Доллару предсказали падение до конца года
До конца года доллар может вернуться в валютный коридор от 70 до 75 рублей, а евро — в предел 86-89 рублей до конца года, передает слова Масленникова URA.RU. До конца 2020-го возможны резкие скачки курса валют, однако они будут локальными, отметил эксперт.В источнике
С чего всё началось
Экономист объяснил, стоит ли ждать падения рубля осенью
30 августа эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер назвал предел падения для рубля в сентябре 2020 года. Он считает, что стоимость евро может превысить 90 рублей.
URA.Ru07:12
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