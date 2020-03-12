Долларовый индекс РТС на торгах Московской биржи упал до значения около 1000 пунктов. Как следует из данных торгов, по состоянию на 12:07, он составил 1002 пункта. Такого низкого значения индекса не было с 2017 года.

Долларовый индекс РТС на Мосбиже упал до значения около 1000 пунктов

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