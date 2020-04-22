На открытии торгов на Московской бирже в среду, 22 апреля, курс доллара преодолел отметку в 77 рублей, евро поднялся выше 84 рублей. По состоянию на 10:04 по московскому времени, курс доллара составлял 77,5 рубля, курс евро - 84,14 рубля.

Доллар вырос до 77 рублей на открытии торгов

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