Финансы

Мойка78Мойка78Доллар взлетел выше 74 рублей впервые с 2016 года

Доллар на утренних торгах на Мосбирже в четверг, 12 марта, преодолел отметку в 74 рубля впервые с марта 2016 года. В первые три минуты торгов американская валюта стоила 74,10 рубля, евро взлетел до 83, 72 рубля, свидетельствуют данные Мосбиржи.
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Доллар взлетел выше 74 рублей впервые с 2016 года

Мойка7804:10

Биржевой курс доллара взлетел выше 74 рублей

Ведомости03:38

Курс доллара взлетел выше 74 рублей

Известия03:23

Впервые за 4 года. Доллар взлетел выше 74 рублей

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Впервые с 2016 года доллар взлетел до 75 рублей

Повестка дня09 марта в 10:33
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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оштрафовала Всероссийскую федерацию легкой атлетики на $10 млн из-за допингового скандала в стране, сообщает РИА "Новости".
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ESL вернет деньги за билеты на отмененный мейджор в Лос-Анджелесе

Руководство ESL сообщило, что в ближайшие дни все покупатели билетов на ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 получат электронное письмо с инструкцией о том, как вернуть деньги.
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В США рассмотрели исчезающие в океане российские подлодки

«Исчезнуть на бескрайних просторах океана и оставаться как можно более скрытными», - говорится в публикации.
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Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля

Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
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Жители Тутаева просят лишить Терешкову статуса почётного гражданина

Жители Тутаева Ярославской области просят лишить парламентария статуса почётного гражданина города.
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Xiaomi представила бюджетный Note 9 Pro Max

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России.
Деловое.ТВ вчера в 02:31
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СМИ объяснили преимущество Москвы над Эр-Риядом в нефтяной войне

Автор указывает, что Москве, даже по самым пессимистичным оценкам, нужна цена в 38 долларов за баррель, чтобы свести бюджет, а Эр-Рияду необходим ценник вдвое выше.
РИА Новости 08:06
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Малайзия выявила первый случай спорадического заражения коронавирусом

В Малайзии зарегистрирован первый случай спорадического заражения человека коронавирусом COVID-19 от неизвестного человека, сообщает в четверг интернет-версия газеты The Star со ссылкой на минздрав страны.
РИА Новости 08:25
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Истребители США сопровождали российские Ту-142 в районе Аляски

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Путин назвал бизнесменов жуликами

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что считает представителей малого бизнеса, в основном занимающихся торговлей, жуликами.
Lenta.ru 08:00
Наука

Названы главные факторы смертей от коронавируса

Выяснилось, что главными факторами риска являлись для них пожилой возраст, нарушение свертываемости крови и сепсис.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 07:03
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МТС увеличила чистую прибыль в 8 раз

Капитальные затраты в прошлом году достигли 91,5 млрд руб. На 31 декабря абонентская база МТС составила 86,9 млн клиентов, из них в России — 79,1 млн (плюс 1,4% по сравнению с 2018 года).
РБК 08:43
Общество

Путин наградил Вексельберга и Саввиди орденами Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил орденами Александра Невского председателя совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга и предпринимателя Ивана Саввиди.
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Реинтегратор Донбасса Сивохо избит радикалами на презентации в Киеве

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Общество

Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом

63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.
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По базе США в Ираке нанесен ракетный удар

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Жители Артемовского хотят переименовать улицу Терешковой

Жители города Артемовский Свердловской области предложили переименовать улицу Валентины Терешковой.
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Дмитрий Шепелев готовится к выходу на новую работу

Кто знает, может, и Шепелеву дадут какой-нибудь новый проект на «втором» канале.
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Bloomberg: саудиты хотят предложить Европе тройные объемы нефти по $25

"Саудовская Аравия предлагает свою основную нефть марки Arab Light с поставками в Роттердам по цене примерно 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals", — отмечает агентство.
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Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
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Горсовет Киева расторг договоры аренды с посольством России

Киевский городской совет разорвал с посольством России договоры аренды земельных участков для строительства новых помещений диппредставительства, передаёт «Укринформ».
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Из-за коронавируса Apple отменила презентацию iPhone SE 2

Из-за коронавируса Apple отменит презентацию новых смартфонов, которая должна была пройти в марте в округе Санта-Клара на территории кампуса Park в Калифорнии.
МонаВиста вчера в 11:05
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Курс доллара превысил 75 рублей

Москва, 12 марта 2020, 14:42 — REGNUM Курс доллара на торгах 12 марта повышался выше отметки в 75 рублей за доллар.
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
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Татьяну Овсиенко назвали «бабкой» после фото с Алибасовым

Подписчики музыканта не сразу узнали в спутнице Алибасова Татьяну Овсиенко. Многим она показалась постаревшей.
Privet-Rostov.ru вчера в 10:42
Как работают Яндекс.Новости?
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