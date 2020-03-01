Финансы
Российская газетаДоллар в марте при негативном сценарии взлетит до уровня 2018 года
В марте при позитивном сценарии курс доллара может опуститься до 63 рублей, курс евро - до 70 рублей. При негативном прогнозе "американец" способен укрепиться до 69 рублей, "европеец" - до 75 рублей (последний раз доллар доходил до 69 рублей в декабре 2018 года, евро - в феврале 2019 года).
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