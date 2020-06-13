с чего всё началось

Прогноз о падении доллара на 35% в 2021 году сделал старший научный сотрудник исследовательского центра Jackson Institute of Global Affairs при Йельском университете Стивен Роуч.

Доллару прогнозируют падение на 35% в 2021 году

Происшествия В Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой В городе Калач-на-Дону Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой водки - таким образом он решил подшутить над приятелем. 2,2K

Общество Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва". 374

Общество В России выявлено 8706 новых случаев заражения коронавирусом За последние сутки в РФ зарегистрировано 8706 новых случаев заражения коронавирусом.

Общество Рошаль напомнил Путину о деле калининградских врачей Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль во время выступления на Поклонной горе в честь вручения медалей Героев Труда обратил внимание на дело калининградских врачей, которых обвинили в убийстве новорожденного. 413

Общество Декретные пособия и больничные с 19 июня начисляются по новым правилам Если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая работает на условиях неполной рабочей недели или неполного рабочего дня, то средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия, определяется пропорционально продолжительности рабочего времени застрахованного лица. 2

Общество В России за сутки подтвердили 8706 случаев коронавируса В России в течение суток зафиксировано 8706 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Политика Посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой Госсекретарь МИДа Дан Некулэеску заявил послу России, что упоминание РФ в документе не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием «известного поведения российской стороны в регионе». 1,9K

Общество Безработные получат дополнительное пособие на каждого ребенка «Гражданам, признанным в установленном порядке безработными и имеющими детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в июне — августе 2020 года увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3000 рублей за каждого ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю)», — говорится в постановлении. 1,9K

Шоу-бизнес Королева рассказала, как Зеленский поправил ей задравшуюся юбку Российская эстрадная исполнительница и актриса Наташа Королева рассказала, как художественный руководитель студии "Квартал-95", а ныне – президент Украины Владимир Зеленский поправлял ей узкую юбку. 17

Политика Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко. 983

Общество В России за сутки коронавирус выявили у 8706 человек За минувшие сутки в России выявили 8706 новых случаев заражения коронавирусом, 114 человек умерли, 5271 выписались из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. 32

Авто Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada В настоящее время автомобили АвтоВАЗа представлены в России только в четырёх классах: B-класс в лице Lada Xray и Lada Granta, B+ — Lada Vesta, кроссоверы — Lada 4x4 и Lada Niva, а также лёгкие коммерческие автомобили — Lada Largus. 89

Общество Во Владимирской области выявили 63 новых случая коронавируса Утром 13 июня управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает о 63 новых случаях заболевания коронавирусной инфекции в регионе. 768

Здоровье Назван снижающий давление и холестерин простой продукт По словам зарубежных медиков, регулярный прием в пищу чеснока способствует снижению холестерина, не позволяя жирному веществу скапливаться в стенках артерий, а также нормализует кровяное давление, сообщает ToDay News Ufa. 8

Общество Перечислены регионы с новыми случаями коронавируса Новые случаи коронавирусной инфекции за сутки выявлены в 85 регионах России, больше всего — в Москве, Московской области и Свердловской области. 255

Авто Названы нововведения, которые с 1 июля ожидают водителей На территории Российской Федерации с 1 июля текущего года начинает действовать целый ряд новых правил, которые коснутся автомобилистов. 14

Происшествия На Кубани за сутки подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом Краснодар, 13 июня 2020, 11:06 — REGNUM 78 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 13 июня. 1,6K

Экономика Путин дал поручения по поддержке образования По итогам совещания о ситуации в образовании в условиях пандемии коронавируса COVID-19 президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры поддержки области. 28

Наука На крыльях бабочек обнаружили защиту от сильных ливней Ученые из Корнелльского университета выяснили: благодаря тому, что в крыльях бабочек есть особые структуры, тяжелые капли дождя не опасны для них. 6