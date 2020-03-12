Финансы
Мойка78Доллар взлетел выше 74 рублей впервые с 2016 года
Доллар на утренних торгах на Мосбирже в четверг, 12 марта, преодолел отметку в 74 рубля впервые с марта 2016 года. В первые три минуты торгов американская валюта стоила 74,10 рубля, евро взлетел до 83, 72 рубля, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 06:39, Ашберн
Комментарии
Общество
У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус
Армия и оружие
В Турции заявили о намерении сохранить военное присутствие в Идлибе
Анкара, 12 марта 2020, 11:00 — REGNUM Власти Турции не рассматривают вопрос вывода своих военных с территории сирийского Идлиба, заявил министр обороны республики Хулуси Акар.
Политика
Пескову напомнили о запрете на обнуление президентских сроков Ельцину
Журналисты напомнили представителю Кремля Дмитрию Пескову о запрете Конституционного суда (КС) баллотироваться на новый, третий срок тогдашнему президенту Россию Борису Ельцину в 1998 году.
Происшествия
В Крыму полиция выстрелами остановила пьяного водителя
В Крыму полицейские вынуждены были применить табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя за рулем Audi 100.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова хочет лишить Джигана родительских прав
СМИ сообщили, что супруга репера Джигана Оксана Самойлова задумалась о разводе.
Общество
Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катанию
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Канаде с 18 по 22 марта.
Общество
Карантин по коронавирусу в Москве вызвал вопросы
С 5 марта в Москве действует карантин — официально он называется «режимом повышенной готовности», введен указом мэра Москвы и предназначен для защиты от пандемии коронавируса.
Футбол
Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» выбыл из турнира
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» завершился победой испанского клуба со счетом 3:2 в дополнительное время.
Происшествия
Ограбление дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье попало на видео
Камера наблюдения запечатлела ограбление дома заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Альбины Свинцовой в подмосковных Котельниках.
Гаджеты
Представили смартфон Redmi Note 9 Pro Max
Общество
В России выявили еще восемь случаев коронавируса
В России за сутки выявили восемь случаев коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб.
Происшествия
В Саратове серийный насильник и убийца получил пожизненный срок
Общество
Прокуратура нашла в открытом доступе таможенную базу за восемь лет
Межрегиональная транспортная прокуратура обнаружила в интернете полную базу данных по всем экспортно-импортным операциям российских компаний за 2012-2019 годы, отмечается на сайте ведомства.
Политика
В Кремле прокомментировали возможность ограничения въезда из Европы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности ограничения въезда в Россию из Европы по аналогии с запретом, введенным США, заявил, что решение на этот счет принимает оперативный штаб при правительстве.
Общество
Недвижимость семьи Назарбаева арестована в Лондоне
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Экономика
Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис
Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.
Музыка
Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде
Хоккей
Матч плей-офф КХЛ между «Спартаком» и «Динамо» пройдёт без зрителей
Шестой матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо» состоится без зрителей из-за распространения коронавируса.
Экономика
«Роснефть» ответила на обвинения в обвале цен на нефть
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев ответил на обвинения в обвале цен на нефть. Об этом он рассказал изданию «Подъем».
Политика
Реинтегратор Донбасса Сивохо избит радикалами на презентации в Киеве
Киев, 12 марта 2020, 12:58 — REGNUM В Киеве сегодня, 12 марта, радикалами была сорвана официальная презентация «Национальной платформы примирения и единства» — программы по реинтеграции и восстановлению Донбасса, передает корреспондент ИА REGNUM.
Политика
Путин отметил положительные перемены в российском бизнесе
По мнению Путина, за последние десять лет бизнес в стране очень сильно изменился.
Армия и оружие
Первый в 2020 году полк С-400 досрочно поступил в войска
Концерн «Алмаз-Антей» досрочно поставил Минобороны полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», сообщили в пресс-службе концерна.
Общество
О чем говорят образы Меган Маркл в прощальном королевском туре
Хотя стоит признать, что после прощального королевского тура рейтинг Маркл повысился: согласно опросам Международного института изучения общественного мнения YouGov, она занимает уже не восьмое, а шестое место по популярности среди всех родственников супруга (сам он находится на втором месте и уступает лишь своей бабушке-королеве).
Финансы
Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов
Индекс РТС упал на 8,3%, до 996,11 пунктов по состоянию на 12:16 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
Политика
Омские депутаты поддержали поправки в Конституцию
Напомним, в среду, 11 марта Госдума РФ приняла в окончательном чтении президентский закон о поправках в Конституцию.
Общество
Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
Общество
Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России
Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Футбол
Самолет с фанатами «Манчестер Юнайтед» загорелся в воздухе
Как написал журналист Саймон Пич, который находился на этом же самолете, в воздухе загорелся один из двигателей.