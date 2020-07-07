Финансы

Российская газетаРоссийская газетаДоллар уйдет выше 72 рублей, но к концу месяца все изменится

Рубль на этой неделе продолжил слабеть по отношению к доллару и евро достигнув в понедельник отметок 72 и 81,5 соответственно.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Эксперт рассказал о перспективах курса рубля

RT на русском09:53

Экономисты рассказали о резких колебаниях доллара в июле

Sputnik Таджикистан06:05

Курсу доллара предрекли взлеты и падения

Рамблер05:27

Доллар уйдет выше 72 рублей, но к концу месяца все изменится

Российская газетавчера в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 10:00, Ашберн
Политика

В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ

Киев изучает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группе Алексей Резников.
RT на русском вчера в 20:59
84
Происшествия

Бастрыкин считает Сушкевич и Белую убийцами новорождённого

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин высказался по делу калининградских врачей, обвиняемых в убийстве новорождённого: в интервью он подтвердил версию следствия – они ввели ребёнку препарат в «заведомо токсичной дозе».
Русский Запад 08:30
9
Авто

Продажи новых легковых машин и LCV в РФ в июне снизились на 14,6%

Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России по итогам июня 2020 года снизились на 14,6% по сравнению с июнем 2019 года и составили 122 622 единиц.
Автоновости дня 07:00
4
Общество

У журналистки Бекбулатовой проводятся обыски

7 июля в Москве в квартире главного редактора издания "Холод" Таисии Бекбулатовой оперативно-следственная группа проводит обыск и иные следственные действия.
МонаВиста 07:47
86
Шоу-бизнес

25-летняя звезда «Папиных дочек» встречается с 46-летним фигуристом Авербухом

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова в беседе с изданием Hello подтвердила свой роман с 46-летним фигуристом, хореографом и продюсером Ильей Авербухом.
Газета.Ru 08:15
80
Общество

«Аэрофлот» объяснил отказ в вывозе животных из Китая

Известия 09:55
35
Футбол

🤯 Окампос сделал вообще все для победы «Севильи»: забил, а потом стал вратарем и потащил удар кипера «Эйбара» на 101-й!

Sports.ru вчера в 19:35
Происшествия

ФСБ попросила суд арестовать Ивана Сафронова по делу о госизмене

Федеральная служба безопасности попросила суд арестовать бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова на время следствия, передает ТАСС.
Дождь 08:46
8
Политика

Лукашенко пришел на интервью без обуви

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после одной из встреч с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи пришел на интервью с белорусскими журналистами босиком.
Инфорос 05:31
26
Культура

Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе

Evo-rus.com 02:14
604
Биатлон

Подписи Родченкова под показаниями в МОК признаны поддельными

Эксперты крупного немецкого издания Der Spiegel проанализировали подписи российского информатора Григория Родченкова на документах МОК и признали их поддельными.
ProstoProSport вчера в 08:00
2
Происшествия

На юге Москвы автомобиль въехал в веранду ресторана

На юге Москвы водитель автомобиля въехал в летнюю веранду одного из ресторанов на улице Генерала Белова.
RT на русском 09:08
21
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани

Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
Газета.Ru 08:18
201
Политика

Депутаты не согласовали на должность вице-губернатора Романа Годунина

Годунин курировал инфраструктурный блок региона.
ГТРК Владимир 09:53
Происшествия

Верзилову предъявили обвинение по делу о двойном гражданстве

Издателю «Медиазоны» и участнику Pussy Riot Петру Верзилову предъявлено обвинение в том, что он не уведомил о наличии второго гражданства, сообщил адвокат Леонид Соловьев «Интерфаксу».
Коммерсантъ 09:29
831
Происшествия

Двое мужчин утонули при попытке спасти девочку в Новосибирске

Известия 09:35
17
Шоу-бизнес

Седокова получила травмы во время падения на съемках клипа

Седокова получила травмы во время падения на съемках клипа Певица пострадала, распластавшись на асфальте.
Экспресс газета 08:18
2
Экономика

KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.
РБК 06:32
9
Политика

МИД: Россия не намерена уговаривать США сохранить место в ДОН

Начальник отдела по контролю над обычными вооружениями Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Бушуев заявил, что Россия не намерена уговаривать США остаться в Договоре по открытому небу.
Газета.Ru 08:42
Авто

Компания Haval показала официальные изображения нового Haval H6

Компания Haval опубликовала официальные фотографии и характеристики кроссовера Haval H6 третьего поколения.
Автоновости дня 04:30
5
Кино

Французский художник превратил персонажей Disney в героев Marvel

Собака.ru 07:18
Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
2,2K
Футбол

«Спартак» объявил об отставке гендиректора Цорна

Томас Цорн отправлен в отставку с поста генерального директора московского "Спартака", сообщается на странице столичного футбольного клуба в Twitter.
РИА Новости 08:06
Общество

Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости 08:56
58
Общество

Суд оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия на 90 тысяч рублей

Суд в Свердловской области оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия на 90 тысяч рублей за распространение недостоверной информации.
ТК Звезда 05:13
337
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

В какой-то момент несколько пилотов встали на колено, тем самым выражая поддержку движению Black Lives Matter.
Evo-rus.com 05:58
6
Экономика

Дворкович: Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса

Самый тяжелый период кризиса, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, только начинается в России.
ТАСС 05:24
418
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
3,5K
Политика

В «Коммерсанте» назвали обвинения против Сафронова абсурдными

В издательском доме «Коммерсант» назвали абсурдными обвинения в государственной измене в адрес бывшего журналиста Ивана Сафронова.
Моя Москва.онлайн 09:05
41
Гаджеты

Goldman Sachs советует продавать акции Intel

В свежем комментарии Goldman Sachs отмечено, что Intel продолжает терять рынок клиентских и серверных процессоров.
iXBT.com 03:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное