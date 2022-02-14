Украину могут не допустить до участия в музыкальном конкурсе Евровидение-2022 после скандала с посещавшей Крым певицей Алиной Паш, заявил председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Николай Чернотицкий в эфире телеканала "Первый".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем заявил, что Минские соглашения не могут быть выполнены "на условиях РФ", сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.