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Долларовый индекс РТС поднялся выше 1800 пунктов впервые с августа 2011 года

Индекс Мосбиржи установил новый исторический рекорд, поднявшись до 4263,87 пунктов на открытии торгов 6 октября, свидетельствуют данные биржи.
Ведомости
Российский рынок акций на старте торгов в среду растет по основным биржевым индексам на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи.
ПРАЙМ
Стоимость декабрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE выросла на 0,34% - до $82,84 за баррель.
ТАСС
Нефть сорта WTI подорожала на 0,3% и торгуется на уровне $79,17 за баррель.
ТАСС

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Индекс Мосбиржи на открытии торгов обновил свой исторический максимум
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Российские биржевые индексы открыли торги ростом в пределах 0,8%
Интерфакс03:28
Российский рынок акций открылся ростом на 0,6-0,8%
Росбалт03:24
Индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов обновили исторические максимумы
ТАСС03:36
Российский рынок акций на старте торгов растет по основным индексам на фоне дорожающей нефти
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