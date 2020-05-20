Финансы
Российская газетаКурс доллара опустился ниже 71 рубля
Курс российской валюты снова укрепляется в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей. По состоянию на 10.10 мск на минимуме доллар снижался до отметки 70,8 рубля, евро - 77,67 рубля.
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Курс рубля на 21 мая 2020: доллар упал ниже 71 рубля, евро – ниже 78 рублей
Комсомольская правда03:11
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Трамп: США выходят из Договора по открытому небу
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REGNUM 12:51
Общество
Прокуратура Кубани проверит, почему медикам напомнили об экстремизме
Накануне сотрудники скорой помощи Абинской районной больницы на Кубани в своем видеообращении, размещенном в сети интернет, сообщили о том, что им не выплачивают президентские доплаты за работу с коронавирусными больными.
ИА Красная Весна 02:55
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Бывший муж Лолиты Милявской попал в больницу с травмами
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов попал в больницу с множеством травм.
Вести.Ru 10:50
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Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения режима ограничений, введенного из-за коронавируса.
РИА Новости 13:13
Армия и оружие
Армия ЛНР начала уничтожать позиции украинских военных
В ходе ответного огня из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения позиция украинских военных была уничтожена.
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Политика
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Известия 09:48
Общество
Тульская медсестра в бикини влюбила в себя иностранцев
Медсестра инфекционного госпиталя в Туле, появившаяся перед пациентами в прозрачном защитном костюме от коронавируса поверх бикини, влюбила в себя иностранных пользователей Reddit.
Lenta.ru 14:06
Общество
Власти Кубани продлевают карантин до 6 июня
В Краснодарском крае решено продлить карантин по коронавирусной инфекции до 6 июня.
Вести.Ru 06:57
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Экономика
«Роснефть» потребовала от РБК 43 млрд рублей
«Роснефть» требует через суд взыскать с РБК 43 млрд рублей.
BFM.ru 09:53
Общество
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Департамент здравоохранения Москвы опроверг в четверг планы изолировать жителей столицы, у которых выявлен иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 07:15
Культура
Меган Фокс стала любовницей Machine Gun Kelly
В ролике режиссера Майкла Гарсии снялась предполагаемая подруга Колсона Бэйкера (настоящее имя Machine Gun Kelly) Меган Фокс.
ИА InterMedia вчера в 16:14
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU вчера в 22:34
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Футбол
В РФС не исключили досрочного завершения чемпионата России
Розыгрыш чемпионата России планируется возобновить 21 июня.
BFM.ru 13:49
Общество
Госдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий
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RT на русском 06:55
Экономика
Экс-министр финансов США Генри Полсон рассказал, что угрожает доллару
Как Генри Полсон рассказал в статье для издания Foreign Affairs, у юаня есть шансы стать второй мировой валютой и оттеснить доллар.
RuNews24.ru 09:55
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Экономика
Госдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров
Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.
Газета.Ru 12:09
Авто
Финансист рассказал, как изменятся цены на автомобили в России
Новые автомобили подорожают на фоне пандемии коронавируса и изменений курса валют.
Вечерняя Москва вчера в 10:58
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
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RT на русском 06:12
Армия и оружие
Украина усиливает обстрелы. В ДНР готовятся к обострению конфликта
Донецк, 21 мая 2020, 19:01 — REGNUM Системы государственного и военного управления Донецкой Народной Республики приведены в готовность к обострению военной обстановки, заявил 21 мая глава ДНР Денис Пушилин.
REGNUM 12:01
Футбол
Виктор Гончаренко прокомментировал продление контракта с ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отреагировал на продление контракта с московским клубом.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 06:22
Политика
ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию
Подготовка к голосованию займет 20-30 дней Часть мероприятий по подготовке к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию уже завершена, поэтому, как только позволит ситуация с коронавирусом и президент назначит дату его проведения, Центризбиркому РФ понадобится 20-30 дней на завершение его организации.
Интерфакс 13:40
Кино
Михаил Боярский рассказал о романтизации эпохи 1950-х
Актер Михаил Боярский заявил, что в сериале «Черная кошка», который выйдет на экраны 25 мая, нашла отображение романтизация эпохи 1950-х годов.
Петербургский дневник 13:34
Происшествия
Главврач Сергачской ЦРБ занижала статистику по коронавирусу
В четверг, 21 мая в Нижегородской области стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении главного врача Сергачской ЦРБ Татьяны Кулуевой.
Kursk.com 12:35
Театры
Волковский театр Ярославля готовится к сезону отпусков и ремонта
Труппа вернется из отпусков 17 июля и сразу приступят к репетициям тех спектаклей, премьера которых планировалась еще в нынешнем сезоне.
Городские новости (г. Ярославль) 09:16