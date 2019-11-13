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Sputnik УзбекистанSputnik УзбекистанДоллар все еще растет: курс валют в Узбекистане

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Доллар и евро растут: курс валют в Узбекистане >> Цены на покупку и продажу валюты теперь будут формироваться на рынке самостоятельно.
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Курсы валют на сегодня, 13 ноября 2019 года

СаратовБизнесКонсалтингвчера в 16:20

Курс валют сегодня: доллар и евро растут

Свободная Пресса11 ноября в 03:25

Доллар все еще растет: курс валют в Узбекистане

Sputnik Узбекистан11 ноября в 02:08
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:58, Вашингтон
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Вышел трейлер фильма про Соника с обновленной версией персонажа

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Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
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В Кабуле у здания МВД Афганистана прогремел взрыв

Взрыв прогремел возле здания МВД в Кабуле, сообщает местный телеканал Tolo News.
РИА Новости вчера в 22:46
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Газета.Ru вчера в 22:25
Армия и оружие

В небе «Медведи»: как Ту-95 сбивали истребители НАТО

67 лет назад впервые поднялся в небо самолет-легенда, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 (по классификации НАТО Bear - медведь).
Российская газета вчера в 01:59
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Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова

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Штрафы за хулиганство предлагается поднять в пять раз, некоторые положения вынести в отдельные главы, сообщает в среду газета "Ведомости" со ссылкой на участников заседания в Аналитическом центре правительства.
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Армия и оружие

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РИА Новости вчера в 16:11
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КиноПоиск вчера в 02:10
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Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа

Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".
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Спорт

Глава ВАДА прогнозирует отстранение России от мирового спорта

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крэйг Риди рассказал о ситуации с российским допинговым скандалом.
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США и РФ обсуждают репатриацию россиян, примкнувших к боевикам

США обсуждают с Россией репатриацию россиян, которые стали членами террористической организации "Исламское Государство" (ИГ - запрещена в России).
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Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу

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Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РA удовлетворила ходатайство "Ростелекома" о консолидации Tele2.
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Sport24.ru вчера в 21:49
Политика

Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией

Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».
РБК 11 ноября в 15:40
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Курсант военного училища Тюмени умер от менингита

Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался 8 ноября от менингоккового менингита.
Газета.Ru вчера в 04:07
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