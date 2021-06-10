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Экономика

«Долларовый домик будет сыпаться»: экономист оценил валютные перспективы

Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько в беседе с RT прокомментировал ситуацию на валютном рынке. Эксперт рассказал, что российский рубль смог значительно укрепить к доллару.В источнике

С чего всё началось

Экономист прокомментировал ситуацию на валютном рынке

Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал в беседе с RT ситуацию на валютном рынке.
RT на русскомвчера в 04:19

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«Долларовый домик будет сыпаться»: экономист оценил валютные перспективы

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