с чего всё началось

Экономист спрогнозировал крах в 2021 году при условии проводимой Дональдом Трампом денежно-кредитной политики. Он добавил, что после стабилизации кризиса валюта должна упасть на 35%. Ранее LIVE24 сообщало, что укрепление рубля в 2021 году спрогнозировал Костин.

Доллару прогнозируют в 2021 году падение на 35%

Наука Рыбий жир может помочь в лечении клинической депрессии Марк Расеник из UIC говорит, что исследование предоставляет ряд новых открытий, которые могут помочь ученым лучше понять, как работает мозг и почему некоторые люди реагируют на медикаментозное лечение депрессии, в то время как другие не получают никакой пользы от приема антидепрессантов. 1

Политика Украинский вице-премьер назвал минские соглашения «никчемными» «Никчемными» с юридической точки зрения признал минские соглашения украинский вице-премьер Алексей Резников, являющийся также первым заместителем главы делегации республики в контактной группе. 59

Происшествия В Казани локализовали пожар на газораспределительной станции В Казани локализовали пожар на газораспределительной станции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Татарстану. 411

Общество В Крыму еще 22 человека заболели коронавирусом Всего в республике зафиксировали 512 случаев заражения коронавирусом. В Крыму выздоровел 361 человек, еще 16 скончались. 158

Общество Новые правила пособий для безработных вступили в силу Для всех потерявших работу после 1 марта, как известно, ранее было сделано исключение из общих правил: с апреля по июнь они вне зависимости от утраченного заработка и стажа получают по 12130 рублей в месяц, то есть сумму, равную МРОТ. 1,9K

Здоровье Перечислены скрытые симптомы коронавируса Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости. 509

Армия и оружие В Белоруссии новобранцы впервые приняли присягу без родных В соединениях и воинских частях Вооруженных сил Белоруссии прошли торжественные мероприятия, посвященные принятию военной присяги новым пополнением, впервые на церемонии не присутствовали родственники новобранцев из-за пандемии COVID-19, сообщила в субботу пресс-служба минобороны страны.

Футбол Юрий Белоус: Идея Федуна передать «Спартак» болельщикам утопична Бывший генеральный директор «Москвы» и «Ростова» поделился мнением о планах владельца красно-белых Леонида Федуна.

Общество Путин вручил медали «Герой Труда» Президент России Владимир Путин вручил медали «Герой Труда» в ходе торжественной церемонии на Поклонной горе в Москве. 4

Армия и оружие Пашинян хочет «убрать» Тонояна? СМИ назвали вероятных кандидатов на пост главы МО Новая философия войны: Тоноян представил свое видение развития Армянской армии >> По данным издания, на данный момент властные круги обсуждают кандидатов на пост главы оборонного ведомства.

Общество Антитела к коронавирусу выявили у трети медиков в Москве При повторном обследовании антитела выявили у 32,4% медиков, причем у 21% повторно, а у 11,4% впервые.

Общество Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва". 384