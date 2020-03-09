Экономика
Live24До 72 рублей подорожал доллар из-за резкого падения цены на нефть
Курс доллара по отношению к российской национальной валюте достиг максимума с марта 2016 года. Сейчас он торгуется по 72,04 рубля.
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Цена евро взлетела до 82 рублей на фоне падения стоимости нефти
Московский Комсомолец08 марта в 20:17
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Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Политика
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Президент России Владимир Путин на заседании Государственной думы 10 марта заявил, что поддерживает внесение в Конституцию РФ поправок, которые обнулят количество его президентских сроков.
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Две дочери Анджелины Джоли перенесли хирургические операции
Две дочери Анджелины Джоли и Бреде Питта, 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло, за последние два месяца перенесли хирургические операции, из-за чего вся семья посвятила себя заботе о девочках.
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Принц Гарри с женой в последний раз приняли участие в публичном мероприятии
8 января принц Гарри и Меган Маркл сообщили о желании отказаться от обязанностей членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.
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Володин оценил поправку о президентских сроках
Внесение в Конституцию России поправки о президентских сроках будет способствовать стабильности, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
Политика
Эрдоган предложил Путину разрабатывать нефтяные месторождения в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину поддержать разработку нефтяных месторождений в Сирии для помощи сирийской экономике.
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Национальные футбольные федерации попросили УЕФА перенести Евро-2020
Ряд европейских футбольных федераций обратились к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой перенести даты проведения чемпионата Европы 2020 года.
Происшествия
Материалы «сетевиков», которые до «Вестей недели» не публиковал никто
Следователи уже заявили, что будут изучать все версии убийства Екатерины Левченко и Артема Дорофеева.
Здоровье
Количество заболевших коклюшем в России за год выросло на 40%
В январе 2020 года в России заболели коклюшем 1758 человек. Большая часть из них (89%) — дети до 14 лет.
Общество
Все школы Липецкой области закрывают на двухнедельный карантин
Все школьники Липецкой области с 11 марта уйдут на двухнедельный карантин из-за угрозы распространения коронавируса.
Музыка
Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Политика
Мишустин освободил Юрчика от должности замглавы Минтранса РФ
В документе указано, что Юрчик освобождён от должности по его просьбе. Он был назначен заместителем министра транспорта в декабре 2017 года.
Политика
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3. Об этом сообщили "РИА Новости".
Общество
В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу
В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Энергетика
США назвали условия для сокращения объемов добычи сланцевой нефти
Во время переговоров стороны не смогли прийти к согласию по поводу уменьшения добычи сырья на фоне снижения спроса из-за распространения коронавируса нового типа.
Шоу-бизнес
Собчак показала на видео первый поцелуй трехлетнего сына
Журналистка Ксения Собчак запечатлела трехлетнего сына, поцеловавшего свою подругу.
Общество
Mercedes пришлось переделать воздуховоды тормозов
В Red Bull Racing сомневаются не только в легальности системы DAS, о чём ещё во время тестов говорил Хельмут Марко; инженеры команды из Милтон-Кинса также считают, что на тестах воздуховоды задних тормозов машин Mercedes не соответствовали техническому регламенту.
Армия и оружие
Террористы ПНС Ливии перешли в наступление на войска ЛНА
Экономика
В Правительстве провели совещание по экономическим вопросам
Чиновник отметил, что нефтяная отрасль России остается конкурентоспособной при любом уровне цен.
Футбол
Матч Лиги Европы ЛАСК — «МЮ» пройдет без зрителей
Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между ЛАСК и «Манчестер Юнайтед» пройдет без зрителей. Об этом сообщила пресс-служба австрийского клуба.
Культура
Вдова Магомаева оценила выбор актера для сериала о ее муже
Оперная певица Тамара Синявская оценила выбор актера для сериала о ее муже – короле советской эстрады Муслиме Магомаеве.
Политика
Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне
Профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев назвал обвал цен на нефтяном рынке экономической войной и высоко оценил шансы России на победу.
Гаджеты
Опубликованы рендеры смартфона Samsung Galaxy Note 20 5G
В сети опубликованы первые рендеры Samsung Galaxy Note 20 5G.
Культура
Фестиваль Coachella отменили из-за коронавируса
Экономика
Очереди к обменникам выстроились в Петербурге на фоне обвала курса
Экономика
Forbes подсчитал потери российских миллиардеров на фоне обвала рынка
Совокупные потери крупных российских бизнесменов, чьи состояния оцениваются минимум в один миллиард долларов (таких сейчас 97 человек), на фоне обвалов рынка превысили 8,8 миллиарда долларов, пишет Forbes.
Политика
Суд избрал меру пресечения депутату Рады по делу об угрозах Зеленскому
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства депутату Верховной рады Софии Федине по делу об угрозе убийством президенту Владимиру Зеленскому.