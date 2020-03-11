Курс доллара США на открытии торгов на Московской бирже снизился на две копейки и достиг 71,38 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. По евро, в свою очередь, наблюдается положительная динамика.

Доллар подешевел на открытии торгов в среду

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