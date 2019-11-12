Финансы
Sputnik УзбекистанДоллар все еще растет: курс валют в Узбекистане
Доллар и евро растут: курс валют в Узбекистане >> Цены на покупку и продажу валюты теперь будут формироваться на рынке самостоятельно.
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Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Известия 07:32
Происшествия
Пропавшую в Ставрополе школьницу нашли живой
Полицейские и волонтеры нашли живой пропавшую в Ставрополе 16-летнюю школьницу.
ТАСС 15:26
Кино
Андрей Кончаловский представил фильм «Грех» в России
Как писал News.ru ранее, в июле президент России Владимир Путин подарил диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского папе римскому Франциску в ходе встречи в Ватикане.
News.ru 02:37
Футбол
Жоау Мариу выбыл до конца года из-за травмы
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу пропустит остаток года из-за травмы.
Спорт-Экспресс 11:55
Футбол
Каньенда рассказал о драке в раздевалке «Ростова» после игры с ЦСКА в 2006 году
Нападающий из Малави Исо Каньенда рассказал, что происходило в раздевалке «Ростова», за который он выступал, после игры с ЦСКА в октябре 2006 года.
Чемпионат 10:00
Политика
Киев заявил о требовании населения к Зеленскому договориться с Путиным
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире ICTV заявил, что президент Владимир Зеленский пытается наладить взаимодействие с российским коллегой Владимиром Путиным, так как этого хочет большинство граждан страны.
РБК 13:07
Происшествия
СК проверит информацию о действиях Соколова против другой студентки
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения СМИ о противоправных действиях историка Олега Соколова в отношении другой студентки.
Gazeta.SPb 03:39
Политика
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".
РИА Новости 11:42
Политика
Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.
Известия 14:09
Игры
Sony PlayStation 5 может получить уникальные картриджи
Некоторые издания предположили, что компания хочет вернуться к забытому формату игровых носителей, однако это не кажется логичным - представители Sony уже заявили, что будущая консоль будет поддерживать Blu-Ray-диски объемом до 100 ГБ.
Ридус 05:25
Политика
Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США
Гражданина России Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в США, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал адвокат Михаил Ирони.
Газета.Ru вчера в 16:46
Общество
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
РИА Новости 07:56
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК 10:21
Гаджеты
Названы смартфоны со скидками на распродаже AliExpress
Эксперты назвали лучшие предложения на товары, которые стоит посмотреть на распродаже AliExpress.
ToDay News Ufa вчера в 02:40
Кино
«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории кинокомиксов
Мойка78 09 ноября в 07:38
Политика
Украина потребовала от России оправданий в Международном суде ООН
Международный суд ООН отказался удовлетворить требование установить временные меры по иску к Москве о нарушении Конвенции о финансировании терроризма, но согласился ввести временные меры по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.
РИА Новости 15:00
Происшествия
Стало известно о еще одной жертве историка Соколова
По вине доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, убившего и расчленившего аспирантку Анастасию Ещенко, в 1981 году погиб человек.
Lenta.ru 10:01
Кино
В сети появился трейлер «Соника в кино» с обновленным персонажем
Компания Paramount Pictures представила новый трейлер фильма "Соник в кино" с обновленным персонажем, которого создатели фильма изменили после недовольства фанатов.
ТАСС 09:24
Происшествия
«Напьюсь - зарежу»: В Москве опекунша несколько лет издевалась над тремя приемными детьми
Щас напьюсь - вообще зарежу, - на видео женщина бьет бутылкой мальчика.
Комсомольская правда вчера в 15:50
Хоккей
Как Кузнецов преображает «Вашингтон», когда Овечкин «молчит»
Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился двумя голами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» и был признан второй звездой дня.
RT на русском 14:37
Политика
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13:48
Политика
Порошенко заявил о непременном возвращении Крыма в состав Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Крым обязательно вернется в состав страны.
Известия 12:48
Политика
Трамп запретил публиковать заявления о ситуации в Керченском проливе
Согласно показаниям, которые под присягой американским законодателям дал экс-советник бывшего спецпредставителя США по Украине Кристофер Андерсон, глава государства Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, произошедшем 25 ноября 2018 года, передает ТАСС.
Инфорос 01:36
Армия и оружие
НАТО грозит конфликт с Россией в Арктике
По словам автора статьи доцента кафедры стратегических и оперативных исследований Военно-морского колледжа США Ребекки Пинкус, в настоящее время Арктика переживает «резкие изменения в экологической, политической, военной и экономической областях», которые грозят разрушить стабильность в регионе.
Рамблер 07:01
Общество
ВЦИОМ перечислил главные страхи россиян
ВЦИОМ определил, чего боятся россияне, и сравнил полученный результат с аналогичным показателем за январь 2019 года.
Будущее России. Национальные проекты 02:10
Политика
Информацию о смерти организатора «Белых касок» подтвердили
Организация "Белые каски" подтвердила смерть одного из основателей – Джеймса Ле Мезюрье.
Москва 24 вчера в 12:44
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев сделал своей возлюбленной предложение
Ведущий Дмитрий Шепелев обручился со своей возлюбленной дизайнером Екатериной Тулуповой, пишет издание "7 дней".
Народные новости 11:16
Финансы
Официальные курсы доллара и евро незначительно повышены
Банк России повысил с 12 ноября официальный курс доллара США на 18 копеек до 63,9121 рубля.
Росбалт вчера в 07:42