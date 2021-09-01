Акции "Газпрома" растут на 1,57%, "Роснефти" - на 0,96%, "Сбербанка" - на 0,9%. Лидируют в росте бумаги Petropavlovsk (+7,3%), TCS Group (+5,24%), "Интер РАО", (+4,18%), "НОВАТЭКа" (+3,49%), "РУСАЛа" (+3,06%).
Директор школы № 35 в Воркуте Юлия Рябцева отчитала ученика Никанора Толстых, заметившего оговорку президента России Владимира Путина на открытом уроке во Владивостоке в ходе марафона общества "Знание".
Сбербанку предстоит организовать "самую масштабную социальную акцию", выполняя поручение президента России Владимира Путина о единовременных выплатах пенсионерам в размере 10 тыс. руб. Господин Греф назвал эту задачу вызовом для всей команды банка.