«Долларовый домик будет сыпаться»: экономист оценил валютные перспективы
Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько в беседе с RT прокомментировал ситуацию на валютном рынке. Эксперт рассказал, что российский рубль смог значительно укрепить к доллару.В источнике
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Экономист прокомментировал ситуацию на валютном рынке
Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал в беседе с RT ситуацию на валютном рынке.
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«Долларовый домик будет сыпаться»: экономист оценил ситуацию на рынке валют
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Преподаватель РАНХиГС Гинько оценил перспективы рубля на валютном рынке
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