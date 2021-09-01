Российский рынок акций вырос по основным индикаторам, при этом в ходе торгов индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, а РТС смог подняться выше 1700 пунктов впервые с марта 2012 года, следует из динамики торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,33% — до 3971,02 пункта, исторический максимум зафиксировался на уровне 3972,68 пункта, в то же время долларовый индекс РТС подскочил на 1,84%, до 1715,09 пункта.
Скрипача, дирижера и педагога Игоря Ойстраха, который скончался 14 августа от продолжительной болезни, кремировали и планируют похоронить на Новодевичьем кладбище рядом с отцом, народным артистом СССР Давидом Ойстрахом, сообщили РИА Новости в Благотворительном фонде имени Д. Ойстраха.
Президент России Владимир Путин в ходе общения со школьниками в рамках просветительского марафона, организованного обществом «Знание» в детском центре «Океан» во Владивостоке, назвал войну, которую вёл Пётр I со Швецией, Семилетней войной.