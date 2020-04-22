Финансы
Суть событийДоллар вырос до 77 рублей на открытии торгов
На открытии торгов на Московской бирже в среду, 22 апреля, курс доллара преодолел отметку в 77 рублей, евро поднялся выше 84 рублей. По состоянию на 10:04 по московскому времени, курс доллара составлял 77,5 рубля, курс евро - 84,14 рубля.
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Комментарии
Политика
Путин: люди должны быть уверены в полноценной помощи при коронавирусе
В ходе встречи в онлайн-формате с главой Воронежской области Александром Гусевым глава государства выразил надежду на скорую реализацию в регионе планов по созданию дополнительных мест в больницах для больных коронавирусом.
RT на русском 10:14
Общество
Путин подписал закон, отменяющий НДФЛ с выплат медикам
Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля Госдума РФ приняла поправки, освобождающие выплаты медицинским работникам от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
REGNUM 06:04
Экономика
Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online вчера в 07:50
Политика
Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса
По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 20 апреля в 07:25
Единоборства
Исмаилов призвал Емельяненко побриться налысо вслед за Кадыровым
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Магомед Исмаилов предложил своему будущему оппоненту Александру Емельяненко побриться налысо по примеру главы Чечни Рамзана Кадырова.
РИА Новости 07:50
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Общество
Росстат подсчитал соотношение числа мужчин и женщин в России
Специалисты Федеральной службы государственной статистики (Росстат) подсчитали соотношение числа мужчин и женщин в России на начало 2020 года.
iReactor 06:45
Общество
Члены КПРФ возложили цветы к Мавзолею Ленина
«В Москве на Красной площади проходит возложение цветов и венков КПРФ к Мавзолею В. И. Ленина в честь 150-летия со дня его рождения», — рассказали в партии.
REGNUM 05:40
Экономика
«Белая дача» приостановила выпуск картофеля фри
ГК «Белая дача» временно приостановила работу завода по производству картофеля фри в Липецке из-за падения спроса, сообщил основатель группы Виктор Семенов в прямом эфире проекта РБК «Бизнес на карантине» в Instagram.
Коммерсантъ 08:34
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Энергетика
В России рухнули оптовые цены на бензин
Нефтяные компании стали продавать бензин себе в убыток, заявил РБК глава агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов.
РИА Новости вчера в 04:29
Общество
Курские коммунисты отметили день рождения Владимира Ленина
ГТРК Курск 09:04
Технологии
В финал хакатона ЮНЕСКО «CodeTheCurve» прошли три российские команды
В первом туре хакатона, организованного ЮНЕСКО для поддержки молодых новаторов, ученых и дизайнеров в разработке цифровых решений против коронавируса, победили три команды из Сколтеха и Московского физико-технического института, они прошли в финал.
Взгляд.ру 09:09
Кино
Чем разозлил зрителей сериал «Зулейха открывает глаза»
Роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» вышел в 2015 г. и имел счастливую судьбу.
Ведомости вчера в 17:02
Общество
Сенат США принял новый пакет поддержки экономики почти на $500 млрд
Сенат Соединенных Штатов принял новый пакет поддержки экономики почти на $500 млрд, передает РИА "Новости" со ссылкой на результаты голосования.
Газета.Ru вчера в 17:49
Происшествия
СК возбудил дело из-за сбыта просроченных аппаратов ИВЛ во Владимире
«Возбуждено уголовное дело по факту сбыта недоброкачественных и незарегистрированных в установленном законом порядке медицинских изделий — аппаратов искусственной вентиляции лёгких — по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238.1 УК России», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:27
Здоровье
Вирусолог спрогнозировал окончание пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса не остановится до тех пор, пока большая часть населения планеты не переболеет им. Об этом в среду, 22 апреля, заявил вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета (КФУ) Владимир Оберемок.
Известия 08:28
Кино
Премьеру продолжения «Венома» перенесли на 2021 год
Российская газета вчера в 15:41
Политика
ВЦИОМ спрогнозировал голосование по поправкам в Конституцию
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование об Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Аргументы и Факты 04:16
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
Происшествия
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
Наука
Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ заражения коронавирусом.
РИА Новости 02:59
Общество
В РЭУ назвали способ сдержать распространение коронавируса в России
Доцент кафедры экономической статистики РЭУ Плеханова Ольга Лебединская рассказала о способе сдержать распространение коронавируса в России.
Дни24 02:00
Общество
Украина намерена заработать на хранении чужой нефти
Говоря о возможности заработать на хранении нефти, Витренко пояснил, что на Украине имеется "огромная нефтетранспортная система" и емкости на давно остановленных заводах, как нельзя лучше всего подходящие для хранения чужой нефти.
Военное обозрение 07:18
Общество
В России начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Сдать анализ на антитела к коронавирусу все желающие смогут уже в мае.
Российская газета вчера в 22:18
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили Елизавету II с днем рождения
21 апреля Елизавета II, королева Великобритании, отмечает свой день рождения. Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили ее раньше всех.
Телеканал 360° вчера в 08:16
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин в России
Министр энергетики России Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций выступил против снижения цен на бензин в стране.
Известия 08:13