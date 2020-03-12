Финансы

Мойка78Мойка78Доллар взлетел выше 74 рублей впервые с 2016 года

Доллар на утренних торгах на Мосбирже в четверг, 12 марта, преодолел отметку в 74 рубля впервые с марта 2016 года. В первые три минуты торгов американская валюта стоила 74,10 рубля, евро взлетел до 83, 72 рубля, свидетельствуют данные Мосбиржи.
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