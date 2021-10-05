Насколько защищен человек от коронавирусной инфекции, можно судить по трем показателям анализа крови: уровню специфических антител против определенных антигенов, или частей вируса; общему количеству антигенов, или антигенемии; и количеству вирусной РНК в крови.
Россия не брала на себя обязательств принуждать часть Украины оставаться в ее составе вопреки воле граждан, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН представитель российской делегации Денис Лозинский.
"Граждане сдают отпечатки пальцев и фото лиц, их лица снимают без их ведома и согласия на улицах, на транспорте, в офисах и торговых центрах, а потом такую информацию может кто-то слить, украсть, перехватить и использовать, например, в крупных сделках с недвижимостью, при управлении счетом в банке, при проходе на закрытые объекты и тому подобном", — сообщила Касперская.