с чего всё началось

Прогноз о падении доллара на 35% в 2021 году сделал старший научный сотрудник исследовательского центра Jackson Institute of Global Affairs при Йельском университете Стивен Роуч.

Доллару прогнозируют падение на 35% в 2021 году

Общество Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в зарубежных странах показывает, что активность коронавируса в жаркую погоду не снижается. 73

Шоу-бизнес Певица Наталья Штурм высказалась по видеообращению Ефремова Ефремов в ролике заявил, что не знает, как жить дальше после совершенного им ДТП. Штурм отметила, что верит этим словам Ефремова. 13

Футбол Роналду прокомментировал выход в финал Кубка Италии по футболу Ответный матч 1/2 финала Кубка Италии между «Ювентусом» и «Миланом» завершился нулевой ничьей.

Здоровье В Якутии выросло число заразившихся коронавирусом детей Число детей среди заболевших коронавирусом в Якутии растет, районам поручено решить вопрос о двухнедельном наблюдении за детьми, прибывающими на лето из Якутска в районы республики, сообщил глава Якутии Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.

Здоровье Перечислены скрытые симптомы коронавируса Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости. 391

Общество В Союзе пивоваров рассказали о вкусах россиян Большинство россиян предпочитает из пивных напитков светлые фильтрованные сорта, рассказал совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман. 3

Шоу-бизнес Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова-старшего Актер Александр Ширвиндт рассказал о том, что отец устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова, Олег Николаевич Ефремов, тоже много выпивал и порою не знал границ. 72

Происшествия Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении врачей из калининградского роддома №4, которых обвиняют в убийстве новорожденного, сообщает в пятницу, 12 июня, пресс-служба ведомства. 345

Общество В районе Пекина ввели военное положение из-за коронавируса на рынке В районе Фэнтай на юге Пекина ввели режим военного положения после обнаружения коронавирусной инфекции COVID-19 на местном оптовом рынке, заявил замглавы районного парткома Чу Цзюньвэй. 191

Гаджеты Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку Компания Xiaomi опубликовала в сети Weibo изображения нового фитнес-браслета Mi Band 5, на которых можно разглядеть, что гаджет будет заряжаться при помощи беспроводного магнитного устройства. 20

Авто Кондиционер забирает у автомобиля около 2% мощности В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах. 12

Футбол Футболистка ЦСКА Коваленко рассказала об отношениях с Глушаковым Футболистка ЦСКА Ксения Коваленко рассказала об отношениях с полузащитником «Ахмата» Денисом Глушаковым.

Происшествия Под Норильском за сутки собрали 4 тысячи кубометров водонефтяной смеси На месте разлива топлива в Норильске за сутки собрали более 4 тыс. кубометров топливно-водяной смеси.

Общество Самым высокооплачиваемым гендиректором в США стала женщина Напомним, с 2011 года Агенство Associated Press и поставщик программного обеспечения для менеджмента компаний Equilar составляет рейтинг самых высокооплачиваемых гендиректоров американских публичных компаний.