Как уточнили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе района, общая площадь горящих строений составляет 100-120 кв. м. По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, в Воронежской области из-за жары зафиксировано резкое увеличение числа ландшафтных пожаров, в течение трех суток произошло более 320 возгораний, причина везде одна - человеческий фактор.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) назначил московскому «Спартаку» штраф в размере 500 тыс. руб. за оскорбление болельщиками этого клуба вратаря столичного «Локомотива» Маринато Гильерме.
К 18:48 мск акции замедлили падение и торговались по 4536 рублей (- 6, 55 %) Котировки снижаются на фоне заявления ФАС о возбуждении дела в отношении "Яндекса" за неисполнение требований по выдаче в поиске.