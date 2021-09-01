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Долларовый индекс РТС в ходе торгов поднялся выше 1700 долларов впервые с марта 2012 года

Российский рынок акций вырос по основным индикаторам, при этом в ходе торгов индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, а РТС смог подняться выше 1700 пунктов впервые с марта 2012 года, следует из динамики торгов.
ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи в ходе торгов вырос до 3 955,77 пункта (+0,94%), свидетельствуют данные торговой площадки на 17:17 мск.
ТАСС
Индекс РТС в свою очередь вырос на 1,37%, до 1 707,2 пункта.
ТАСС
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,33% — до 3971,02 пункта, исторический максимум зафиксировался на уровне 3972,68 пункта, в то же время долларовый индекс РТС подскочил на 1,84%, до 1715,09 пункта.
ПРАЙМ

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