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Долларовый индекс РТС превысил 1900 пунктов впервые за 10 лет

Индекс РТС преодолел отметку в 1900 пунктов впервые за 10 лет на фоне укрепления рубля и роста цен на энергоносители, следует из данных Мосбиржи на 19 октября.
Ведомости
Параллельно вырос и рублевый индекс Московской биржи.
Ведомости
Ведущий аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов полагает, что индекс МосБиржи уже в среду может обновить исторический максимум, чему будет способствовать благоприятный внешний фон.
Финмаркет
Курс доллара ранее обновил годовой минимум.
Коммерсантъ

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Рынок российских акций завершил торги ростом на 0,7-1,3%
Финмаркет11:59
Индекс РТС превысил 1900 пунктов впервые с августа 2011 года
Интерфакс06:37
Российский рынок акций вырос на фоне преобладания позитивной динамики на мировых рынках
ПРАЙМ12:05
Долларовый индекс РТС превысил 1900 пунктов впервые за 10 лет
Ведомости08:00
Индекс РТС превысил 1900 пунктов впервые с августа 2011 года
Lenta.ru07:33
Российские индексы готовы к штурму новых высот
Finam.Ru07:41
Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,66-1,25%
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