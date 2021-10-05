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Долларовый индекс РТС поднялся выше 1800 пунктов впервые с августа 2011 года

Сессия 5 октября открылась ростом индекса РТС.
News.ru
Однако мировые фондовые площадки во вторник перешли к восстановлению, нефтяные цены обновляют многомесячные вершины.
Финмаркет
Нефтяные котировки уверенно держатся выше $82 за баррель нефти Brent, отыгрывая вчерашнее ожидаемое решение ОПЕК+ по сохранению уровня добычи сырья на отметке 400 тысяч баррелей в сутки.
Finam.Ru
Несмотря на негативное влияние энергетического кризиса, инвесторы не теряют надежды на выкуп последнего провала рисковых активов.
Финмаркет

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