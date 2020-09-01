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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Ослабление американской валюты стало глобальным

Ослабление американской валюты стало глобальным Курс доллара на мировом рынке обновил минимум с апреля 2018 года.В источнике
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Доллар США дорожает к евро и иене

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Доллар дорожает к мировым валютам после сильной статистики из США

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Доллар перестал интересовать инвесторов

Рамблервчера в 14:31
Коммерсантъ

Ослабление американской валюты стало глобальным

Коммерсантъвчера в 13:25

В прокуратуре Германии не сочли дело Навального «особым случаем»

Федеральная прокуратура Германии не считает дело Алексея Навального особым случаем и поэтому не раскрывает подробностей расследования, связанного с оппозиционером, сообщили в немецком ведомстве в ответ на запрос «РИА Новости».
РБК03:01
9

АФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира», продав 25% акций

АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) объявили об успешном завершении предложения 25% акций "Детского мира", по итогам которого стороны выйдут из акционерного капитала ретейлера.
ТАСС02:06
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Украина накопила рекордные объемы газа

Украина накопила рекордные объемы газа в подземных хранилищах, более 24 миллиардов кубометров, этот объем в 2020 году может увеличиться до 28 миллиардов кубометров, заявил во вторник глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
РИА Новостивчера в 12:17
69

В России предложили отменить налог на имущество для многодетных семей

«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребёнка», — говорится в тексте обращения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
REGNUM01:27
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Внутри звезд может быть жизнь с высоким интеллектом

Еще в 1988 году Евгений Чудновский вместе с коллегой Александром Виленкиным выдвинул теорию о том, что звезды могут захватывать космические струны и создавать из них под действием турбулентности сложные структуры.
LentaChel.ruвчера в 08:37
6

ТАСС: экс-партнер Фургала Мистрюков заключил соглашение со следствием

Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщил источник ТАСС.
Коммерсантъ02:33
1

Белорусы Крыма отреагировали на заявление Тихановской о полуострове

Глава крымской региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец прокомментировал слова экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о статусе Крыма.
Известия21:05
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Минобороны опубликовало документы к 75-летию окончания Второй мировой

Минобороны России опубликовало архивные документы к 75-летию окончания Второй мировой войны, в которых рассказывается об освобождении от японских оккупантов Маньчжурии и Южного Сахалина.
0:58
РИА Новости20:33
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