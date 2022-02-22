ПРАЙМДолларовый индекс РТС упал ниже 1100 пунктов впервые с ноября 2020 годаРоссийский рынок акций во вторник продолжает падать на фоне сохраняющейся геополитической напряженности — долларовый индекс РТС опустился ниже 1100 пунктов впервые с 3 ноября 2020 года, следует из данных Московской биржи.ПРАЙМИндекс МосБиржи рухнул на 10,5% - до 3036,88 пункта, индекс РТС - на 13,21% - до 1207,5 пункта.Finam.RuВ лидерах падения акций оказались Роснефть (-18,33%), Сбербанк (-16,89%), НОВАТЭК (-13,18%), Яндекс (-10,50%), Газпром (-10,12%).Online-buhuchet.ruКурс доллара вырос на 1,89 рубля и составил 79,19 рубля, а евро увеличился на 2,21 рубля и достиг 89,76 рубля.Национальная служба новостейЧитать далееСвернутьАБНАБНРидусBanknn.ruDP.RUZnak.comRT на русскомБизнес ФМ Санкт-ПетербургРосбалтИзвестияГород N (Ростов)Глас НародаВечерняя МоскваЦарьградСвойкировский.рфКомсомольская правдаРадио 1Подробнее о событииДолларовый индекс РТС упал ниже 1100 пунктов впервые с ноября 2020 годаПРАЙМ02:07Российский фондовый рынок упал на фоне обострения ситуации в ДонбассеОбщественная служба новостейвчера в 11:54Российский фондовый рынок и рубль упали на фоне обострения ситуации в ДонбассеРИА Новостивчера в 11:37Российский рынок падает в ожидании санкцийFinam.Ru01:42Российские индексы и рубль упали на фоне возможного признания республик ДонбассаКоммерсантъвчера в 11:39Российский фондовый рынок снизился в ожидании решения по ДНР и ЛНРСекрет фирмывчера в 11:08Российский рынок усилил падение после обращений глав ДНР и ЛНР к ПутинуForbesвчера в 09:49Показать ещёОценить2,2KПоделиться