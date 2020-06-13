Общество
Live24Доллару прогнозируют в 2021 году падение на 35%
Экономист спрогнозировал крах в 2021 году при условии проводимой Дональдом Трампом денежно-кредитной политики. Он добавил, что после стабилизации кризиса валюта должна упасть на 35%. Ранее LIVE24 сообщало, что укрепление рубля в 2021 году спрогнозировал Костин.
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с чего всё началось
В следующем году доллар может упасть на 35%, заявил старший научный сотрудник исследовательского центра Jackson Institute of Global Affairs при Йельском университете Стивен Роуч в своей колонке для Bloomberg Today.Известиявчера в 21:55
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Общество
Россиянам не придется собирать справки для получения социальной помощи
Для получения социальной поддержки россияне не должны будут собирать справки, сообщает пресс-служба правительства.
Интерфакс 04:45
Происшествия
При падении Як-52 в Самарской области погибли инструктор и курсант
При падении легкомоторного самолета Як-52 в Самарской области погибли два человека - инструктор и курсант.
Вести.Ru 06:45
Происшествия
Семья Захарова не приняла извинений Ефремова
Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, отказалась от предложенной им материальной помощи и не приняла извинения, рассказал РИА Новости адвокат Александр Добровинский.
РИА Новости 06:42
Общество
Воробьев назвал число умерших от коронавируса в мае в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в результате заражения коронавирусом в мае скончались 506 человек.
Известия 06:03
Общество
В России выявлено 8706 случаев коронавируса
В России выявлено 8706 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.
Афиша Daily 04:11
Общество
Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 05:12
Армия и оружие
В Сирии от полученных ран скончался турецкий военнослужащий
Дамаск, 13 июня 2020, 14:39 — REGNUM В Сирии от полученных ран скончался турецкий военнослужащий.
REGNUM 07:39
Общество
Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя
Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru вчера в 05:08
Наука
Найдено древнейшее произведение искусства в Китае
Археологи из Китая, Франции, Норвегии и Израиля определили древнейшее произведение искусства в Восточной Азии возрастом около 13—14 тыс. лет.
RT на русском 10 июня в 14:48
Общество
Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых
В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом.
РБК вчера в 13:21
Политика
Украину приняли в партнёрство расширенных возможностей НАТО
Как пишет Deutsche Welle, кроме Украины, статус партнёра расширенных возможностей НАТО имеют Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания.
RT на русском вчера в 10:17
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
Происшествия
В Казани взорвался сжиженный газ
Эхо Москвы вчера в 19:11
Общество
На Украине число случаев COVID-19 превысило 30 тысяч
Число выявленных случаев коронавируса за сутки на Украине выросло на рекордные 753, до 30 506, умерли еще 10 человек, всего 880 жертв, сообщил в субботу центр общественного здоровья минздрава Украины.
РИА Новости 04:02
Здоровье
Назван продукт, который снижает давление и холестерин
Назван продукт, который снижает давление и холестерин.
Evo-rus.com 05:36
Общество
Российские рестораны потеряют 50% своих клиентов из-за пандемии
Российские рестораны могут потерять около 50% своих клиентов из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:32
Общество
Пригожин отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Lenta.ru 06:23
Энергетика
Последние ископаемые. Сразу после карантина нефтяную отрасль ждет новый шок
Потолок для нефти Нефть Brent последние дни торгуется в районе $ 41 – 42 за баррель, что на первый взгляд позволяет сводить российский бюджет без дефицита, но поскольку майский экспорт российской нефти сократился примерно на 15%, в реальности для "выхода в ноль" России нужна цена нефти в $50.
Новая газета вчера в 10:54
Хоккей
Финский игрок НХЛ поиздевался над правилами въезда в США
Финский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Эмиль Ларми в своем Twitter в издевательском стиле описал правила въезда в США.
Lenta.ru 07:27
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru вчера в 05:12
Шоу-бизнес
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова
Анна-Мария осталась ждать отца, а Литвинова покинула квартиру.
Bimru.ru вчера в 23:35
Общество
Новые правила пособий для безработных вступили в силу
Для всех потерявших работу после 1 марта, как известно, ранее было сделано исключение из общих правил: с апреля по июнь они вне зависимости от утраченного заработка и стажа получают по 12130 рублей в месяц, то есть сумму, равную МРОТ.
Московский Комсомолец вчера в 10:13
Игры
EA анонсировала Star Wars Squadrons
Ожидается, что EA выпустит Star Wars: Squadrons осенью на ПК и консолях.
Чемпионат вчера в 17:12
Баскетбол
Десять клубов осудили желание «Панатинаикоса» выйти из баскетбольной Евролиги
Десять баскетбольных клубов, которые обладают лицензиями А на выступление в Евролиге, выступили с письмом в поддержку руководства турнира после того, как греческий «Панатинаикос» заявил о желании покинуть лигу.
RT на русском 06:43
Общество
С 1 июля часть получающих выплаты на карту пенсионеров ждут изменения
Москва, 13 июня 2020, 14:24 — REGNUM С 1 июля текущего года вводятся некоторые изменения для российских пенсионеров, которые получают выплаты на банковскую карту.
REGNUM 07:24
Общество
На одном из крупнейших рынков Пекина обнаружили коронавирус
Профиль вчера в 14:46
Политика
В офисе Зеленского выявлена вспышка коронавируса
По данным источников, коронавирусом уже заразились советник Зеленского Руслан Демченко и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Газета.Ru 07:41
Фигурное катание
Брайан Орсер войдет в команду Рики Кихиры
Японская фигуристка Рика Кихира сообщила, что ее тренерскую команду пополнит канадец Брайан Орсер.
РИА Новости 05:10
Космос
Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пакетом спутников Starlink
Вашингтон, 13 июня 2020, 12:50 — REGNUM Ракета-носитель Falcon 9 с пакетом телекоммуникационных спутников Starlink стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида 13 июня, сообщает пресс-служба SpaceX.
REGNUM 05:50