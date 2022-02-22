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Долларовый индекс РТС упал ниже 1100 пунктов впервые с ноября 2020 года

Рублевый индекс Мосбиржи снижался на 8,61% — до 2775,51 пункта.
ПРАЙМ
Индекс РТС потерял 10,9% и на минимуме составлял 1075,98 пункта.
Forbes
Курс доллара расчетами "завтра" к 19:14 мск рос на 1,89 рубля — 79,19 рубля, евро — на 2,21 рубля, до 89,76 рубля.
РИА Новости
Рубль также снизился к основным валютам, доллар стоит выше 79 рублей, евро — приближается к 90 на фоне геополитической напряженности.
Lenta.ru

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