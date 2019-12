The Bank of New York Mellon Американская компания

Американская холдинговая компания; образовалась в 2007 году в результате слияния The Bank of New York и Mellon Financial Corporation. Размер депозитарных активов - $33,3 трлн, размер активов под администрированием - $3,5 трлн, размер активов под управлением - $1,8 трлн на 30 июня 2017 года.