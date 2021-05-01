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Доллару предрекли обрушение из-за России

Читатели болгарского издания «Факти» предрекли доллару обрушение из-за планов России по сокращению использования американской валюты. Их слова передает РИА Новости.В источнике
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В Болгарии доллару предрекли обрушение из-за России

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Доллару предрекли обрушение из-за России

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«Сюрприз от русских». Болгары предсказали обрушение доллара

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