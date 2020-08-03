Курс доллара растет к иене, но падает к евро после уверенного роста на предыдущей торговой сессии, инвесторы оценивают перспективы восстановления мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене после роста накануне

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