью 2020 года.
Газета.Ru вчера в 21:48
Общество
До 15 сентября Microsoft завершит переговоры о покупке TikTok
Корпорация Microsoft планирует выкупить социальную сеть TikTok в США по выгодной цене.
Городовой вчера в 14:47
Общество
Треть утечек данных людей с коронавирусом пришлась на Россию
В количественном соотношении ситуация выглядит лучше: всего в мире пострадали 3,43 млн человек, а в России — только 35,5 тыс. По словам руководителя направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрея Арсентьева, большинство случаев — это утечки данных отдельных лиц или списков из нескольких десятков или сотен человек.
Коммерсантъ вчера в 21:06
Хоккей
Хет-трик Макдэвида принес «Эдмонтону» победу над «Чикаго» в матче НХЛ
"Эдмонтон" одержал победу над "Чикаго" со счетом 6:3 во втором матче серии предварительного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС Спорт 01:27
Происшествия
Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали
По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни.
Коммерсантъ вчера в 15:19
Экономика
Собираемость долгов коллекторами вернулась к докризисному уровню
Собираемость долгов по агентским портфелям приближается к докризисному периоду, отметил и гендиректор "МБА Финансы" Федор Вахата.
РБК вчера в 23:00
Армия и оружие
Армия Израиля сообщила об атаке по позициям сирийских военных
Ранее SANA сообщило, что сирийские комплексы ПВО отражают атаку в небе в районе Дамаска.
RT на русском вчера в 16:45
Политика
Миронов предложил лишать гражданства РФ педофилов и террористов
На мой взгляд, террористы и педофилы заслуживают высшей меры уголовного наказания.
REGNUM вчера в 07:27
Политика
Пушков заявил о становлении Польши плацдармом США против России
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Польша становится американским плацдармом, направленным против России.
VSE42.RU вчера в 23:42
Политика
Польский премьер рассказал, что Варшаве не нравится в России
Канцлер Германии Ангела Меркель не раз заявляла, что Берлин рассматривает проект "Северный поток — 2" как коммерческий.
РИА Новости вчера в 23:17
Политика
Почему Лукашенко скоро исправит свою ошибку
Нужно сразу внести ясность: никто не верит в то, что Путин собирался свергнуть Лукашенко.
РИА Новости 01:00
Армия и оружие
Оценен риск перехвата российской торпеды «Судного дня»
Пятый канал 02 августа в 22:34