Финансы
Lenta.ruДоллару предсказали умеренное падение
Сразу несколько зарубежных инвестиционных банков выпустили прогнозы, в которых предсказали умеренное ослабление курса доллара в 2020 году, пишет Financial Times.
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Энергетика
Нефть: отчет API сдержал рост котировок
Рост затормозился после публикации отчета Американского института нефти (API), который отразил увеличение запасов нефти и нефтепродуктов за неделю до 13 декабря.
Политика
Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет
Два больших формата общения с президентом — пресс-конференция и прямая линия — с каждым годом становятся похожими.
Общество
В Амурской области 31 декабря сделали выходным днем
Губернатор Амурской области Василий Орлов объявил 31 декабря выходным днем. На такое решение он пошел, после проведения опроса на эту тему.
Общество
В Москве вновь побит температурный рекорд
Общество
Что изменится в жизни россиян в 2020 году
В 2020 году россиян ждут перемены — в силу вступит множество законов, часть из которых начнет действовать уже с 1 января.
Политика
Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа
Палата представителей США проголосовала за импичмент президента страны Дональда Трампа.
Армия и оружие
Армия России получила первую партию автоматов АДС
Российская армия получила на вооружение первую партию автоматов АДС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Ростех".
Общество
Пятилетняя россиянка вошла в тройку самых высокооплачиваемых блогеров
Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров.
Политика
Депутаты Рады подрались во время заседания аграрного комитета
Депутаты украинской Рады подрались во время заседания аграрного комитета.
Политика
Президент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фото с Путиным
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович во время встречи с избирателями произнесла речь на фоне совместной фотографии с Владимиром Путиным.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Музыка
Стало известно, после чего Рамзан Кадыров взял под защиту Тимати
Экс-сенатор Умар Джабраилов рассказал в интервью BBC, как рэпер Тимати попал под защиту главы Чечни Рамзана Кадырова.
Армия и оружие
Опубликованы кадры запуска ракеты BrahMos с истребителя Су-30МКИ
Дальность - 300 км. Сообщается, что BrahMos в сочетании с высокими характеристиками истребителя Су-30МКИ позволят индийским военно-воздушным силам наносить высокоточные удары на большие расстояния в любых погодных условиях по любым целям в море или на суше как днем, так и ночью.
Финансы
Новый принципы «Лукойла»: почему акции компании растут третий год подряд
Крупнейшая российская частная нефтяная компания «Лукойл» растет быстрыми темпами третий год подряд — стартовавшее в середине 2017 года ралли продолжается.
Армия и оружие
Израиль сообщил о перехвате ракеты из сектора Газа
Израильская армия перехватила ракету, выпущенную с территории сектора Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля на своей странице в Twitter.
Происшествия
Более пятидесяти детсадов эвакуированы на Дальнем Востоке
Здоровье
Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка
Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Общество
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
Транспорт
На «кукурузник» начали устанавливать американские двигатели
ТВС-2МС является модернизированной версией Ан-2. Главное его отличие — замена советского двигателя АШ-62ИР на американский ТРЕ-331-12.
Общество
Трудовые книжки станут электронными
Со следующего года на смену бумажным трудовым книжкам придут электронные.
Общество
Снимавших для Discovery американцев оштрафовали в Приморье
По информации ТАСС, суд во Владивостоке оштрафовал пятерых граждан США на 2 тыс. рублей. Американцы снимали фильм для канала Discovery.
Армия и оружие
«Обострение в Донбассе». ВСУ признали, что понесли потери
Представители Вооруженных сил Украины утверждают, что в течение вторника зафиксировали семь случаев обстрела своих позиций в Донбассе, в результате чего погиб военнослужащий.
Шоу-бизнес
Инсайдеры раскрыли новогодние планы Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Инсайдеры рассказали, как проведут свои новогодние каникулы принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, которым пришлось много работать из-за отъезда принца Гарри и Меган Маркл.
Происшествия
По делу Арашуковых задержаны еще четверо подозреваемых
32-летний Рауф Арашуков, один из самых молодых сенаторов, был задержан прямо в зале заседаний Совета Федерации.
Политика
Рабочий визит Лукашенко в Санкт-Петербург состоится 20 декабря
Культура
Музыкальный фильм Пугачевой провалился в прокате
Танцевальные номера в фильме были поставлены хореографом Егором Дружиным, который признался, что был измотан сотрудничеством с Пугачевой, но остался доволен итоговым результатом.
Футбол
В полуфинале Кубка лиги сыграют «МЮ» и «Ман Сити»
Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка английской лиги-2019/20.
Футбол
Сборная России выступит в новой форме на Евро-2020
Сборная России по футболу выступит на Евро-2020 в новой по дизайну форме, об том сообщил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.
Технологии
Составлен рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия
Аналитическая компания App Annie составила рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия. Всего в список вошли 10 приложений.