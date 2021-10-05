ПРАЙМДолларовый индекс РТС поднялся выше 1800 пунктов впервые с августа 2011 годаСессия 5 октября открылась ростом индекса РТС.News.ruОднако мировые фондовые площадки во вторник перешли к восстановлению, нефтяные цены обновляют многомесячные вершины.ФинмаркетНефтяные котировки уверенно держатся выше $82 за баррель нефти Brent, отыгрывая вчерашнее ожидаемое решение ОПЕК+ по сохранению уровня добычи сырья на отметке 400 тысяч баррелей в сутки.Finam.RuНесмотря на негативное влияние энергетического кризиса, инвесторы не теряют надежды на выкуп последнего провала рисковых активов.ФинмаркетЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаRT на русскомКомсомольская правдаФинансовая газетаРосбалтНовая газетаПодробнее о событииИндекс Мосбиржи обновил исторический максимумКомпаниявчера в 10:02Индекс МосБиржи обновил исторический максимум, а курс евро упал ниже 84 рублейРосбалтвчера в 11:39Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 2,07-3,04%ТАССвчера в 13:31Индекс МосБиржи впервые превысил 4200 пунктовИнтерфаксвчера в 10:15Индекс Мосбиржи впервые превысил 4200 пунктовКоммерсантъвчера в 10:53Акции трех российских компаний обновили максимумыLenta.ruвчера в 11:56Российский рынок акций открылся ростомВзгляд.рувчера в 03:21Показать ещёОценить15Поделиться