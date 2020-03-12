Финансы

Мойка78Мойка78Доллар взлетел выше 74 рублей впервые с 2016 года

Доллар на утренних торгах на Мосбирже в четверг, 12 марта, преодолел отметку в 74 рубля впервые с марта 2016 года. В первые три минуты торгов американская валюта стоила 74,10 рубля, евро взлетел до 83, 72 рубля, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Евро и доллар побили антирекорды 2016 года

ТВ Центр04:11

Доллар взлетел выше 74 рублей впервые с 2016 года

Мойка7804:10

Впервые за 4 года. Доллар взлетел выше 74 рублей

Секрет фирмы03:32

Курс доллара взлетел выше 74 рублей

Известия03:23

Доллар поднялся выше 74 рублей впервые с марта 2016 года

Коммерсантъ03:22

Впервые с 2016 года доллар взлетел до 75 рублей

Повестка дня09 марта в 10:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 06:39, Ашберн

Комментарии

Общество

У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус

RT на русском вчера в 21:55
Армия и оружие

В Турции заявили о намерении сохранить военное присутствие в Идлибе

Анкара, 12 марта 2020, 11:00 — REGNUM Власти Турции не рассматривают вопрос вывода своих военных с территории сирийского Идлиба, заявил министр обороны республики Хулуси Акар.
REGNUM 04:00
Политика

Пескову напомнили о запрете на обнуление президентских сроков Ельцину

Журналисты напомнили представителю Кремля Дмитрию Пескову о запрете Конституционного суда (КС) баллотироваться на новый, третий срок тогдашнему президенту Россию Борису Ельцину в 1998 году.
Lenta.ru 06:11
Происшествия

В Крыму полиция выстрелами остановила пьяного водителя

В Крыму полицейские вынуждены были применить табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя за рулем Audi 100.
Российская газета 04:59
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова хочет лишить Джигана родительских прав

СМИ сообщили, что супруга репера Джигана Оксана Самойлова задумалась о разводе.
iReactor вчера в 15:41
Общество

Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса

Газета.Ru вчера в 19:34
Фигурное катание

Тарасова прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Канаде с 18 по 22 марта.
Lenta.ru 04:08
Общество

Карантин по коронавирусу в Москве вызвал вопросы

С 5 марта в Москве действует карантин — официально он называется «режимом повышенной готовности», введен указом мэра Москвы и предназначен для защиты от пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 10 марта в 12:16
Футбол

Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» выбыл из турнира

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» завершился победой испанского клуба со счетом 3:2 в дополнительное время.
РБК вчера в 18:44
Происшествия

Ограбление дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье попало на видео

Камера наблюдения запечатлела ограбление дома заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Альбины Свинцовой в подмосковных Котельниках.
Известия вчера в 08:08
Гаджеты

Представили смартфон Redmi Note 9 Pro Max

Astera 06:22
Общество

В России выявили еще восемь случаев коронавируса

В России за сутки выявили восемь случаев коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб.
Lenta.ru вчера в 12:40
Происшествия

В Саратове серийный насильник и убийца получил пожизненный срок

СаратовБизнесКонсалтинг 05:05
Общество

Прокуратура нашла в открытом доступе таможенную базу за восемь лет

Межрегиональная транспортная прокуратура обнаружила в интернете полную базу данных по всем экспортно-импортным операциям российских компаний за 2012-2019 годы, отмечается на сайте ведомства.
РИА Новости 05:37
Политика

В Кремле прокомментировали возможность ограничения въезда из Европы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности ограничения въезда в Россию из Европы по аналогии с запретом, введенным США, заявил, что решение на этот счет принимает оперативный штаб при правительстве.
РИА Новости 05:33
Общество

Недвижимость семьи Назарбаева арестована в Лондоне

NewInform вчера в 06:20
Экономика

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru вчера в 03:50
Экономика

Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис

Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.
BFM.ru 04:17
Музыка

Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде

Piter.tv вчера в 06:24
Хоккей

Матч плей-офф КХЛ между «Спартаком» и «Динамо» пройдёт без зрителей

Шестой матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо» состоится без зрителей из-за распространения коронавируса.
RT на русском 06:17
Экономика

«Роснефть» ответила на обвинения в обвале цен на нефть

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев ответил на обвинения в обвале цен на нефть. Об этом он рассказал изданию «Подъем».
Lenta.ru 04:01
Политика

Реинтегратор Донбасса Сивохо избит радикалами на презентации в Киеве

Киев, 12 марта 2020, 12:58 — REGNUM В Киеве сегодня, 12 марта, радикалами была сорвана официальная презентация «Национальной платформы примирения и единства» — программы по реинтеграции и восстановлению Донбасса, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 05:58
Политика

Путин отметил положительные перемены в российском бизнесе

По мнению Путина, за последние десять лет бизнес в стране очень сильно изменился.
Городовой 04:03
Армия и оружие

Первый в 2020 году полк С-400 досрочно поступил в войска

Концерн «Алмаз-Антей» досрочно поставил Минобороны полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», сообщили в пресс-службе концерна.
Взгляд.ру 06:19
Общество

О чем говорят образы Меган Маркл в прощальном королевском туре

Хотя стоит признать, что после прощального королевского тура рейтинг Маркл повысился: согласно опросам Международного института изучения общественного мнения YouGov, она занимает уже не восьмое, а шестое место по популярности среди всех родственников супруга (сам он находится на втором месте и уступает лишь своей бабушке-королеве).
РБК вчера в 09:53
Финансы

Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов

Индекс РТС упал на 8,3%, до 996,11 пунктов по состоянию на 12:16 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
РБК 05:00
Политика

Омские депутаты поддержали поправки в Конституцию

Напомним, в среду, 11 марта Госдума РФ приняла в окончательном чтении президентский закон о поправках в Конституцию.
Город55.ру 06:30
Общество

Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

Интерфакс вчера в 11:41
Общество

Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России

Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском 04:54
Футбол

Самолет с фанатами «Манчестер Юнайтед» загорелся в воздухе

Как написал журналист Саймон Пич, который находился на этом же самолете, в воздухе загорелся один из двигателей.
Спорт-Экспресс вчера в 16:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное