Общество
АБНДоллару прогнозируют падение на 35% в 2021 году
Прогноз о падении доллара на 35% в 2021 году сделал старший научный сотрудник исследовательского центра Jackson Institute of Global Affairs при Йельском университете Стивен Роуч.
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с чего всё началось
В следующем году доллар может упасть на 35%, заявил старший научный сотрудник исследовательского центра Jackson Institute of Global Affairs при Йельском университете Стивен Роуч в своей колонке для Bloomberg Today.Известиявчера в 21:55
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Происшествия
В Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой
В городе Калач-на-Дону Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой водки - таким образом он решил подшутить над приятелем.
Газета.Ru вчера в 10:28
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
Общество
В России выявлено 8706 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в РФ зарегистрировано 8706 новых случаев заражения коронавирусом.
Клуб регионов 11 июня в 03:49
Общество
Рошаль напомнил Путину о деле калининградских врачей
Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль во время выступления на Поклонной горе в честь вручения медалей Героев Труда обратил внимание на дело калининградских врачей, которых обвинили в убийстве новорожденного.
РБК вчера в 08:23
Общество
Декретные пособия и больничные с 19 июня начисляются по новым правилам
Если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая работает на условиях неполной рабочей недели или неполного рабочего дня, то средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия, определяется пропорционально продолжительности рабочего времени застрахованного лица.
Областная газета (г. Иркутск) 10 июня в 21:11
Общество
В России за сутки подтвердили 8706 случаев коронавируса
В России в течение суток зафиксировано 8706 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 03:47
Общество
За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели еще 198 человек
На 12 июня в Ростовской области у 7152 человек выявлено заражение коронавирусом COVID-19. Показатель заболевших — 170 на 100 тыс. населения.
Kursk.com вчера в 05:16
Политика
Посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой
Госсекретарь МИДа Дан Некулэеску заявил послу России, что упоминание РФ в документе не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием «известного поведения российской стороны в регионе».
Коммерсантъ вчера в 10:28
Шоу-бизнес
Отец Фриске высказался о романе певицы с солистом «Иванушек»
Отец скончавшейся певицы Жанны Фриске Владимир заявил, что не знает о романе ее дочери с экс-солистом группы «Иванушки International» Кириллом Андреевым.
ФАН 04:02
Общество
Безработные получат дополнительное пособие на каждого ребенка
«Гражданам, признанным в установленном порядке безработными и имеющими детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в июне — августе 2020 года увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3000 рублей за каждого ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю)», — говорится в постановлении.
ИА Красная Весна 11 июня в 12:36
Шоу-бизнес
Королева рассказала, как Зеленский поправил ей задравшуюся юбку
Российская эстрадная исполнительница и актриса Наташа Королева рассказала, как художественный руководитель студии "Квартал-95", а ныне – президент Украины Владимир Зеленский поправлял ей узкую юбку.
РИА Новости вчера в 19:35
Политика
Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала
Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета 11 июня в 12:41
Общество
В России за сутки коронавирус выявили у 8706 человек
За минувшие сутки в России выявили 8706 новых случаев заражения коронавирусом, 114 человек умерли, 5271 выписались из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 03:47
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 11 июня в 06:33
Авто
Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada
В настоящее время автомобили АвтоВАЗа представлены в России только в четырёх классах: B-класс в лице Lada Xray и Lada Granta, B+ — Lada Vesta, кроссоверы — Lada 4x4 и Lada Niva, а также лёгкие коммерческие автомобили — Lada Largus.
SpeedMe вчера в 15:54
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП
Заслуженный артист России Михаил Ефремов, помещенный под домашний арест после смертельного ДТП, записал видеообращение.
Газета.Ru 02:08
Шоу-бизнес
На звезду «Глухаря» Викторию Тарасову напали в супермаркете
Актриса Виктория Тарасова, ставшая популярной благодаря роли в сериале «Глухарь», поведала, как на нее напали в супермаркете.
Вечерний курьер вчера в 11:19
Общество
Во Владимирской области выявили 63 новых случая коронавируса
Утром 13 июня управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает о 63 новых случаях заболевания коронавирусной инфекции в регионе.
Владимирские ведомости 02:52
Здоровье
Назван снижающий давление и холестерин простой продукт
По словам зарубежных медиков, регулярный прием в пищу чеснока способствует снижению холестерина, не позволяя жирному веществу скапливаться в стенках артерий, а также нормализует кровяное давление, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 01:03
Общество
Перечислены регионы с новыми случаями коронавируса
Новые случаи коронавирусной инфекции за сутки выявлены в 85 регионах России, больше всего — в Москве, Московской области и Свердловской области.
Lenta.ru вчера в 03:47
Шоу-бизнес
Эмма Уотсон ответила обвиненной в трансфобии Джоан Роулинг
Британская актриса Эмма Уотсон ответила обвиненной в трансфобии писательнице Джоан Роулинг.
Lenta.ru 11 июня в 07:00
Авто
Названы нововведения, которые с 1 июля ожидают водителей
На территории Российской Федерации с 1 июля текущего года начинает действовать целый ряд новых правил, которые коснутся автомобилистов.
Новые автомобили 00:51
Происшествия
На Ставрополье из-за сильного ветра опрокинулись грузовики
В Ставропольском крае из-за сильного ветра опрокинулись несколько грузовиков, пишет ГУ МЧС по региону.
Газета.Ru вчера в 12:19
Происшествия
На Кубани за сутки подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 13 июня 2020, 11:06 — REGNUM 78 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 13 июня.
REGNUM 04:06
Экономика
Путин дал поручения по поддержке образования
По итогам совещания о ситуации в образовании в условиях пандемии коронавируса COVID-19 президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры поддержки области.
Коммерсантъ 11 июня в 13:16
Наука
На крыльях бабочек обнаружили защиту от сильных ливней
Ученые из Корнелльского университета выяснили: благодаря тому, что в крыльях бабочек есть особые структуры, тяжелые капли дождя не опасны для них.
Pravda.Ru 10 июня в 09:16
Шоу-бизнес
Лепс опубликовал фото, «отрезав» Пригожина и Валерию
Музыкант Григорий Лепс опубликовал в Instagram фото, на котором «вырезаны» продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия.
News.ru 02:09
Общество
Умер депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал
RT на русском вчера в 23:04
Хоккей
НХЛ объявит города, в которых пройдет плей-офф, 22 июня
Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует назвать города, которые примут матчи плей-офф, 22 июня, сообщает Las Vegas Review-Journal.
Газета.Ru 02:53