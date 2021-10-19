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Долларовый индекс РТС превысил 1900 пунктов впервые за 10 лет

В предыдущий раз индекс РТС превышал 1900 пунктов в августе 2011 г. На 14:40 мск индекс скорректировался до отметки 1894,53 пункта.
Ведомости
Индекс РТС преодолел отметку в 1900 пунктов впервые за 10 лет на фоне укрепления рубля и роста цен на энергоносители, следует из данных Мосбиржи на 19 октября.
Ведомости
К 13:28 мск индекс РТС вырос до 1900,29 пункта (+1,2%), индекс МосБиржи поднялся до 4270,11 пункта (+0,5%); основные "фишки" подорожали в пределах 2,3%.
Финмаркет
В лидерах роста - ПАО "Полюс" (+2,3%), "Норникеля" (+2,3%), "АЛРОСА" (+1,6%), АФК "Система" (+1,3%).
Финмаркет

Подробнее о событии

Долларовый индекс РТС превысил 1900 пунктов впервые за 10 лет
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Коммерсантъ07:54
Индекс РТС превысил 1900 пунктов впервые с августа 2011 года
ТАСС07:23
Индекс РТС превысил 1900 пунктов впервые с августа 2011 года
Lenta.ru07:33
Индекс РТС впервые с августа 2011 года превысил 1900 пунктов
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Индекс РТС превысил 1900 пунктов впервые с августа 2011 года
Интерфакс06:37
Российский рынок акций растёт, индекс РТС выше 1900 пунктов, впервые более чем за 10 лет
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