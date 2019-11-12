Доллар и евро растут: курс валют в Узбекистане >> Цены на покупку и продажу валюты теперь будут формироваться на рынке самостоятельно.

Доллар все еще растет: курс валют в Узбекистане

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