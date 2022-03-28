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Доллар завершил торги на Мосбирже на уровне 89,75 рубля, евро опустился до 96,6 рубля

Курс доллара упал до отметки 89,75 рубля, евро — до 96,6 рубля, следует из данных
 Московской биржи.
РИА Новости
По состоянию на 17:30, доллар по отношению к рублю потерял почти 5,5%, достигнув минимальных 89,85 рубля.
Новые Известия
На этом фоне Центробанк понизил курс доллара на 29 марта до 93,71 рубля, курс евро — до 102,67 рубля.
DP.RU
Однако позже президент России Владимир Путин поручил правительству, ЦБ и «Газпрому» до 31 марта перевести расчеты за поставку газа в недружественные страны с евро и доллара на рубли.
Ведомости

Подробнее о событии

Курс доллара опустился ниже 90 рублей, евро – ниже 100
Взгляд.ру13:24
Доллар завершил торги на Мосбирже на уровне 89,75 рубля, евро опустился до 96,6 рубля
РИА Новости12:19
Доллар на Мосбирже упал ниже 90 рублей, евро — ниже 97 рублей
REGNUM12:15
Курс рубля резко усилил рост: доллар падал к уровню в 89 рублей, евро – ниже 97 рублей
ПРАЙМ13:12
Банк России понизил курс доллара на 29 марта до 93,71 рубля
ТАСС10:35
Доллар на Мосбирже завершил торги падением ниже 90 рублей
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Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей
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