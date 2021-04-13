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ФАН

Доллар вырос до 77,44 рубля на открытии торгов Мосбиржи

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи во вторник по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 5,5 копейки и составил 77,44 рубля.
ТАСС
В ходе торгов в понедельник, 12 апреля, рубль снижается к доллару.
RT на русском
Курс евро опустился на 17 копеек, до 92 рублей.
ТАСС
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Курс доллара: обстановка вокруг рубля очень нервозная

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