ВедомостиДолларовый индекс РТС превысил 1900 пунктов впервые за 10 летВ предыдущий раз индекс РТС превышал 1900 пунктов в августе 2011 г. На 14:40 мск индекс скорректировался до отметки 1894,53 пункта.ВедомостиПо состоянию на 15:19 мск индекс рос на 1,3%, до 1901,1 пункта.ForbesК 10:21 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 4284,06 пункта (+0,18%), индекс РТС перешел к снижению до 1898,04 пункта (-0,11%).ТАССКурс доллара ранее обновил годовой минимум.КоммерсантъЧитать далееСвернутьRB.RURB.RUГазета.RuНовые ИзвестияРосбалтИзвестияНовая газетаПодробнее о событииИндекс Мосбиржи вырос на 0,1% в начале торгов, индекс РТС опустилсяИнтерфакс03:29Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,2%ТАСС03:03Российский фондовый рынок начал неделю снижением индексов на 0,2-0,5%Росбалт18 октября в 03:48Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентРоссийский рынок акций начал торги в среду слабым ростомПРАЙМ03:13Индекс РТС преодолел 1900 пунктов впервые за 10 летExpert.ruвчера в 10:00Индекс РТС обновил десятилетний максимумКоммерсантъвчера в 07:54Индекс Мосбиржи вырос на 0,15 процента на открытии торговLenta.ru03:25Показать ещёОценить23Поделиться