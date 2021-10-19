ВедомостиДолларовый индекс РТС превысил 1900 пунктов впервые за 10 летВ предыдущий раз индекс РТС превышал 1900 пунктов в августе 2011 г. На 14:40 мск индекс скорректировался до отметки 1894,53 пункта.ВедомостиИндекс РТС преодолел отметку в 1900 пунктов впервые за 10 лет на фоне укрепления рубля и роста цен на энергоносители, следует из данных Мосбиржи на 19 октября.ВедомостиК 13:28 мск индекс РТС вырос до 1900,29 пункта (+1,2%), индекс МосБиржи поднялся до 4270,11 пункта (+0,5%); основные "фишки" подорожали в пределах 2,3%.ФинмаркетВ лидерах роста - ПАО "Полюс" (+2,3%), "Норникеля" (+2,3%), "АЛРОСА" (+1,6%), АФК "Система" (+1,3%).ФинмаркетЧитать далееСвернутьRB.RURB.RUГазета.RuНовые ИзвестияИзвестияНовая газетаПодробнее о событииДолларовый индекс РТС превысил 1900 пунктов впервые за 10 летВедомости08:00Индекс РТС обновил десятилетний максимумКоммерсантъ07:54Индекс РТС превысил 1900 пунктов впервые с августа 2011 годаТАСС07:23Индекс РТС превысил 1900 пунктов впервые с августа 2011 годаLenta.ru07:33Индекс РТС впервые с августа 2011 года превысил 1900 пунктовГоворит Москва06:43Индекс РТС превысил 1900 пунктов впервые с августа 2011 годаИнтерфакс06:37Российский рынок акций растёт, индекс РТС выше 1900 пунктов, впервые более чем за 10 летПРАЙМ08:00Показать ещёОценить15Поделиться