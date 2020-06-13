Общество

Live24Live24Доллару прогнозируют в 2021 году падение на 35%

Экономист спрогнозировал крах в 2021 году при условии проводимой Дональдом Трампом денежно-кредитной политики. Он добавил, что после стабилизации кризиса валюта должна упасть на 35%. Ранее LIVE24 сообщало, что укрепление рубля в 2021 году спрогнозировал Костин.
Читать в источнике
Комментировать125
с чего всё началось
В следующем году доллар может упасть на 35%, заявил старший научный сотрудник исследовательского центра Jackson Institute of Global Affairs при Йельском университете Стивен Роуч в своей колонке для Bloomberg Today
.
Известиявчера в 21:55

Подробнее о событии

Американский экономист предсказал крах доллара

Телеканал 360°вчера в 21:23

Экономист предсказал крах доллара в 2021 году

Московский Комсомолецвчера в 22:16

Американский экономист cпрогнозировал крах доллара в 2021 году

Известиявчера в 21:55

Экономист из США спрогнозировал крах доллара в 2021 году

Комсомольская правдавчера в 22:24

Эксперт из США предсказал крах доллара

Газета.Ruвчера в 20:09

Американский экономист прогнозирует скорый крах доллара

РЕН ТВвчера в 19:48

Ведущий американский экономист предрёк скорый крах доллара

Life.ruвчера в 17:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 05:48, Ашберн
Происшествия

Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП

Известия вчера в 23:37
5,6K
Происшествия

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП

Дочь актера Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП, обратилась к родным погибшего в аварии человек.
Свободная Пресса вчера в 20:52
168
Наука

Рыбий жир может помочь в лечении клинической депрессии

Марк Расеник из UIC говорит, что исследование предоставляет ряд новых открытий, которые могут помочь ученым лучше понять, как работает мозг и почему некоторые люди реагируют на медикаментозное лечение депрессии, в то время как другие не получают никакой пользы от приема антидепрессантов.
Машины и Механизмы 11 июня в 19:29
1
Общество

Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 05:12
142
Происшествия

Два человека погибли при жесткой посадке самолета в Самарской области

Самолет Як-52 совершил жесткую посадку в Самарской области. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональный МЧС.
Газета.Ru 05:04
21
Политика

Украинский вице-премьер назвал минские соглашения «никчемными»

«Никчемными» с юридической точки зрения признал минские соглашения украинский вице-премьер Алексей Резников, являющийся также первым заместителем главы делегации республики в контактной группе.
Ридус вчера в 12:41
59
Происшествия

В Казани локализовали пожар на газораспределительной станции

В Казани локализовали пожар на газораспределительной станции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Татарстану.
RT на русском 04:13
411
Общество

В Крыму еще 22 человека заболели коронавирусом

Всего в республике зафиксировали 512 случаев заражения коронавирусом. В Крыму выздоровел 361 человек, еще 16 скончались.
Krym.News 03:17
158
Культура

Вышел трейлер сериала Семёна Слепакова «Окаянные дни» о самоизоляции

News.ru 11 июня в 06:25
9
Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости вчера в 21:10
1,6K
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
207
Общество

Новые правила пособий для безработных вступили в силу

Для всех потерявших работу после 1 марта, как известно, ранее было сделано исключение из общих правил: с апреля по июнь они вне зависимости от утраченного заработка и стажа получают по 12130 рублей в месяц, то есть сумму, равную МРОТ.
Московский Комсомолец вчера в 10:13
1,9K
Хоккей

Экс-форвард «Вашингтона» Лайпсик может перейти в ЦСКА

Sports.ru вчера в 05:34
Здоровье

Перечислены скрытые симптомы коронавируса

Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 01:10
509
Происшествия

Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой

В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца.
Lenta.ru 11 июня в 23:04
2,2K
Общество

В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

Вести.Ru 00:47
373
Армия и оружие

В Белоруссии новобранцы впервые приняли присягу без родных

В соединениях и воинских частях Вооруженных сил Белоруссии прошли торжественные мероприятия, посвященные принятию военной присяги новым пополнением, впервые на церемонии не присутствовали родственники новобранцев из-за пандемии COVID-19, сообщила в субботу пресс-служба минобороны страны.
РИА Новости 05:03
Футбол

Юрий Белоус: Идея Федуна передать «Спартак» болельщикам утопична

Бывший генеральный директор «Москвы» и «Ростова» поделился мнением о планах владельца красно-белых Леонида Федуна.
Советский спорт 02:44
Происшествия

Допрос Ефремова продолжался 5 часов

РЕН ТВ 11 июня в 13:37
2,1K
Общество

Путин вручил медали «Герой Труда»

Президент России Владимир Путин вручил медали «Герой Труда» в ходе торжественной церемонии на Поклонной горе в Москве.
RT на русском вчера в 06:32
4
Общество

В Тульской области выявили еще 98 случаев коронавируса

За последние сутки в Тульской области зарегистрировали 98 новых случаев коронавирусной инфекцией.
Тульская пресса 03:50
648
Армия и оружие

Балтфлот поднял боевые самолеты в ответ на учения НАТО Baltops

Газета.Ru 11 июня в 14:04
4
Армия и оружие

Пашинян хочет «убрать» Тонояна? СМИ назвали вероятных кандидатов на пост главы МО

Новая философия войны: Тоноян представил свое видение развития Армянской армии >> По данным издания, на данный момент властные круги обсуждают кандидатов на пост главы оборонного ведомства.
Sputnik Армения 03:54
Происшествия

Адвокат рассказал о линии защиты Ефремова в деле о смертельном ДТП

Адвокат Леонид Ольшанский объяснил, почему артиста Михаила Ефремова после смертельного ДТП в центре столицы отправили под домашний арест, а не в СИЗО.
Народные новости 04:15
1
Шоу-бизнес

Александр Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Олега Ефремова

Актуальные Новости 05:04
98
Общество

Антитела к коронавирусу выявили у трети медиков в Москве

При повторном обследовании антитела выявили у 32,4% медиков, причем у 21% повторно, а у 11,4% впервые.
РБК 05:33
Политика

В Крыму назвали инициативу Зеленского по полуострову безысходностью

Попытки президента Украины Владимира Зеленского найти партнеров для обсуждения вопросов по Крымскому полуострову продиктованы безысходностью.
Газета.Ru 02:43
24
Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
384
Общество

45 случаев коронавируса выявлено в Татарстане

Всего на 13 июня в Татарстане зафиксировано 3868 случая заболевания коронавирусом.
Казань24 05:21
12
Общество

МФЦ разрешили самостоятельно определять порядок предоставления услуг

МФЦ, согласно сообщению пресс-службы российского правительства от 13 июня, разрешено самим принимать решения о количестве работающих окон в каждом отделении и устанавливать порядок дистанционной работы с заявителем, а также определять перечень временно недоступных услуг.
Известия 05:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное