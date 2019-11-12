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Sputnik УзбекистанSputnik УзбекистанДоллар все еще растет: курс валют в Узбекистане

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Доллар и евро растут: курс валют в Узбекистане >> Цены на покупку и продажу валюты теперь будут формироваться на рынке самостоятельно.
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Курсы доллара и евро на 12 ноября

Банки.ру00:00

Курсы валют на сегодня, 12 ноября 2019 года

СаратовБизнесКонсалтингвчера в 16:20

Курс валют сегодня: доллар и евро растут

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Доллар все еще растет: курс валют в Узбекистане

Sputnik Узбекистанвчера в 02:08
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Согласно показаниям, которые под присягой американским законодателям дал экс-советник бывшего спецпредставителя США по Украине Кристофер Андерсон, глава государства Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, произошедшем 25 ноября 2018 года, передает ТАСС.
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