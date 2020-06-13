Общество

Live24Live24Доллару прогнозируют в 2021 году падение на 35%

Экономист спрогнозировал крах в 2021 году при условии проводимой Дональдом Трампом денежно-кредитной политики. Он добавил, что после стабилизации кризиса валюта должна упасть на 35%. Ранее LIVE24 сообщало, что укрепление рубля в 2021 году спрогнозировал Костин.
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с чего всё началось
В следующем году доллар может упасть на 35%, заявил старший научный сотрудник исследовательского центра Jackson Institute of Global Affairs при Йельском университете Стивен Роуч в своей колонке для Bloomberg Today
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Известиявчера в 21:55

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Американский экономист предсказал крах доллара

Телеканал 360°вчера в 21:23

Экономист предсказал крах доллара в 2021 году

Московский Комсомолецвчера в 22:16

Американский экономист cпрогнозировал крах доллара в 2021 году

Известиявчера в 21:55

«Баксоапокалипсис» уже скоро: ждать ли краха доллара в 2021 году

Комсомольская правда06:37

Эксперт из США предсказал крах доллара

Газета.Ruвчера в 20:09

Американский экономист прогнозирует скорый крах доллара

РЕН ТВвчера в 19:48

Ведущий американский экономист предрёк скорый крах доллара

Life.ruвчера в 17:10
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Общество

Россиянам не придется собирать справки для получения социальной помощи

Для получения социальной поддержки россияне не должны будут собирать справки, сообщает пресс-служба правительства.
Интерфакс 04:45
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Происшествия

При падении Як-52 в Самарской области погибли инструктор и курсант

При падении легкомоторного самолета Як-52 в Самарской области погибли два человека - инструктор и курсант.
Вести.Ru 06:45
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Происшествия

Семья Захарова не приняла извинений Ефремова

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, отказалась от предложенной им материальной помощи и не приняла извинения, рассказал РИА Новости адвокат Александр Добровинский.
РИА Новости 06:42
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Общество

Воробьев назвал число умерших от коронавируса в мае в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в результате заражения коронавирусом в мае скончались 506 человек.
Известия 06:03
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Общество

В России выявлено 8706 случаев коронавируса

В России выявлено 8706 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.
Афиша Daily 04:11
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Общество

Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 05:12
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Армия и оружие

В Сирии от полученных ран скончался турецкий военнослужащий

Дамаск, 13 июня 2020, 14:39 — REGNUM В Сирии от полученных ран скончался турецкий военнослужащий.
REGNUM 07:39
Общество

Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru вчера в 05:08
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Наука

Найдено древнейшее произведение искусства в Китае

Археологи из Китая, Франции, Норвегии и Израиля определили древнейшее произведение искусства в Восточной Азии возрастом около 13—14 тыс. лет.
RT на русском 10 июня в 14:48
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Общество

Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых

В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом.
РБК вчера в 13:21
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Политика

Украину приняли в партнёрство расширенных возможностей НАТО

Как пишет Deutsche Welle, кроме Украины, статус партнёра расширенных возможностей НАТО имеют Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания.
RT на русском вчера в 10:17
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Происшествия

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
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Происшествия

В Казани взорвался сжиженный газ

Эхо Москвы вчера в 19:11
Общество

На Украине число случаев COVID-19 превысило 30 тысяч

Число выявленных случаев коронавируса за сутки на Украине выросло на рекордные 753, до 30 506, умерли еще 10 человек, всего 880 жертв, сообщил в субботу центр общественного здоровья минздрава Украины.
РИА Новости 04:02
Здоровье

Назван продукт, который снижает давление и холестерин

Назван продукт, который снижает давление и холестерин.
Evo-rus.com 05:36
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Общество

Российские рестораны потеряют 50% своих клиентов из-за пандемии

Российские рестораны могут потерять около 50% своих клиентов из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:32
Общество

Пригожин отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Lenta.ru 06:23
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Энергетика

Последние ископаемые. Сразу после карантина нефтяную отрасль ждет новый шок

Потолок для нефти Нефть Brent последние дни торгуется в районе $ 41 – 42 за баррель, что на первый взгляд позволяет сводить российский бюджет без дефицита, но поскольку майский экспорт российской нефти сократился примерно на 15%, в реальности для "выхода в ноль" России нужна цена нефти в $50.
Новая газета вчера в 10:54
Хоккей

Финский игрок НХЛ поиздевался над правилами въезда в США

Финский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Эмиль Ларми в своем Twitter в издевательском стиле описал правила въезда в США.
Lenta.ru 07:27
Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru вчера в 05:12
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Шоу-бизнес

Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова

Анна-Мария осталась ждать отца, а Литвинова покинула квартиру.
Bimru.ru вчера в 23:35
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Общество

Новые правила пособий для безработных вступили в силу

Для всех потерявших работу после 1 марта, как известно, ранее было сделано исключение из общих правил: с апреля по июнь они вне зависимости от утраченного заработка и стажа получают по 12130 рублей в месяц, то есть сумму, равную МРОТ.
Московский Комсомолец вчера в 10:13
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Игры

EA анонсировала Star Wars Squadrons

Ожидается, что EA выпустит Star Wars: Squadrons осенью на ПК и консолях.
Чемпионат вчера в 17:12
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Происшествия

В Китае при взрыве автоцистерны на шоссе погибли четыре человека

РИА Новости 07:28
Баскетбол

Десять клубов осудили желание «Панатинаикоса» выйти из баскетбольной Евролиги

Десять баскетбольных клубов, которые обладают лицензиями А на выступление в Евролиге, выступили с письмом в поддержку руководства турнира после того, как греческий «Панатинаикос» заявил о желании покинуть лигу.
RT на русском 06:43
Общество

С 1 июля часть получающих выплаты на карту пенсионеров ждут изменения

Москва, 13 июня 2020, 14:24 — REGNUM С 1 июля текущего года вводятся некоторые изменения для российских пенсионеров, которые получают выплаты на банковскую карту.
REGNUM 07:24
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Общество

На одном из крупнейших рынков Пекина обнаружили коронавирус

Профиль вчера в 14:46
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Политика

В офисе Зеленского выявлена вспышка коронавируса

По данным источников, коронавирусом уже заразились советник Зеленского Руслан Демченко и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Газета.Ru 07:41
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Фигурное катание

Брайан Орсер войдет в команду Рики Кихиры

Японская фигуристка Рика Кихира сообщила, что ее тренерскую команду пополнит канадец Брайан Орсер.
РИА Новости 05:10
Космос

Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пакетом спутников Starlink

Вашингтон, 13 июня 2020, 12:50 — REGNUM Ракета-носитель Falcon 9 с пакетом телекоммуникационных спутников Starlink стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида 13 июня, сообщает пресс-служба SpaceX.
REGNUM 05:50
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