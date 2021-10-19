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Долларовый индекс РТС превысил 1900 пунктов впервые за 10 лет

В предыдущий раз индекс РТС превышал 1900 пунктов в августе 2011 г. На 14:40 мск индекс скорректировался до отметки 1894,53 пункта.
Ведомости
По состоянию на 15:19 мск индекс рос на 1,3%, до 1901,1 пункта.
Forbes
К 10:21 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 4284,06 пункта (+0,18%), индекс РТС перешел к снижению до 1898,04 пункта (-0,11%).
ТАСС
Курс доллара ранее обновил годовой минимум.
Коммерсантъ

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Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
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