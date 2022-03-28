Отраслевая организация ирландских лизингодателей Aircraft Leasing Ireland (ALI) заявила, что все ее члены полностью выполнили санкции ЕС, требующие от них расторгнуть соглашения об аренде с российскими авиакомпаниями, передает RTE.
"В сложившейся ситуации Совет безопасности считает необходимым подтвердить прежнюю позицию Республики Армения и предлагает Азербайджанской Республике немедленно начать переговоры по всеобъемлющему мирному договору", — заявила армянская сторона.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не видел видео с пытками российских военнопленных на Украине, но указала на важность соблюдения Женевских конвенций в отношении военнопленных.