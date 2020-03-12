Финансы

Мойка78Мойка78Доллар взлетел выше 74 рублей впервые с 2016 года

Доллар на утренних торгах на Мосбирже в четверг, 12 марта, преодолел отметку в 74 рубля впервые с марта 2016 года. В первые три минуты торгов американская валюта стоила 74,10 рубля, евро взлетел до 83, 72 рубля, свидетельствуют данные Мосбиржи.
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Доллар взлетел выше 74 рублей впервые с 2016 года

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Доллар поднялся выше 74 рублей впервые с марта 2016 года

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Биржевой курс доллара взлетел выше 74 рублей

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Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между австрийским ЛАСКом и английским «Манчестер Юнайтед» проходит без зрителей из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.
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Специализированные автоспортивные издания Autosport и Motorsport со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве «Формулы-1» сообщили, что стартовый этап чемпионата мира — Гран-при Австралии, намеченный на 13–15 марта, будет отменен из-за эпидемии коронавируса.
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