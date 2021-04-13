"Президент Байден подтвердил свою цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил встречу-саммит в третьей стране в предстоящие месяцы для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия", - говорится в сообщении.
Московский футбольный клуб "Спартак" за оскорбления на расовой почве болельщиками вратаря столичного "Локомотива" Гилерме наказан проведением одного домашнего матча без зрителей условно, испытательный срок установлен до конца сезона-2021/22, заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.