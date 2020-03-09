Курс доллара по отношению к российской национальной валюте достиг максимума с марта 2016 года. Сейчас он торгуется по 72,04 рубля.

До 72 рублей подорожал доллар из-за резкого падения цены на нефть

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