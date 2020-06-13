Общество
АБНДоллару прогнозируют падение на 35% в 2021 году
Прогноз о падении доллара на 35% в 2021 году сделал старший научный сотрудник исследовательского центра Jackson Institute of Global Affairs при Йельском университете Стивен Роуч.
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с чего всё началось
В следующем году доллар может упасть на 35%, заявил старший научный сотрудник исследовательского центра Jackson Institute of Global Affairs при Йельском университете Стивен Роуч в своей колонке для Bloomberg Today.Известиявчера в 21:55
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Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП
Известия вчера в 23:37
Происшествия
В Казани ввели режим ЧС из-за пожара на газораспределительной станции
Из-за пожара на газораспределительной станции в Казани ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте главка МЧС по Татарстану.
РИА Новости 02:21
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ вчера в 11:23
Общество
Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в зарубежных странах показывает, что активность коронавируса в жаркую погоду не снижается.
REGNUM вчера в 11:47
Шоу-бизнес
Певица Наталья Штурм высказалась по видеообращению Ефремова
Ефремов в ролике заявил, что не знает, как жить дальше после совершенного им ДТП. Штурм отметила, что верит этим словам Ефремова.
ИА Красная Весна 02:35
Футбол
Роналду прокомментировал выход в финал Кубка Италии по футболу
Ответный матч 1/2 финала Кубка Италии между «Ювентусом» и «Миланом» завершился нулевой ничьей.
RT на русском 03:06
Футбол
Кокорин признался, что тюрьма ничему его не научила
Точно нет, ничему не научила, — признался Кокорин на Youtube-канале футболиста Александра Алиева.
Вести.Ru 01:29
Политика
«Укроборонпром» раскритиковал «Антонов» за отказ закупать российские детали через Boeing
Концерн «Укроборонпром» раскритиковал предприятие «Антонов» за отказ закупать детали российского производства через посредника Boeing Distribution, сообщает украинское информационно-консалтинговое агентство Defense Express.
Взгляд.ру вчера в 11:06
Здоровье
В Якутии выросло число заразившихся коронавирусом детей
Число детей среди заболевших коронавирусом в Якутии растет, районам поручено решить вопрос о двухнедельном наблюдении за детьми, прибывающими на лето из Якутска в районы республики, сообщил глава Якутии Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.
РИА Новости 02:25
Здоровье
Назван простой продукт, снижающий давление и холестерин
Зарубежные медики напомнили, что одним из самых полезных в рационе продуктов является чеснок.
Российская газета вчера в 21:30
Здоровье
Перечислены скрытые симптомы коронавируса
Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 01:10
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП
Дочь актера Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП, обратилась к родным погибшего в аварии человек.
Свободная Пресса вчера в 20:52
Общество
В Союзе пивоваров рассказали о вкусах россиян
Большинство россиян предпочитает из пивных напитков светлые фильтрованные сорта, рассказал совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.
Известия 00:51
Шоу-бизнес
Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова-старшего
Актер Александр Ширвиндт рассказал о том, что отец устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова, Олег Николаевич Ефремов, тоже много выпивал и порою не знал границ.
Экономика сегодня вчера в 07:22
Политика
Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет
Lenta.ru вчера в 01:59
Происшествия
Вдову погибшего в ДТП Захарова оставили без денег
Гражданскую жену Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине Михаила Ефремова, оставили без денег. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Lenta.ru вчера в 22:09
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении врачей из калининградского роддома №4, которых обвиняют в убийстве новорожденного, сообщает в пятницу, 12 июня, пресс-служба ведомства.
Известия 00:16
Общество
В районе Пекина ввели военное положение из-за коронавируса на рынке
В районе Фэнтай на юге Пекина ввели режим военного положения после обнаружения коронавирусной инфекции COVID-19 на местном оптовом рынке, заявил замглавы районного парткома Чу Цзюньвэй.
RT на русском 00:30
Игры
Анонсирован ремейк Demon’s Souls
Игромания.ру 11 июня в 16:56
Происшествия
Трое пациентов с коронавирусом скончались в Новосибирской области
Трое пациентов с коронавирусом скончались в Новосибирской области.
Любимый город 02:04
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку
Компания Xiaomi опубликовала в сети Weibo изображения нового фитнес-браслета Mi Band 5, на которых можно разглядеть, что гаджет будет заряжаться при помощи беспроводного магнитного устройства.
Goroday.ru 09 июня в 19:54
Авто
Кондиционер забирает у автомобиля около 2% мощности
В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня 02:10
Кино
На экранах стартует показ сериала Сергея Урсуляка «Ненастье»
Piter.tv вчера в 14:20
Футбол
Футболистка ЦСКА Коваленко рассказала об отношениях с Глушаковым
Футболистка ЦСКА Ксения Коваленко рассказала об отношениях с полузащитником «Ахмата» Денисом Глушаковым.
Спорт-Экспресс вчера в 12:37
Футбол
Две школы получили выплаты за переход Головина из ЦСКА в «Монако»
Российские детско-юношеские спортшколы получат выплату за переход хавбека Александра Головина в "Монако".
Vprognoze.ru 11 июня в 08:28
Происшествия
Под Норильском за сутки собрали 4 тысячи кубометров водонефтяной смеси
На месте разлива топлива в Норильске за сутки собрали более 4 тыс. кубометров топливно-водяной смеси.
RT на русском 03:01
Общество
Самым высокооплачиваемым гендиректором в США стала женщина
Напомним, с 2011 года Агенство Associated Press и поставщик программного обеспечения для менеджмента компаний Equilar составляет рейтинг самых высокооплачиваемых гендиректоров американских публичных компаний.
ИА Красная Весна 03:19
Шоу-бизнес
Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру Ефремова
Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру актера Михаила Ефремова, которого поместили под домашний арест.
Pravda.Ru вчера в 09:34
Политика
В конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина
Глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Эллиот Энгель представил в пятницу резолюцию, которая призывает ужесточить санкции в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина, мотивируя это тем, что его структуры якобы продолжают вмешиваться во внутренние дела США.
РИА Новости вчера в 19:33