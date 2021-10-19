Россия расценивает действия Киева в связи с задержанием представителя самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре по контролю и координации( СЦКК) как вероломные и провокационные, это подрывает урегулирование, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Из-за обострившейся эпидемиологической ситуации с коронавирусом власти приняли решение о том, что с 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022 года москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны вновь соблюдать домашний режим.
Россия дала понять Европе, что готова увеличить поставки газа только при условии одобрения европейским регулятором запуска трубопровода «Северный поток-2», сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к компании «Газпром» и Кремлю.
Попытки Украины обзавестись современными военно-морскими силами обречены на провал — уверен военный обозреватель Иван Коновалов, который поговорил с корреспондентами общественно-политического журнала "ПолитЭксперт".