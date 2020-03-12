Доллар на утренних торгах на Мосбирже в четверг, 12 марта, преодолел отметку в 74 рубля впервые с марта 2016 года. В первые три минуты торгов американская валюта стоила 74,10 рубля, евро взлетел до 83, 72 рубля, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Доллар взлетел выше 74 рублей впервые с 2016 года

Хоккей НХЛ официально остановила сезон Национальная хоккейная лига сообщила об официальной паузе в регулярном чемпионате турнира из-за угрозы распространения коронавируса.

Политика Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос "Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.

Происшествия Суд освободил одного из обвиняемых в подготовке убийства в Саратове Саратовский областной суд в четверг освободил из-под стражи одного из двух подростков, обвиняемых в подготовке массового убийства в школе Саратова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Чернова.

Общество Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.

Здоровье На Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом Минздрав Украины сообщил о двух новых подтвержденных случаях коронавируса в стране, случаи зафиксированы в Житомирской и Черновицкой области.

Фигурное катание Чемпионат мира по фигурному катанию могут отменить Канадские официальные лица планируют принять окончательное решение в ближайшие дни Ожидается, что официальные лица канадской провинции Квебек в ближайшие дни примут решение о том, разрешат ли они провести чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале в соответствии с графиком с 16 по 22 марта, или же из-за проблем, связанных со вспышкой коронавируса, соревнование будет отменено либо перенесено.

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Гаджеты Опубликован список самых подделываемых смартфонов Самым часто подделываемым смартфоном в 2019 году оказался iPhone 8. За ним следуют Samsung W2018 и W2019, дальше – iPhone XS Max, Samsung Galaxy S10+, рассказывает ixbt.com.

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