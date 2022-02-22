ПРАЙМДолларовый индекс РТС упал ниже 1100 пунктов впервые с ноября 2020 годаРублевый индекс Мосбиржи снижался на 8,61% — до 2775,51 пункта.ПРАЙМИндекс РТС потерял 10,9% и на минимуме составлял 1075,98 пункта.ForbesКурс доллара расчетами "завтра" к 19:14 мск рос на 1,89 рубля — 79,19 рубля, евро — на 2,21 рубля, до 89,76 рубля.РИА НовостиРубль также снизился к основным валютам, доллар стоит выше 79 рублей, евро — приближается к 90 на фоне геополитической напряженности.Lenta.ruЧитать далееСвернутьАБНАБНFrank MediaКараван ЯрмаркаРидусDP.RUZnak.comRT на русскомБизнес ФМ Санкт-ПетербургРосбалтИзвестияГород N (Ростов)Вечерняя МоскваЦарьградСвойкировский.рфКомсомольская правдаПодробнее о событииРоссийский рынок открылся падениемВедомостивчера в 03:36Российский рынок упал больше чем на 9% после признания ДНР и ЛНРForbesвчера в 03:32Валюты и акции снижаются из-за решения России признать ДНР и ЛНРFinam.Ruвчера в 05:45Российские индексы и рубль возобновили падение после признания ДНР и ЛНРКоммерсантъвчера в 02:17Долларовый индекс РТС упал ниже 1100 пунктов впервые с ноября 2020 годаПРАЙМвчера в 02:07Российский фондовый рынок и рубль упали на фоне обострения ситуации в ДонбассеРИА Новости21 февраля в 11:37Российский фондовый рынок снизился в ожидании решения по ДНР и ЛНРСекрет фирмы21 февраля в 11:08Показать ещёОценить2,2KПоделиться