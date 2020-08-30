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Доллару предсказали падение до конца года

До конца года доллар может вернуться в валютный коридор от 70 до 75 рублей, а евро — в предел 86-89 рублей до конца года, передает слова Масленникова URA.RU. До конца 2020-го возможны резкие скачки курса валют, однако они будут локальными, отметил эксперт.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Экономист объяснил, стоит ли ждать падения рубля осенью

30 августа эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер назвал предел падения для рубля в сентябре 2020 года. Он считает, что стоимость евро может превысить 90 рублей.
URA.Ru07:12
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Падения рубля осенью не будет, заявил эксперт

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Экономист Масленников оценил перспективы рубля в осенние месяцы

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Экономист оценил вероятность обвала курса рубля осенью

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Экономист предсказал осенние курсы доллара и евро

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Экономист рассказал, стоит ли ждать обвал рубля этой осенью

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Рубль огорчит россиян

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Экономист объяснил, стоит ли ждать падения рубля осенью

URA.Ru07:12

Шварцман выиграл вторую гонку «Ф-2» в Бельгии и возглавил общий зачёт

Роберт Шварцман, выступающий в "Формуле-2" за команду под названием "Prema Racing", одержал победу на Гран-При Бельгии Вторым стал немецкий пилот, Мик Шумахер, который является напарником россиянина, а также сыном известного гонщика "Формулы-1" Михаэля Шумахера.
Честный рейтинг букмекеров07:15

Музейный комплекс «Самбекские высоты» открылся в Ростовской области

Народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" открылся в Неклиновском районе Ростовской области в воскресенье, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
РИА Новости07:15
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Локомотив подтвердил трансфер Миранчука в Аталанту

Сегодня на официальном сайте Локомотива подтвердили, что Алексей Миранчук покидает Железнодорожников и скорее всего, отправится в Италию Миранчук прокомментировал свой переход: — Хочу поблагодарить всех болельщиков Локомотива.
Bethub.org11:59

Крушение Су-27 в Крыму в марте произошло из-за взрыва двигателя ракеты

Причиной крушения истребителя Су-27 25 марта 2020 года над Черным морем у побережья Крыма стал взрыв двигателя авиационной ракеты после ее схода при выполнении учебного пуска, заявил в программе "Военная приемка" в эфире телеканала "Звезда" начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов.
Газета.Ru09:08
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В Британии рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Ник Тимоти, экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй, рассказал о бурной реакции президента США Дональда Трампа на пропущенный телефонный звонок от своего российского коллеги Владимира Путина.
Известия03:40
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