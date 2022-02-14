ПРАЙМДолларовый индекс РТС опустился ниже 1400 пунктов впервые с 28 январяРоссийский рынок акций начал неделю снижением.Finam.RuНа минимуме к 8:30 мск индекс опускался до 3352,01 пункта.ForbesДоллар в ходе утренних торгов подорожал до 78,29 рубля.ForbesК определяющим факторам курса рубля в ближайшее время стоит отнести динамику цен на нефть, геополитические новости, и глобальный интерес инвесторов к рисковым активам.Finam.RuЧитать далееСвернутьБизнес журналБизнес журналThe Moscow PostИА Красная ВеснаНавигатор КировГород N (Ростов)РБК ИнвестицииПодробнее о событииРоссийский рынок акций закрылся снижением ключевых индексовТАСС13:19Российский рынок акций опустился, хотя и компенсировал около половины утреннего паденияПРАЙМ11:56Индекс МосБиржи упал на 2%, индекс РТС - на 3%Финмаркет10:54Индекс РТС опустился ниже 1400 пунктов впервые с 28 январяРБК Инвестиции02:30Российский рынок упал на фоне обострения ситуации с УкраинойБизнес журнал02:00Российский рынок упал из-за ситуации вокруг УкраиныForbes01:06Рынок акций РФ открылся падением индекса МосБиржи и рубляThe Moscow Post00:55Показать ещёОценить4Поделиться