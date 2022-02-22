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Долларовый индекс РТС упал ниже 1100 пунктов впервые с ноября 2020 года

Российский рынок акций во вторник продолжает падать на фоне сохраняющейся геополитической напряженности — долларовый индекс РТС опустился ниже 1100 пунктов впервые с 3 ноября 2020 года, следует из данных Московской биржи.
ПРАЙМ
Индекс МосБиржи рухнул на 10,5% - до 3036,88 пункта, индекс РТС - на 13,21% - до 1207,5 пункта.
Finam.Ru
В лидерах падения акций оказались Роснефть (-18,33%), Сбербанк (-16,89%), НОВАТЭК (-13,18%), Яндекс (-10,50%), Газпром (-10,12%).
Online-buhuchet.ru
Курс доллара вырос на 1,89 рубля и составил 79,19 рубля, а евро увеличился на 2,21 рубля и достиг 89,76 рубля.
Национальная служба новостей

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Долларовый индекс РТС упал ниже 1100 пунктов впервые с ноября 2020 года
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