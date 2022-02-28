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Доллар впервые превысил 100 рублей на Московской бирже

По состоянию на 11:29 мск американская валюта прибавляла 23,46 рубля по сравнению с закрытием торгов в пятницу и торговалась по 106,4 рубля.
Forbes
Доллар подскочил до 100,96 руб., евро – до 113,52 руб., свидетельствуют
 данные площадки.
Профиль
Совет директоров ЦБ РФ в понедельник принял решение о повышении ключевой ставки сразу до 20%.
Финмаркет
Курс доллара к рублю на 10:44 мск растет на 12,48%, курс евро - на 11,27%.
ТАСС

Подробнее о событии

Курс доллара превысил 109 рублей
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