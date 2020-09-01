Федеральная прокуратура Германии не считает дело Алексея Навального особым случаем и поэтому не раскрывает подробностей расследования, связанного с оппозиционером, сообщили в немецком ведомстве в ответ на запрос «РИА Новости».
АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) объявили об успешном завершении предложения 25% акций "Детского мира", по итогам которого стороны выйдут из акционерного капитала ретейлера.
Украина накопила рекордные объемы газа в подземных хранилищах, более 24 миллиардов кубометров, этот объем в 2020 году может увеличиться до 28 миллиардов кубометров, заявил во вторник глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
Немецкая экс-супермодель, телеведущая и актриса Хайди Клум в своем Instagram в день рождения мужа-гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца опубликовала свою фотографию, на которой она полностью обнажена.
«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребёнка», — говорится в тексте обращения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
Еще в 1988 году Евгений Чудновский вместе с коллегой Александром Виленкиным выдвинул теорию о том, что звезды могут захватывать космические струны и создавать из них под действием турбулентности сложные структуры.