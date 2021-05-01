Lenta.ruДоллару предрекли обрушение из-за РоссииЧитатели болгарского издания «Факти» предрекли доллару обрушение из-за планов России по сокращению использования американской валюты. Их слова передает РИА Новости.В источникеLenta.ruРамблерОбщественная служба новостейFBM.ruИноСМИLife.ruМосковский КомсомолецПолитРоссияФАНВечерняя МоскваУтро.ruКомсомольская правдаРусская ПланетаЦарьградRuNews24.ruДни24Народные новостиВечерний курьерИнфоСМИSmolnarod.ruРЕН ТВМолваURA.RuНезависимая ПрессаТелеканал 360°Discover24Экономика сегодняИА Красная ВеснаРИА НовостиРадио SputnikПодробнее о событииВ Болгарии доллару предрекли обрушение из-за РоссииURA.Ru06:25Доллару предрекли обрушение из-за РоссииLenta.ru05:44Болгары предсказали крах «американской империи» вслед за долларомФАН21:24«Сюрприз от русских». Болгары предсказали обрушение доллараРИА Новости02:24Жители Болгарии предсказали крах США после снижения влияния доллараЭкономика сегодня22:42Привет от русских: болгары предрекли обвал доллараРЕН ТВ03:43Болгарские читатели: у всего есть конец! Даже у американской империиИноСМИ17:50Показать ещёОценить786Поделиться