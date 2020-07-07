Финансы
Российская газетаДоллар уйдет выше 72 рублей, но к концу месяца все изменится
Рубль на этой неделе продолжил слабеть по отношению к доллару и евро достигнув в понедельник отметок 72 и 81,5 соответственно.
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Политика
В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ
Киев изучает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группе Алексей Резников.
RT на русском вчера в 20:59
Происшествия
Бастрыкин считает Сушкевич и Белую убийцами новорождённого
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин высказался по делу калининградских врачей, обвиняемых в убийстве новорождённого: в интервью он подтвердил версию следствия – они ввели ребёнку препарат в «заведомо токсичной дозе».
Русский Запад 08:30
Авто
Продажи новых легковых машин и LCV в РФ в июне снизились на 14,6%
Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России по итогам июня 2020 года снизились на 14,6% по сравнению с июнем 2019 года и составили 122 622 единиц.
Автоновости дня 07:00
Общество
У журналистки Бекбулатовой проводятся обыски
7 июля в Москве в квартире главного редактора издания "Холод" Таисии Бекбулатовой оперативно-следственная группа проводит обыск и иные следственные действия.
МонаВиста 07:47
Шоу-бизнес
25-летняя звезда «Папиных дочек» встречается с 46-летним фигуристом Авербухом
Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова в беседе с изданием Hello подтвердила свой роман с 46-летним фигуристом, хореографом и продюсером Ильей Авербухом.
Газета.Ru 08:15
Футбол
🤯 Окампос сделал вообще все для победы «Севильи»: забил, а потом стал вратарем и потащил удар кипера «Эйбара» на 101-й!
Sports.ru вчера в 19:35
Происшествия
ФСБ попросила суд арестовать Ивана Сафронова по делу о госизмене
Федеральная служба безопасности попросила суд арестовать бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова на время следствия, передает ТАСС.
Дождь 08:46
Политика
Лукашенко пришел на интервью без обуви
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после одной из встреч с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи пришел на интервью с белорусскими журналистами босиком.
Инфорос 05:31
Биатлон
Подписи Родченкова под показаниями в МОК признаны поддельными
Эксперты крупного немецкого издания Der Spiegel проанализировали подписи российского информатора Григория Родченкова на документах МОК и признали их поддельными.
ProstoProSport вчера в 08:00
Происшествия
На юге Москвы автомобиль въехал в веранду ресторана
На юге Москвы водитель автомобиля въехал в летнюю веранду одного из ресторанов на улице Генерала Белова.
RT на русском 09:08
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани
Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
Газета.Ru 08:18
Политика
Депутаты не согласовали на должность вице-губернатора Романа Годунина
Годунин курировал инфраструктурный блок региона.
ГТРК Владимир 09:53
Происшествия
Верзилову предъявили обвинение по делу о двойном гражданстве
Издателю «Медиазоны» и участнику Pussy Riot Петру Верзилову предъявлено обвинение в том, что он не уведомил о наличии второго гражданства, сообщил адвокат Леонид Соловьев «Интерфаксу».
Коммерсантъ 09:29
Шоу-бизнес
Седокова получила травмы во время падения на съемках клипа
Седокова получила травмы во время падения на съемках клипа Певица пострадала, распластавшись на асфальте.
Экспресс газета 08:18
Экономика
KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС
Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.
РБК 06:32
Политика
МИД: Россия не намерена уговаривать США сохранить место в ДОН
Начальник отдела по контролю над обычными вооружениями Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Бушуев заявил, что Россия не намерена уговаривать США остаться в Договоре по открытому небу.
Газета.Ru 08:42
Авто
Компания Haval показала официальные изображения нового Haval H6
Компания Haval опубликовала официальные фотографии и характеристики кроссовера Haval H6 третьего поколения.
Автоновости дня 04:30
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
Футбол
«Спартак» объявил об отставке гендиректора Цорна
Томас Цорн отправлен в отставку с поста генерального директора московского "Спартака", сообщается на странице столичного футбольного клуба в Twitter.
РИА Новости 08:06
Общество
Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости 08:56
Общество
Суд оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия на 90 тысяч рублей
Суд в Свердловской области оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия на 90 тысяч рублей за распространение недостоверной информации.
ТК Звезда 05:13
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
В какой-то момент несколько пилотов встали на колено, тем самым выражая поддержку движению Black Lives Matter.
Evo-rus.com 05:58
Экономика
Дворкович: Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса
Самый тяжелый период кризиса, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, только начинается в России.
ТАСС 05:24
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Политика
В «Коммерсанте» назвали обвинения против Сафронова абсурдными
В издательском доме «Коммерсант» назвали абсурдными обвинения в государственной измене в адрес бывшего журналиста Ивана Сафронова.
Моя Москва.онлайн 09:05
Гаджеты
Goldman Sachs советует продавать акции Intel
В свежем комментарии Goldman Sachs отмечено, что Intel продолжает терять рынок клиентских и серверных процессоров.
iXBT.com 03:34