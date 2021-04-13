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Доллар упал ниже 76 рублей после телефонного разговора Путина и Байдена

Рубль стал укрепляться по отношению к доллару и евро после сообщений, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден поговорили по телефону.В источнике
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Доллар на Мосбирже снизился на 1,98% на фоне разговора Путина и Байдена

RT на русском12:43

Рубль резко вырос после разговора Путина и Байдена

Взгляд.ру11:47

Байден и Путин укрепили курс рубля

Lenta.ru12:09

Курс рубля начал расти после разговора Байдена и Путина

Комсомольская правда12:05

Доллар на Мосбирже снижается на 1,98% на фоне разговора Байдена и Путина

ТАСС12:03

Рубль резко усилил рост на новостях о возможной встрече лидеров России и США

Говорит Москва11:50

Доллар и евро подешевели на полтора рубля после разговора Путина и Байдена

Forbes12:12
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В селе в Воронежской области пожар охватил 10 строений

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Коммерсантъ12:20

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К 18:48 мск акции замедлили падение и торговались по 4536 рублей (- 6, 55 %) Котировки снижаются на фоне заявления ФАС о возбуждении дела в отношении "Яндекса" за неисполнение требований по выдаче в поиске.
ТАСС12:00

NI: хитрость с модулем «Бурлак» позволит России быстро нарастить танковую мощь

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Политическая Экспертиза05:39