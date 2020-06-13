с чего всё началось

Экономист спрогнозировал крах в 2021 году при условии проводимой Дональдом Трампом денежно-кредитной политики. Он добавил, что после стабилизации кризиса валюта должна упасть на 35%. Ранее LIVE24 сообщало, что укрепление рубля в 2021 году спрогнозировал Костин.

Доллару прогнозируют в 2021 году падение на 35%

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