Финансы

ForbesForbesДоллар в начале торгов превысил 79 рублей

По данным на 10:04 мск, доллар на Московской бирже стоил 79,02 рубля — на 81 копейку дороже, чем на закрытии предыдущих торгов.
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Курс доллара превысил 79 рублей

РИА Новости03:17

Курс доллара превысил ₽79 на открытии торгов

РБК03:05

Курс доллара превысил 79 рублей. Евро вырос до 86 рублей

ТАСС03:24

Курс рубля упал

Lenta.ru03:22

Торги на Московской бирже открылись падением рубля

Ведомости03:16

Рубль на торгах продолжает падение

Фонтанка.Ру03:08

Падением рубля открылись сегодняшние торги на московской бирже

Эхо Москвы03:30
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