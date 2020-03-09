Экономика

Live24Live24До 72 рублей подорожал доллар из-за резкого падения цены на нефть

Курс доллара по отношению к российской национальной валюте достиг максимума с марта 2016 года. Сейчас он торгуется по 72,04 рубля.
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Курс доллара взлетел до 75 рублей

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Курсы доллара и евро взлетели на фоне обрушения цен на нефть

РБК08 марта в 21:16

Курс доллара превысил 73 рубля

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Курс доллара превысил 72 рубля

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Эксперт оценил последствия падения цены на нефть для российских банков

РИА Новостивчера в 03:36

Цена евро взлетела до 82 рублей на фоне падения стоимости нефти

Московский Комсомолец08 марта в 20:17
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 10:18, Ашберн
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Путин согласился обнулить свои президентские сроки

Президент России Владимир Путин на заседании Государственной думы 10 марта заявил, что поддерживает внесение в Конституцию РФ поправок, которые обнулят количество его президентских сроков.
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Две дочери Анджелины Джоли и Бреде Питта, 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло, за последние два месяца перенесли хирургические операции, из-за чего вся семья посвятила себя заботе о девочках.
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Принц Гарри с женой в последний раз приняли участие в публичном мероприятии

8 января принц Гарри и Меган Маркл сообщили о желании отказаться от обязанностей членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.
Известия вчера в 20:45
Политика

Володин оценил поправку о президентских сроках

Внесение в Конституцию России поправки о президентских сроках будет способствовать стабильности, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
Газета.Ru 10:10
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Эрдоган предложил Путину разрабатывать нефтяные месторождения в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину поддержать разработку нефтяных месторождений в Сирии для помощи сирийской экономике.
РИА Новости 07:32
Футбол

Национальные футбольные федерации попросили УЕФА перенести Евро-2020

Ряд европейских футбольных федераций обратились к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой перенести даты проведения чемпионата Европы 2020 года.
Ruposters.ru 09:38
Происшествия

Материалы «сетевиков», которые до «Вестей недели» не публиковал никто

Следователи уже заявили, что будут изучать все версии убийства Екатерины Левченко и Артема Дорофеева.
Вести.Ru 08 марта в 14:58
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Количество заболевших коклюшем в России за год выросло на 40%

В январе 2020 года в России заболели коклюшем 1758 человек. Большая часть из них (89%) — дети до 14 лет.
РБК 00:00
Общество

Все школы Липецкой области закрывают на двухнедельный карантин

Все школьники Липецкой области с 11 марта уйдут на двухнедельный карантин из-за угрозы распространения коронавируса.
ТАСС 09:22
Музыка

Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»

Известия вчера в 23:14
Экономика

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Известия 00:26
Здоровье

Выявлены новые симптомы коронавируса

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Lenta.ru 01:08
Политика

Мишустин освободил Юрчика от должности замглавы Минтранса РФ

В документе указано, что Юрчик освобождён от должности по его просьбе. Он был назначен заместителем министра транспорта в декабре 2017 года.
REGNUM 08:33
Политика

В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3

В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3. Об этом сообщили "РИА Новости".
Piter.tv 01:07
Общество

В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу

В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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США назвали условия для сокращения объемов добычи сланцевой нефти

Во время переговоров стороны не смогли прийти к согласию по поводу уменьшения добычи сырья на фоне снижения спроса из-за распространения коронавируса нового типа.
RuNews24.ru 03:50
Шоу-бизнес

Собчак показала на видео первый поцелуй трехлетнего сына

Журналистка Ксения Собчак запечатлела трехлетнего сына, поцеловавшего свою подругу.
ФАН 08:08
Общество

Mercedes пришлось переделать воздуховоды тормозов

В Red Bull Racing сомневаются не только в легальности системы DAS, о чём ещё во время тестов говорил Хельмут Марко; инженеры команды из Милтон-Кинса также считают, что на тестах воздуховоды задних тормозов машин Mercedes не соответствовали техническому регламенту.
F1news.ru 08:44
Армия и оружие

Террористы ПНС Ливии перешли в наступление на войска ЛНА

Что происходит вчера в 11:06
Экономика

В Правительстве провели совещание по экономическим вопросам

Чиновник отметил, что нефтяная отрасль России остается конкурентоспособной при любом уровне цен.
Piter.tv вчера в 13:44
Футбол

Матч Лиги Европы ЛАСК — «МЮ» пройдет без зрителей

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между ЛАСК и «Манчестер Юнайтед» пройдет без зрителей. Об этом сообщила пресс-служба австрийского клуба.
Матч ТВ 09:43
Культура

Вдова Магомаева оценила выбор актера для сериала о ее муже

Оперная певица Тамара Синявская оценила выбор актера для сериала о ее муже – короле советской эстрады Муслиме Магомаеве.
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Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне

Профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев назвал обвал цен на нефтяном рынке экономической войной и высоко оценил шансы России на победу.
РИА Новости 08:57
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Опубликованы рендеры смартфона Samsung Galaxy Note 20 5G

В сети опубликованы первые рендеры Samsung Galaxy Note 20 5G.
ToDay News Ufa 07:27
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Фестиваль Coachella отменили из-за коронавируса

Газета.Ru 04:48
Экономика

Очереди к обменникам выстроились в Петербурге на фоне обвала курса

Газета.Ru вчера в 14:49
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Кокорин заявил о нежелании возвращаться в «Зенит»

РБК 07:52
Экономика

Forbes подсчитал потери российских миллиардеров на фоне обвала рынка

Совокупные потери крупных российских бизнесменов, чьи состояния оцениваются минимум в один миллиард долларов (таких сейчас 97 человек), на фоне обвалов рынка превысили 8,8 миллиарда долларов, пишет Forbes.
РИА Новости 09:53
Политика

Суд избрал меру пресечения депутату Рады по делу об угрозах Зеленскому

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства депутату Верховной рады Софии Федине по делу об угрозе убийством президенту Владимиру Зеленскому.
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