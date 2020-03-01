В марте при позитивном сценарии курс доллара может опуститься до 63 рублей, курс евро - до 70 рублей. При негативном прогнозе "американец" способен укрепиться до 69 рублей, "европеец" - до 75 рублей (последний раз доллар доходил до 69 рублей в декабре 2018 года, евро - в феврале 2019 года).

Доллар в марте при негативном сценарии взлетит до уровня 2018 года

Биатлон Резцова завоевала серебро в гонке преследования на ЧЕ В белорусских Раубичах завершился открытый чемпионат Европы по биатлону. Последним видом стала женская гонка преследования на 10 километров.

Космос Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной Специалисты Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.

Общество В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.

Происшествия Главного редактора Sputnik Турция задержали в Стамбуле В Стамбуле был задержан главный редактор Sputnik Турция Махир Бозтепе. Об этом сообщили в информационном агентстве.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.

Происшествия Названа причина массовых беспорядков на юге Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что причиной массовых беспорядков в Жамбылской области 8 февраля стал передел доходов от контрабанды между двумя криминальными группами, передает "Sputnik Казахстан".

Происшествия Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.

Футбол В Москве отменили матч ЛФЛ из-за подозрения на коронавирус Вице-президент Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) Артём Смирнов сообщил, что матч высшего дивизиона Северо-западной лиги Москвы между командами СССР и «Мегамужики» был отменён из-за подозрения на коронавирус.

Экономика Силуанов уверен, что падение цен на нефть не будет продолжительным Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов считает, что текущее падение цен на нефть не будет продолжительным, а также заверил, что российский бюджет защищен от существенного падения цен на углеводороды как минимум на четыре года, даже если нефть будет торговаться на уровне ниже $30 за баррель.

Общество Колокольцев выступил против снижения нештрафуемого порога скорости Министр внутренних дел Владимир Колокольцев не поддерживает инициативу снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км / ч.

Политика В Черногории на шествие в защиту церкви вышло 100 тысяч человек В поддержку Сербской православной церкви на улицы столицы Черногории вышло 100 тысяч человек, в том числе много молодежи, 1 марта, со ссылкой на одну из активисток Черногории, сообщает РИА Новости.

Политика Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.

Шоу-бизнес 69-летняя Надежда Бабкина не живет с молодым мужем Недавно в эфире передачи «Секрет на миллион» певица Надежда Бабкина сделала сенсационное признание, которого никак не ожидали от нее услышать сотни преданных поклонников.