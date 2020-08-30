Доллару предсказали падение до конца года

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До конца года доллар может вернуться в валютный коридор от 70 до 75 рублей, а евро — в предел 86-89 рублей до конца года, передает слова Масленникова URA.RU. До конца 2020-го возможны резкие скачки курса валют, однако они будут локальными, отметил эксперт.