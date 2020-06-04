По данным Credit Suisse, на конец 2019 года в России насчитывалось 246 000 долларовых миллионеров. Из них около 3 000 – с активами более $50 млн. Но мартовское падение рынков и экстренное торможение экономики в апреле пережили не все состояния.

с чего всё началось

В «Ренессанс Капитале» подсчитали, что из миллионеров могли выбыть примерно 37 тыс. человек. В другой финансовой организации, Credit Suisse, представили данные, согласно которым в конце 2019 года в России было 246 тыс. долларовых миллионеров.

Долларовых миллионеров в России стало меньше на 15%

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