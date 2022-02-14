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Долларовый индекс РТС опустился ниже 1400 пунктов впервые с 28 января

Российский рынок акций начал неделю снижением.
Finam.Ru
Как следует из данных Мосбиржи на 14:20, одноименный индекс снизился на 3,64% к закрытию, до 3 523 пункта, РТС — на 4,39%, до 1 479 пункта.
Фонтанка.Ру
Ориентир на завтра по рублевому индексу Мосбиржи составляет 3350-3550 пунктов, по индексу РТС: 1350-1550 пунктов.
Finam.Ru
Нефтяные котировки марки Brent консолидировались выше 93 долларов за баррель после скачка до 96 долларов.
Finam.Ru

Подробнее о событии

Индекс МосБиржи упал на 2%, индекс РТС - на 3%
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