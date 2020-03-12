Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКурс евро превысил 84 рубля впервые за 4 года

Рубль продолжает дешеветь к основным валютам на торгах в четверг, следует из данных Московской биржи. Так, курсы доллара и евро достигли показателей весны 2016 года. Евро на 11:12 мск добирался до отметки 84,02 рубля, чего не было с марта 2016 года.
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Курс евро превысил 84 рубля впервые с февраля 2016 года

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Курс доллара превысил 74 рубля

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Курс евро впервые за четыре года превысил 84 рубля

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Доллар превысил 74 руб., евро — 84 руб. впервые за четыре года

Коммерсантъ05:02

Курс рубля рекордно упал

Lenta.ru04:10

Курс доллара в ходе торгов превысил 74 рубля

RT на русском03:12
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Комментарии

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"Саудовская Аравия предлагает свою основную нефть марки Arab Light с поставками в Роттердам по цене примерно 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals", — отмечает агентство.
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Власти ЕС намерены создать закон об экологическом дизайне, который заставит производителей смартфонов и планшетов создавать гаджеты из переработанных материалов, а также делать продукцию с более долгим сроком службы.
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Усилилось падение на фондовом рынке. Европейские индексы падают более чем на 5% после запрета на въезд в США, - сообщает "Коммерсантъ".
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В суд вызвали главу Челябинска по делу о ее отставке

На первое заседание по делу об отмене постановления гордумы о назначении мэром Челябинска Натальи Котовой вызвали действующего главу города.
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