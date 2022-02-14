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Долларовый индекс РТС опустился ниже 1400 пунктов впервые с 28 января

Российский рынок акций начал неделю снижением.
Finam.Ru
На минимуме к 8:30 мск индекс опускался до 3352,01 пункта.
Forbes
Доллар в ходе утренних торгов подорожал
 до 78,29 рубля.
Forbes
К определяющим факторам курса рубля в ближайшее время стоит отнести динамику цен на нефть, геополитические новости, и глобальный интерес инвесторов к рисковым активам.
Finam.Ru

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