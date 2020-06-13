Общество

АБНАБНДоллару прогнозируют падение на 35% в 2021 году

Прогноз о падении доллара на 35% в 2021 году сделал старший научный сотрудник исследовательского центра Jackson Institute of Global Affairs при Йельском университете Стивен Роуч.
Читать в источнике
Комментировать123

Подробнее о событии

Экономист из США спрогнозировал крах доллара в 2021 году

Комсомольская правдавчера в 22:24

Ведущий американский экономист предрёк скорый крах доллара

Life.ruвчера в 17:10

Американский экономист cпрогнозировал крах доллара в 2021 году

Известиявчера в 21:55

Американский экономист предсказал крах доллара

Телеканал 360°вчера в 21:23

Эксперт из США предсказал крах доллара

Газета.Ruвчера в 20:09

Американский экономист прогнозирует скорый крах доллара

РЕН ТВвчера в 19:48

Экономист предсказал крах доллара в 2021 году

Московский Комсомолецвчера в 22:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 04:15, Ашберн
Происшествия

Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП

Известия вчера в 23:37
4,7K
Происшествия

В Казани ввели режим ЧС в связи с пожаром на ГРС

В Казани в связи с пожаром на газораспределительной станции ввели режим ЧС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
RT на русском 02:14
325
Происшествия

В Афганистане при атаке боевиков погибли семь человек

REGNUM 01:50
2
Общество

Супруга Владимира Зеленского заразилась коронавирусом

Киев, 12 июня 2020, 14:59 — REGNUM У супруги президента Украины Владимира Зеленского — Елены выявлен коронавирус.
REGNUM вчера в 07:59
721
Здоровье

Выявлен новый симптом коронавируса

Ученые Университета Ливерпуля обнаружили новый симптом, связанный с COVID-19 и заболеваниями поджелудочной железы.
BFM.ru вчера в 06:09
535
Общество

Собянин призвал москвичей не выходить из дома в День России

Мэр Москвы Сергей Собянин не рекомендовал жителям столицы покидать свои дома в День России 12 июня.
Известия 11 июня в 12:00
2,5K
Интернет

Новая функция поиска появится в WhatsApp

Пока новая функция находится на ранней стадии тестирования, и она еще даже не вышла в бета-версии WhatsApp.
Astera вчера в 10:19
34
Происшествия

Ефремова оставили в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков

iReactor 11 июня в 14:40
2,1K
Общество

В России за сутки выявили почти 9 тыс. зараженных коронавирусом

За последние сутки в России подтвердили 8987 новых случаев заражения коронавирусом.
РБК вчера в 03:49
5
Политика

Анархия в Сиэтле: бунтари требуют сегрегации и роспуска полиции

Пока протестующие смотрят образовательные фильмы про историю рабства и права темнокожих, в "Твиттере" разворачивается противостояние Дональда Трампа и местных властей: Президент США заявил, что Сиэтл захватили внутренние террористы, а в адрес губернатора и мэра сказал, что над ними просто насмехаются.
Вести.Ru 11 июня в 11:01
76
Футбол

Футболисты АПЛ сыграют с надписью Black Lives Matter вместо фамилий

Футболисты Английской премьер-лиги сыграют первые 12 матчей после возобновления сезона с надписями Black Lives Matter на форме вместо фамилий.
РБК вчера в 14:45
2
Политика

В США назвали самое мощное оружие России в Арктике

Не гиперзвуковые ракеты, а атомные ледоколы проекта 10520 (10521) типа «Арктика» являются самым мощным оружием России в Арктике, пишет американское издание The National Interest.
Lenta.ru вчера в 11:10
9
Происшествия

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП

Дочь актера Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП, обратилась к родным погибшего в аварии человек.
Свободная Пресса вчера в 20:52
142
Происшествия

На французской атомной подводной лодке произошел пожар

Коммерсантъ вчера в 15:35
34
Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ вчера в 11:23
1,9K
Политика

Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала

Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета 11 июня в 12:41
974
Спорт

Хэмилтон вошёл в десятку лучших спортсменов XXI века

Испанская газета Marca опубликовала свою версию ста лучших спортсменов XXI века.
F1news.ru вчера в 12:26
Общество

Умер депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал

RT на русском вчера в 23:04
627
Здоровье

В Свердловской области рассказали о ситуации с коронавирусом

В региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Свердловской области.
RT на русском вчера в 09:04
1K
Происшествия

Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства изучить уголовное дело в отношении калининградских врачей, обвиняемых в убийстве новорожденного.
BFM.ru вчера в 22:38
378
Общество

В Татарстане за сутки выявили 49 новых случаев коронавируса

В Татарстане за сутки подтверждены 49 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19 – 48 контактных и один завозной.
Татар-информ вчера в 04:02
10
Общество

В Коми еще 156 человек заболело коронавирусом

Число зараженных перевалило за две тысячи В Республике Коми официально подтверждено еще 156 случаев заражения коронавирусом.
Pro Город Сыктывкар 03:58
Экономика

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года

Самые низкие зарплаты в среднем в первом квартале года получали сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания (29 тысяч рублей) и работники сельского хозяйства (30,9 тысячи).
Lenta.ru 01:36
54
Общество

Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в зарубежных странах показывает, что активность коронавируса в жаркую погоду не снижается.
REGNUM вчера в 11:47
91
Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
370
Культура

Вышел трейлер сериала Семёна Слепакова «Окаянные дни» о самоизоляции

News.ru 11 июня в 06:25
8
Общество

Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru вчера в 05:08
200
Политика

Трамп заявил о готовности признать поражение на выборах в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае неудачи на выборах главы государства в ноябре этого года признает свое поражение, передает Fox News в пятницу, 12 июня.
Известия вчера в 16:58
31
Общество

В Москве от коронавируса вылечились еще 1,5 тыс. человек

За последние сутки в Москве от коронавируса выздоровели более 1,5 тыс. человек, всего с начала эпидемии вылечились более 119 тыс. больных.
РБК 02:51
383
Шоу-бизнес

Сын Марии Куликовой от Матросова вырос настоящим красавцем

7Дней.ру вчера в 01:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное