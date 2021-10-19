Bloomberg: Россия увеличит поставки газа в ЕС после одобрения «Северного потока-2»

Россия дала понять Европе, что готова увеличить поставки газа только при условии одобрения европейским регулятором запуска трубопровода «Северный поток-2», сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к компании «Газпром» и Кремлю.