Финансы
Деловое.ТВДолларовый индекс РТС на Мосбиже упал до значения около 1000 пунктов
Долларовый индекс РТС на торгах Московской биржи упал до значения около 1000 пунктов. Как следует из данных торгов, по состоянию на 12:07, он составил 1002 пункта. Такого низкого значения индекса не было с 2017 года.
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