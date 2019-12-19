Финансы

Lenta.ruLenta.ruДоллару предсказали умеренное падение

1 фото
Сразу несколько зарубежных инвестиционных банков выпустили прогнозы, в которых предсказали умеренное ослабление курса доллара в 2020 году, пишет Financial Times.
Читать в источнике
Комментировать6
Энергетика

Нефть: отчет API сдержал рост котировок

Рост затормозился после публикации отчета Американского института нефти (API), который отразил увеличение запасов нефти и нефтепродуктов за неделю до 13 декабря.
REGNUM вчера в 00:14
Политика

Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет

Два больших формата общения с президентом — пресс-конференция и прямая линия — с каждым годом становятся похожими.
РИА Новости вчера в 16:00
Общество

В Амурской области 31 декабря сделали выходным днем

Губернатор Амурской области Василий Орлов объявил 31 декабря выходным днем. На такое решение он пошел, после проведения опроса на эту тему.
Телеканал 360° вчера в 23:19
Общество

В Москве вновь побит температурный рекорд

RT на русском 01:16
Общество

Что изменится в жизни россиян в 2020 году

В 2020 году россиян ждут перемены — в силу вступит множество законов, часть из которых начнет действовать уже с 1 января.
Lenta.ru 17 декабря в 16:01
Политика

Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа

Палата представителей США проголосовала за импичмент президента страны Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 20:47
Армия и оружие

Армия России получила первую партию автоматов АДС

Российская армия получила на вооружение первую партию автоматов АДС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Ростех".
Газета.Ru вчера в 19:47
Общество

Пятилетняя россиянка вошла в тройку самых высокооплачиваемых блогеров

Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров.
РИА Новости вчера в 12:02
Политика

Депутаты Рады подрались во время заседания аграрного комитета

Депутаты украинской Рады подрались во время заседания аграрного комитета.
Вести.Ru вчера в 19:25
Политика

Президент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фото с Путиным

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович во время встречи с избирателями произнесла речь на фоне совместной фотографии с Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 05:39
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 17 декабря в 09:44
Музыка

Стало известно, после чего Рамзан Кадыров взял под защиту Тимати

Экс-сенатор Умар Джабраилов рассказал в интервью BBC, как рэпер Тимати попал под защиту главы Чечни Рамзана Кадырова.
Piter.tv 01:07
Армия и оружие

Опубликованы кадры запуска ракеты BrahMos с истребителя Су-30МКИ

Дальность - 300 км. Сообщается, что BrahMos в сочетании с высокими характеристиками истребителя Су-30МКИ позволят индийским военно-воздушным силам наносить высокоточные удары на большие расстояния в любых погодных условиях по любым целям в море или на суше как днем, так и ночью.
Российская газета вчера в 05:04
Финансы

Новый принципы «Лукойла»: почему акции компании растут третий год подряд

Крупнейшая российская частная нефтяная компания «Лукойл» растет быстрыми темпами третий год подряд — стартовавшее в середине 2017 года ралли продолжается.
Forbes 01:08
Армия и оружие

Израиль сообщил о перехвате ракеты из сектора Газа

Израильская армия перехватила ракету, выпущенную с территории сектора Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля на своей странице в Twitter.
REGNUM вчера в 21:23
Происшествия

Более пятидесяти детсадов эвакуированы на Дальнем Востоке

ToDay News Ufa вчера в 20:52
Здоровье

Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка

Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Известия вчера в 21:34
Общество

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
РБК вчера в 16:00
Транспорт

На «кукурузник» начали устанавливать американские двигатели

ТВС-2МС является модернизированной версией Ан-2. Главное его отличие — замена советского двигателя АШ-62ИР на американский ТРЕ-331-12.
Коммерсантъ 00:23
Общество

Трудовые книжки станут электронными

Со следующего года на смену бумажным трудовым книжкам придут электронные.
Российская газета вчера в 10:48
Общество

Снимавших для Discovery американцев оштрафовали в Приморье

По информации ТАСС, суд во Владивостоке оштрафовал пятерых граждан США на 2 тыс. рублей. Американцы снимали фильм для канала Discovery.
Мой Брянск вчера в 22:52
Армия и оружие

«Обострение в Донбассе». ВСУ признали, что понесли потери

Представители Вооруженных сил Украины утверждают, что в течение вторника зафиксировали семь случаев обстрела своих позиций в Донбассе, в результате чего погиб военнослужащий.
Украина.ру вчера в 03:21
Шоу-бизнес

Инсайдеры раскрыли новогодние планы Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Инсайдеры рассказали, как проведут свои новогодние каникулы принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, которым пришлось много работать из-за отъезда принца Гарри и Меган Маркл.
iReactor вчера в 23:32
Происшествия

По делу Арашуковых задержаны еще четверо подозреваемых

32-летний Рауф Арашуков, один из самых молодых сенаторов, был задержан прямо в зале заседаний Совета Федерации.
Вести.Ru вчера в 04:45
Общество

Суд выставил на продажу квартиру Киркорова из-за долгов

REGNUM 00:35
Политика

Рабочий визит Лукашенко в Санкт-Петербург состоится 20 декабря

Политика Сегодня 00:40
Культура

Музыкальный фильм Пугачевой провалился в прокате

Танцевальные номера в фильме были поставлены хореографом Егором Дружиным, который признался, что был измотан сотрудничеством с Пугачевой, но остался доволен итоговым результатом.
ФАН 16 декабря в 21:53
Футбол

В полуфинале Кубка лиги сыграют «МЮ» и «Ман Сити»

Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка английской лиги-2019/20.
Спорт-Экспресс 01:17
Футбол

Сборная России выступит в новой форме на Евро-2020

Сборная России по футболу выступит на Евро-2020 в новой по дизайну форме, об том сообщил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.
Нева Спорт вчера в 11:26
Технологии

Составлен рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия

Аналитическая компания App Annie составила рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия. Всего в список вошли 10 приложений.
Piter.tv 17 декабря в 02:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
The Bank of New York Mellon
Американская компания
Американская холдинговая компания; образовалась в 2007 году в результате слияния The Bank of New York и Mellon Financial Corporation. Размер депозитарных активов - $33,3 трлн, размер активов под администрированием - $3,5 трлн, размер активов под управлением - $1,8 трлн на 30 июня 2017 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное