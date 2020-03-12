Финансы
Мойка78Доллар взлетел выше 74 рублей впервые с 2016 года
Доллар на утренних торгах на Мосбирже в четверг, 12 марта, преодолел отметку в 74 рубля впервые с марта 2016 года. В первые три минуты торгов американская валюта стоила 74,10 рубля, евро взлетел до 83, 72 рубля, свидетельствуют данные Мосбиржи.
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Финансы
Ставки по ипотеке в РФ могут повыситься из-за падения рубля
Ипотечные ставки в РФ могут повыситься на 1-2 пункта, если Банк России примет решение по повышению ключевой ставки из-за падения курса рубля.
Хоккей
НХЛ официально остановила сезон
Национальная хоккейная лига сообщила об официальной паузе в регулярном чемпионате турнира из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Энергетика
Reuters: Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть с рынка
Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть с рынка, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Происшествия
В Екатеринбурге проверят больницу, в которой умерла пациентка
Горздрав Екатеринбурга проверяет больницу, в которой женщина скончалась после жалоб на сильную боль в животе.
Общество
В Италии число жертв коронавируса превысило тысячу человек
Число скончавшихся от коронавируса SARS-CoV-2 в Италии превысило 1 тыс. человек.
Происшествия
В депздраве Москвы опровергли данные о смерти пациента из-за COVID-19
Пациент, скончавшийся в Коммунарке, не был заражён коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает департамент здравоохранения Москвы.
Происшествия
Суд освободил одного из обвиняемых в подготовке убийства в Саратове
Саратовский областной суд в четверг освободил из-под стражи одного из двух подростков, обвиняемых в подготовке массового убийства в школе Саратова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Чернова.
Биатлон
Биатлонист Фуркад завоевал Малый хрустальный глобус в спринте
Французский биатлонист Мартен Фуркад стал обладателем Малого хрустального глобуса в спринте.
Общество
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
Здоровье
На Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом
Минздрав Украины сообщил о двух новых подтвержденных случаях коронавируса в стране, случаи зафиксированы в Житомирской и Черновицкой области.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию могут отменить
Канадские официальные лица планируют принять окончательное решение в ближайшие дни Ожидается, что официальные лица канадской провинции Квебек в ближайшие дни примут решение о том, разрешат ли они провести чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале в соответствии с графиком с 16 по 22 марта, или же из-за проблем, связанных со вспышкой коронавируса, соревнование будет отменено либо перенесено.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
Политика
Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США
Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США.
Политика
Путин провел переговоры с премьером Болгарии
Российский президент Владимир Путин обсудил по телефону с болгарским премьер-министром Бойко Борисовым сотрудничество в энергетической сфере, сообщается на сайте Кремля.
Происшествия
Заболевший коронавирусом житель Кубани побывал в Италии
По данным нашего источника в правоохранительных органах региона, больной коронавирусом мужчина является жителем станицы Динской, находящейся буквально в двух десятках километров от столицы Кубани.
Спорт
ВФЛА оштрафована на 10 миллионов долларов
Всероссийская федерация легкой атлетики оштрафована Всемирной легкоатлетической ассоциацией на 10 миллионов долларов.
Футбол
Крыховяк о коронавирусе: «Это тест на нашу ответственность. Не собирайтесь у стадионов и болейте за нас около телевизоров»
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк обратился к болельщикам в связи с распространением коронавируса.
Энергетика
Bloomberg назвал сильные стороны России в нефтяной войне
Российские нефтяные компании благодаря одним из самых низких в мире производственных издержек, гибкой налоговой системе и свободно плавающему курсу рубля, могут продолжать свободно качать нефть даже при крайне неблагоприятном ценовом сценарии, пишет издание со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisen Bank.
Гаджеты
Опубликован список самых подделываемых смартфонов
Самым часто подделываемым смартфоном в 2019 году оказался iPhone 8. За ним следуют Samsung W2018 и W2019, дальше – iPhone XS Max, Samsung Galaxy S10+, рассказывает ixbt.com.
Политика
В Москве продолжаются одиночные пикеты против обнуления сроков Путина
В Москве у памятника князю Владимиру возобновились одиночные пикеты против поправок в Конституцию.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» впервые в своей истории проводит матч без зрителей
Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между австрийским ЛАСКом и английским «Манчестер Юнайтед» проходит без зрителей из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.
Происшествия
В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом
Двенадцатилетнюю школьницу насмерть придавило упавшим из-за ураганного ветра деревом в городе Гурьевск Калининградской области, проводится проверка, сообщила РИА Новости представитель СУ СК России по региону Наталья Гацко.
Футбол
«Шахтер» узнал состав «Вольфсбурга» на матч 1/8 Лиги Европы
Вольфсбург, Германия, 12 марта 2020, 22:03 — REGNUM 12 марта на стадионе «Фольксваген-Арена» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы 2019/20 встретятся коллективы «Вольфсбург» и «Шахтер».
Экономика
Цены на игры в России начали расти из-за курса доллара
Deluxe-издания Final Fantasy VII Remake в России вырастут в цене с 4999 рублей до 5599 рублей.
Общество
В Подмосковье из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности
В Подмосковье введен режим повышенной готовности из-за коронавируса.
Автоспорт
Гран-при Австралии может быть отменен
Специализированные автоспортивные издания Autosport и Motorsport со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве «Формулы-1» сообщили, что стартовый этап чемпионата мира — Гран-при Австралии, намеченный на 13–15 марта, будет отменен из-за эпидемии коронавируса.
Кино
Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»
Актриса Людмила Артемьева не захотела сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты», - утверждает ее коллега Татьяна Кравченко.