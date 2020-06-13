Общество

АБНАБНДоллару прогнозируют падение на 35% в 2021 году

Прогноз о падении доллара на 35% в 2021 году сделал старший научный сотрудник исследовательского центра Jackson Institute of Global Affairs при Йельском университете Стивен Роуч.
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В следующем году доллар может упасть на 35%, заявил старший научный сотрудник исследовательского центра Jackson Institute of Global Affairs при Йельском университете Стивен Роуч в своей колонке для Bloomberg Today
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Известиявчера в 21:55

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Экономист из США спрогнозировал крах доллара в 2021 году

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Ведущий американский экономист предрёк скорый крах доллара

Life.ruвчера в 17:10
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Политика

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Футбол

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Точно нет, ничему не научила, — признался Кокорин на Youtube-канале футболиста Александра Алиева.
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Концерн «Укроборонпром» раскритиковал предприятие «Антонов» за отказ закупать детали российского производства через посредника Boeing Distribution, сообщает украинское информационно-консалтинговое агентство Defense Express.
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Число детей среди заболевших коронавирусом в Якутии растет, районам поручено решить вопрос о двухнедельном наблюдении за детьми, прибывающими на лето из Якутска в районы республики, сообщил глава Якутии Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.
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Здоровье

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Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
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Происшествия

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП

Дочь актера Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП, обратилась к родным погибшего в аварии человек.
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Общество

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Актер Александр Ширвиндт рассказал о том, что отец устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова, Олег Николаевич Ефремов, тоже много выпивал и порою не знал границ.
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Происшествия

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Общество

В районе Пекина ввели военное положение из-за коронавируса на рынке

В районе Фэнтай на юге Пекина ввели режим военного положения после обнаружения коронавирусной инфекции COVID-19 на местном оптовом рынке, заявил замглавы районного парткома Чу Цзюньвэй.
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Трое пациентов с коронавирусом скончались в Новосибирской области

Трое пациентов с коронавирусом скончались в Новосибирской области.
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Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку

Компания Xiaomi опубликовала в сети Weibo изображения нового фитнес-браслета Mi Band 5, на которых можно разглядеть, что гаджет будет заряжаться при помощи беспроводного магнитного устройства.
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Авто

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Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру актера Михаила Ефремова, которого поместили под домашний арест.
Pravda.Ru вчера в 09:34
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Политика

В конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина

Глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Эллиот Энгель представил в пятницу резолюцию, которая призывает ужесточить санкции в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина, мотивируя это тем, что его структуры якобы продолжают вмешиваться во внутренние дела США.
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Происшествия

В Афганистане при атаке боевиков погибли семь человек

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