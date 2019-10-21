Экономика
Газета.RuДолларовых миллиардеров в России стало больше
Кроем того, согласно приведенным данным, в России на душу взрослого населения насчитывается 110 миллиардеров. А уровень богатства, в свою очередь, увеличился к середине 2019 года на 37% - с почти $20 тыс. до более $27,3 тысячи.
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Откуда в России так много долларовых миллионеров, если с экономикой все плохо
Комсомольская правда12:30
Эксперт о росте числа россиян-миллиардеров: «Все закончится кризисом»
Московский Комсомолецвчера в 17:25
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В Тюменской области зафиксирован случай редкой «гаффской болезни»
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Политика
В Сочи проходит встреча Путина и Эрдогана
В Сочи проходят переговоры президентов России и Турции, на которых обсуждается положение дел в Сирии, где Анкара проводит военную операцию.
Общество
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Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
Экономика
Вложения граждан в страхование жизни застрахуют в АСВ
По мнению регулятора, введение системы гарантирования позволит повысить уровень доверия населения к институту формирования долгосрочных накоплений через страховые компании, поскольку граждане будут уверены в сохранности своих вложений.
Происшествия
Мосгорсуд отменил приговор въехавшему в переход водителю автобуса
Мосгорсуд принял решение об отмене приговора водителю автобуса Виктору Тихонову, который въехал в переход на Славянском бульваре в 2017 году, и освободил его из следственного изолятора.
Происшествия
Вооруженный мужчина угнал скорую помощь и сбил людей в Осло
Неизвестный вооруженный мужчина угнал машину скорой помощи в Осло и сбил на ней несколько человек, прежде чем его удалось задержать.
Политика
Украинский актер предложил оставить Донбасс России
По данным Народной милиции ЛНР, во время проведения работ из-за отсутствия карт минных полей у украинских силовиков на мине подорвался экскаватор из состава 72 бригады ВС Украины.
Общество
Мурманская чиновница извинилась за фото с банками икры
Замглавы Общественной палаты Мурманской области, руководитель местного совета сторонников "Единой России" Юлия Величко извинилась за фото холодильника, набитого красной икрой.
Финансы
Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6%
В сентябре совет директоров ЦБ в третий раз за год снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. – до 7%. Набиуллина 10 октября сообщила, что в ближайшее время ЦБ уточнит в сторону снижения прогноз по инфляции на 2019 г. Министерство экономического развития ожидает, что инфляция к концу года может замедлиться до 3,2%.
Политика
Лукашенко заявил об усилении напряженности у границ Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Испанские диетологи рассказали о продуктах, которые лучше исключить из своего рациона.
Политика
Орешкин оценил возможность применения ИИ в российской экономике
Экономика России пока не готова к применению технологии искусственного интеллекта (ИИ), заявил в ходе выступления на сессии московского международного форума "Открытые инновации" глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
Экономика
Торговая сеть «Лента» переедет на Кипр
В сообщении компании, по данным АБН, говорится, что если регистратор предоставит свое разрешение на такую смену юрисдикции, то компания перерегистрируется в Республике Кипр.
Культура
Телеканал «Россия 1» начинает показ сериала «Екатерина. Самозванцы»
Казак Емельян Пугачев был уже 34-м самозванцем, провозгласившим себя императором Петром III.
Общество
Экс-президент США Джимми Картер госпитализирован
Бывший президент США Джимми Картер госпитализирован после падения в своём доме в Плейнсе (штат Джорджия), передаёт Associated Press.
Политика
СБУ задержала бывшего замминистра по подозрению в госизмене
Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в аэропорту «Борисполь» Юрия Бровченко.
Общество
Госкомиссия отложила выделение радиочастот для школ и Росгвардии
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, является основным органом в России, который распределяет этот ресурс) на заседании во вторник, 22 октября, перенесла рассмотрение вопроса о выделении «Ростелекому» полосы частот 2300–2400 МГц в 83 регионах, а компании «Миранда-медиа» (оказывает услуги доступа в интернет в Крыму, 20% принадлежит «Ростелекому») — в Крыму и Севастополе.
Политика
В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России
Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.
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Master Lu назвали топ-10 самых быстрых и производительных смартфонов.
Шоу-бизнес
Показавшая «беременный» живот Нинидзе принимает поздравления
Актриса Нино Нинидзе, которая на протяжении последних нескольких месяцев встречается с актером Максимом Виторганом, опубликовала в Instagram снимок с большим животом.
Политика
Песков объяснил сложности с «нормандским саммитом»
Сроков проведения "нормандского саммита" пока нет и быть не может, формат испытывает трудности из-за отхода одной из сторон от Минских соглашений, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
Суд в Польше разрешил выдать РФ экс-главу НПО «Космос» Чернякова
В Польше окружной суд Варшавы разрешил выдать России бывшего главу НПО «Космос» Андрея Чернякова, сообщает РИА Новости.
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.