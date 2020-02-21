Финансы

Lenta.ruLenta.ruДоллар взлетел из-за коронавируса

Курс доллара взлетел и продолжает расти на фоне новых данных о распространении коронавируса COVID-2019, следует из данных торгов. Долларовый индекс лондонской биржи ICE на момент публикации новости равняется 99,63 пункта. Он представляет собой курс доллара к корзине из шести основных мировых валют.
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Доллар взлетел из-за коронавируса

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