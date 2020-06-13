Прогноз о падении доллара на 35% в 2021 году сделал старший научный сотрудник исследовательского центра Jackson Institute of Global Affairs при Йельском университете Стивен Роуч.

Доллару прогнозируют падение на 35% в 2021 году

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