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Долларовый индекс РТС в ходе торгов поднялся выше 1700 долларов впервые с марта 2012 года

По состоянию на 14.43 мск индекс РТС рос на 0,95% — 1700,19 пункта.
ПРАЙМ
Акции "Газпрома" растут на 1,57%, "Роснефти" - на 0,96%, "Сбербанка" - на 0,9%. Лидируют в росте бумаги Petropavlovsk (+7,3%), TCS Group (+5,24%), "Интер РАО", (+4,18%), "НОВАТЭКа" (+3,49%), "РУСАЛа" (+3,06%).
Finam.Ru
По данным Мосбиржи, причина такого роста — подорожание отдельных ценных бумаг.
Говорит Москва
Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 0,32%, до 71,86 доллара за баррель.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
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Новый рекорд индекса МосБиржи - 3961,58 пункта
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Российская газета08:45
Индекс МосБиржи обновил максимум, превысив 3949,1 пункта
Интерфакс09:58
Индекс РТС превысил 1700 пунктов впервые с марта 2012 года
Взгляд.ру07:54
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3949,07 пункта на фоне сильного роста отдельных бумаг
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