Финансы
Sputnik УзбекистанДоллар все еще растет: курс валют в Узбекистане
Доллар и евро растут: курс валют в Узбекистане >> Цены на покупку и продажу валюты теперь будут формироваться на рынке самостоятельно.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:58, Вашингтон
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой
Газета.Ru вчера в 15:34
Хоккей
Чемпионат НХЛ. Панарин и «Рейнджерс» выиграли у «Питтсбурга» Малкина
Команда Артемия Панарина выиграла у клуба Евгения Малкина с минимальным счетом 3:2. Оба российских легионера отметились голевыми пасами.
Вести.Ru вчера в 22:45
Политика
Трамп написал Эрдогану письмо с предложением сделки на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 миллиардов долларов.
Известия вчера в 23:12
Шоу-бизнес
Алексей Панин привязал дочь к батарее из-за беспорядка в квартире
RuNews24.ru вчера в 10:38
Экономика
Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера в столице на 463 рубля в 2020 году, таким образом он составит почти 12,6 тыс. рублей.
ТАСС вчера в 05:45
Происшествия
На юго-западе Москвы произошел пожар в квартире, пострадали 4 человека
Вести.Ru вчера в 21:55
Армия и оружие
Арктический кулак: в Дании напуганы новым боевым ледоколом ВМФ России
Издание Berlinkske опубликовало статью, в котрой новейший бронированный ледокол ВМФ России «Иван Папанин» был назван «Новым арктическим кулаком Путина».
Военное дело вчера в 22:24
Футбол
«Каррера всегда был честен с игроками». Первое большое интервью Промеса после «Спартака»
Sport24.ru вчера в 10:25
Политика
Моралес назвал назначение и.о. президента Боливии «коварным ударом»
Бывший боливийский лидер Эво Моралес прокомментировал передачу президентских полномочий оппозиционному сенатору Жанин Аньес.
Известия вчера в 20:36
Кино
Вышел трейлер фильма про Соника с обновленной версией персонажа
Paramount Pictures выпустила новый трейлер фильма «Соник в кино».
CyberSport.ru вчера в 06:35
Общество
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
РИА Новости вчера в 07:56
Общество
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Российская газета вчера в 02:20
Происшествия
В Кабуле у здания МВД Афганистана прогремел взрыв
Взрыв прогремел возле здания МВД в Кабуле, сообщает местный телеканал Tolo News.
РИА Новости вчера в 22:46
Политика
Земельную реформу Зеленского раскритиковали на Украине
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал предложение президента страны Владимира Зеленского о земельной реформе.
Газета.Ru вчера в 22:25
Армия и оружие
В небе «Медведи»: как Ту-95 сбивали истребители НАТО
67 лет назад впервые поднялся в небо самолет-легенда, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 (по классификации НАТО Bear - медведь).
Российская газета вчера в 01:59
Политика
Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова
Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.
Российская газета вчера в 22:05
Общество
«Ведомости»: штрафы за хулиганство предлагают увеличить в пять раз
Штрафы за хулиганство предлагается поднять в пять раз, некоторые положения вынести в отдельные главы, сообщает в среду газета "Ведомости" со ссылкой на участников заседания в Аналитическом центре правительства.
ТАСС вчера в 23:32
Армия и оружие
Российская армия получит перспективную огнеметную систему ТОС-2
Перспективная тяжелая огнеметная система ТОС-2 (ранее известная как "Тосочка") будет поставлена в российские вооруженные силы к маю 2020 года, заявил в интервью газете вооруженных сил "Красная звезда" начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.
РИА Новости вчера в 16:11
Армия и оружие
На передовой в Донбассе подорвался комбриг ВСУ
Южный Федеральный вчера в 22:41
Кино
Завершились съемки девятого «Форсажа»
Режиссер Джастин Лин объявил в Twitter об окончании основного съемочного процесса боевика «Форсаж 9» — новой части многомиллионной экшен-франшизы.
КиноПоиск вчера в 02:10
Политика
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".
РИА Новости вчера в 11:42
Спорт
Глава ВАДА прогнозирует отстранение России от мирового спорта
Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крэйг Риди рассказал о ситуации с российским допинговым скандалом.
Pravda.Ru вчера в 02:23
Политика
США и РФ обсуждают репатриацию россиян, примкнувших к боевикам
США обсуждают с Россией репатриацию россиян, которые стали членами террористической организации "Исламское Государство" (ИГ - запрещена в России).
Национальная служба новостей вчера в 16:36
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК вчера в 10:21
Хоккей
Хоккейный «Спартак» обыграл ЦСКА
Московский Комсомолец вчера в 13:57
Экономика
ФАС одобрила прошение «Ростелекома» о консолидации оператора Tele2
Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РA удовлетворила ходатайство "Ростелекома" о консолидации Tele2.
Absolut TV вчера в 13:18
Политика
Названы три нарушенных обещания Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил три ошибки, не выполнив предвыборные обещания, заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 20:39
Хоккей
«Флорида» обыграла «Бостон», уступая 0:4 перед третьим периодом
Нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов отыграл 21:14, нанес 4 броска в створ и закончил игру с показателем полезности «+1». Голкипер Сергей Бобровский провел на льду два первых периода и пропустил 4 шайбы с 23 бросков, после чего был заменен на Сэма Монтембо.
Sport24.ru вчера в 21:49
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».
РБК 11 ноября в 15:40
Происшествия
Курсант военного училища Тюмени умер от менингита
Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался 8 ноября от менингоккового менингита.
Газета.Ru вчера в 04:07