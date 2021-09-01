Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,33% — до 3971,02 пункта, исторический максимум зафиксировался на уровне 3972,68 пункта, в то же время долларовый индекс РТС подскочил на 1,84%, до 1715,09 пункта.