В России с 1 мая начала действовать новая формула расчёта цены на бензин

Отмечается, что до 1 января 2022 года снижение условной цены бензина в формуле демпфера составит 4 тыс. рублей за тонну, а с 2022 года — на 2,7 тыс. рублей, передаёт РИА Новости.