Экономика

Газета.RuГазета.RuДолларовых миллиардеров в России стало больше

Кроем того, согласно приведенным данным, в России на душу взрослого населения насчитывается 110 миллиардеров. А уровень богатства, в свою очередь, увеличился к середине 2019 года на 37% - с почти $20 тыс. до более $27,3 тысячи.
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Откуда в России так много долларовых миллионеров, если с экономикой все плохо

Комсомольская правда12:30

Credit Suisse заявил об увеличении числа долларовых миллиардеров в России

РИА Новостивчера в 11:29

Credit Suisse обнаружил в России 110 долларовых миллиардеров

Газета.Ruвчера в 17:32

Эксперт о росте числа россиян-миллиардеров: «Все закончится кризисом»

Московский Комсомолецвчера в 17:25

Исследование: число долларовых миллиардеров в России за год выросло в полтора раза

ТАССвчера в 13:34

В России выросло число долларовых миллиардеров

RT на русскомвчера в 11:44

Названы причины резкого роста числа долларовых миллиардеров в России

URA.Ruвчера в 17:49
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Происшествия

В Тюменской области зафиксирован случай редкой «гаффской болезни»

Тюменское управление Роспотребнадзора расследует случай редкой "гаффской болезни", которая была диагностирована у семьи из деревни Ачиры в Тобольском районе.
Российская газета 11:30
Политика

В Сочи проходит встреча Путина и Эрдогана

В Сочи проходят переговоры президентов России и Турции, на которых обсуждается положение дел в Сирии, где Анкара проводит военную операцию.
Вести.Ru 11:50
Общество

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику

Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС 00:01
Происшествия

Сестра погибшего футболиста Вшикова обвинила полицию в смерти брата

RT на русском 11:57
Кино

Треть получивших господдержку фильмов не окупились в прокате

Известия 12:32
Экономика

Вложения граждан в страхование жизни застрахуют в АСВ

По мнению регулятора, введение системы гарантирования позволит повысить уровень доверия населения к институту формирования долгосрочных накоплений через страховые компании, поскольку граждане будут уверены в сохранности своих вложений.
Российская газета 11:03
Происшествия

В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся

REGNUM 10:13
Происшествия

Мосгорсуд отменил приговор въехавшему в переход водителю автобуса

Мосгорсуд принял решение об отмене приговора водителю автобуса Виктору Тихонову, который въехал в переход на Славянском бульваре в 2017 году, и освободил его из следственного изолятора.
RT на русском 12:49
Происшествия

Вооруженный мужчина угнал скорую помощь и сбил людей в Осло

Неизвестный вооруженный мужчина угнал машину скорой помощи в Осло и сбил на ней несколько человек, прежде чем его удалось задержать.
Lenta.ru 12:34
Политика

Украинский актер предложил оставить Донбасс России

По данным Народной милиции ЛНР, во время проведения работ из-за отсутствия карт минных полей у украинских силовиков на мине подорвался экскаватор из состава 72 бригады ВС Украины.
ФАН вчера в 19:00
Общество

Мурманская чиновница извинилась за фото с банками икры

Замглавы Общественной палаты Мурманской области, руководитель местного совета сторонников "Единой России" Юлия Величко извинилась за фото холодильника, набитого красной икрой.
Газета.Ru 12:37
Общество

Половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Вести.Ru 05:53
Финансы

Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6%

В сентябре совет директоров ЦБ в третий раз за год снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. – до 7%. Набиуллина 10 октября сообщила, что в ближайшее время ЦБ уточнит в сторону снижения прогноз по инфляции на 2019 г. Министерство экономического развития ожидает, что инфляция к концу года может замедлиться до 3,2%.
Ведомости 12:34
Происшествия

Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве

РБК 09:34
Политика

Лукашенко заявил об усилении напряженности у границ Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.
Газета.Ru 11:38
Общество

Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть

Испанские диетологи рассказали о продуктах, которые лучше исключить из своего рациона.
Sport24.ru 20 октября в 21:10
Политика

Орешкин оценил возможность применения ИИ в российской экономике

Экономика России пока не готова к применению технологии искусственного интеллекта (ИИ), заявил в ходе выступления на сессии московского международного форума "Открытые инновации" глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
РИА Новости 10:33
Экономика

Торговая сеть «Лента» переедет на Кипр

В сообщении компании, по данным АБН, говорится, что если регистратор предоставит свое разрешение на такую смену юрисдикции, то компания перерегистрируется в Республике Кипр.
АБН 10:26
Культура

Телеканал «Россия 1» начинает показ сериала «Екатерина. Самозванцы»

Казак Емельян Пугачев был уже 34-м самозванцем, провозгласившим себя императором Петром III.
Россия – Культура вчера в 12:54
Общество

Экс-президент США Джимми Картер госпитализирован

Бывший президент США Джимми Картер госпитализирован после падения в своём доме в Плейнсе (штат Джорджия), передаёт Associated Press.
RT на русском 11:57
Политика

СБУ задержала бывшего замминистра по подозрению в госизмене

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в аэропорту «Борисполь» Юрия Бровченко.
News.ru 12:37
Происшествия

Число погибших при прорыве дамб в Красноярском крае возросло до 17

Коммерсантъ 10:01
Общество

Госкомиссия отложила выделение радиочастот для школ и Росгвардии

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, является основным органом в России, который распределяет этот ресурс) на заседании во вторник, 22 октября, перенесла рассмотрение вопроса о выделении «Ростелекому» полосы частот 2300–2400 МГц в 83 регионах, а компании «Миранда-медиа» (оказывает услуги доступа в интернет в Крыму, 20% принадлежит «Ростелекому») — в Крыму и Севастополе.
РБК 11:00
Политика

В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России

Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.
Известия 09:53
Гаджеты

Составлен рейтинг самых мощных смартфонов

Master Lu назвали топ-10 самых быстрых и производительных смартфонов.
Газета DAILY 20 октября в 16:35
Шоу-бизнес

Показавшая «беременный» живот Нинидзе принимает поздравления

Актриса Нино Нинидзе, которая на протяжении последних нескольких месяцев встречается с актером Максимом Виторганом, опубликовала в Instagram снимок с большим животом.
Телепрограмма вчера в 09:51
Политика

Песков объяснил сложности с «нормандским саммитом»

Сроков проведения "нормандского саммита" пока нет и быть не может, формат испытывает трудности из-за отхода одной из сторон от Минских соглашений, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:32
Общество

Суд в Польше разрешил выдать РФ экс-главу НПО «Космос» Чернякова

В Польше окружной суд Варшавы разрешил выдать России бывшего главу НПО «Космос» Андрея Чернякова, сообщает РИА Новости.
REGNUM 12:43
Наука

Озоновая дыра над Антарктидой стала рекордно маленькой

Faktom 11:32
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
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